    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    24 апреля 2026, 01:18 • Новости дня

    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным

    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    Tекст: Антон Антонов

    Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом он добавил, что не располагает точной информацией о том, отправляли ли официальное приглашение в Москву. Кроме того, Трамп выразил сомнение в том, что президент России решит лично посетить встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    Политолог Бордачев: Участием России в саммите G20 Трамп уязвит Европу

    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    23 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США

    МИД: Россия получила приглашение на саммит G20 в США на высшем уровне

    Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в США.

    Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

    «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита Владимира Путина на это мероприятие.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Среди них портал госуслуг, платежные системы, сервисы записи к врачу и другие.

    Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.

    «В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.

    Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.

    Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.

    «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.

    Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.

    23 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа

    NYT: Консерваторы и левые в ЕС отказались поддержать агрессивный курс Трампа

    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    @ Ansa/Us ChigiS Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивная внешняя политика и токсичные заявления американского лидера заставили европейских премьер-министров разных взглядов дистанцироваться от Вашингтона ради политического выживания, отмечает The New York Times.

    Угрозы введения пошлин, конфликт с Ираном и нападки на папу римского обрушили рейтинги Дональда Трампа в Европе, пишет The New York Times. Теперь против него выступают даже бывшие союзники среди консерваторов. Дистанцирование от Вашингтона стало политической необходимостью для многих лидеров.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес активно критикует американского лидера, что помогает ему отвлечь внимание от коррупционных скандалов и повысить собственную популярность.

    «Нет войне. Позор тем, кто защищает привилегии элит, кто поддерживает войну», – заявил политик.

    Похожая ситуация складывается в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони долгое время искала сближения с США. Она встала на сторону папы римского Льва XIV и выразила солидарность с ним после резких высказываний Трампа в адрес понтифика. Итальянский лидер назвала неприемлемыми подобные комментарии американского президента. В ответ президент США пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы.

    Отмечается, что отстранение от курса США становится общеевропейским трендом. Критика звучит со стороны правых политиков в Британии, Германии и Франции. Недавнее поражение венгерского лидера Виктора Орбана на выборах лишь подтверждает токсичность поддержки со стороны главы Белого дома, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать позицию американского президента по войне на Ближнем Востоке.

    23 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о личном присутствии президента Владимира Путина на саммите G20 в Майами пока остается открытым, сообщил пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в США, пока не принято, передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что вопрос о формате участия Москвы будет решаться ближе к мероприятию. Он отметил, что каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне.

    Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года, он должен состояться в Майами.

    В МИД России заявили, что Москва получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в США.

    Политолог Тимофей Бордачев заявил, что участием России в саммите G20 президент США уязвит Европу.

    23 апреля 2026, 05:05 • Новости дня
    Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу президент России Владимир Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.

    В ходе беседы президент обратил внимание, что генеральный секретарь Федерации бокса России стоит с пустыми руками, передает РИА «Новости».

    «А вам чего, не наливали?» – спросил Путин и передал Беспутину свой бокал. Мастер спорта попытался отказаться от предложенного напитка и вернуть его обратно.

    Однако президент успокоил спортсмена, заверив, что ему принесут другой бокал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. Во время церемонии глава государства заявил о будущих триумфах отечественных атлетов. В ходе неформального общения за бокалом шампанского боксер Мурат Гассиев пригласил российского лидера на свой следующий поединок.

    23 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

    Песков: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Первого канала Алексея Пиманова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин направил телеграмму родным и близким журналиста, передает ТАСС.

    «Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова», – сказал он.

    Напомним, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    23 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Минфин США заявил о новых уязвимостях союзников из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон продолжает поддерживать санкционный режим в отношении России, а также взаимодействует с союзниками, чтобы выявлять уязвимости, связанные с санкционным давлением, заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк.

    По словам Берка, США намерены сохранять существующие санкции против России и рассматривают новые меры их реализации, передают «Вести».

    Берк на заседании профильного комитета Палаты представителей заявил, что министерство поддерживает курс президента США, нацеленный на урегулирование конфликта на Украине и усиление давления на Иран. Он подчеркнул, что ведомство постоянно ищет новые способы применения санкций и активно работает с международными партнерами для выявления уязвимостей, требующих внимания.

    «Мы продолжаем выявлять новые способы применения санкций и работаем с нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что мы понимаем те уязвимости, на которые им необходимо реагировать», – заявил Берк.

    Помощник главы Минфина также отметил, что частичное смягчение ограничений для нефтяного сектора России и Ирана связано с опасениями дестабилизации мировых рынков. На данный момент США не планируют менять общий курс в отношении санкционной политики против России.

    Президент США  утвердил продление режима ограничительных мер против России на 12 месяцев.

    Позже американские власти объявили о намерении временно сохранить послабления для отдельных поставок российской нефти.

    Представители более десяти государств обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт этих энергоресурсов.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о будущем экономических отношений с Россией.

    23 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и меры поддержки семей с детьми должны стать одной из главных задач страны на ближайшие годы.

    Путин назвал совершенствование демографической политики, поддержку рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного качества жизни российских семей приоритетной общенациональной задачей, передает РИА «Новости».

    «Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российской семьи – приоритетная общенациональная задача», – отметил Путин.

    Текст приветствия зачитал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

    Путин назвал преодоление демографического спада главной системной задачей правительства на 2026 год.

    Путин обозначил поддержку многодетных семей безусловным стратегическим приоритетом для России.

    Президент России призвал активнее распространять лучшие практики поддержки материнства и детства.

    23 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин обсудил цифровизацию системы ЗАГС с членами правительства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором была обсуждена цифровизация системы Записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

    Министр юстиции Константин Чуйченко рассказал о шагах по внедрению цифровых сервисов ЗАГС, сообщил Кремль в Max.

    Кроме того, Чуйченко проинформировал о работе по бесплатной юридической поддержке для граждан, пострадавших от паводков.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев доложил на совещании, что в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 1000 человек ведется активная работа по обеспечению доступа к интернету.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию Арктики.

    23 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Путин заявил о росте значимости Севморпути в мировой логистике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возросшей значимости Арктики и Северного морского пути для мировой логистики.

    «Подчеркну растущую роль Арктики и в глобальном контексте, а именно для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Глава государства отдельно отметил, что на фоне сбоев в глобальных транспортных цепочках, вызванных многочисленными конфликтами, в том числе на Ближнем Востоке, значение северного трансарктического маршрута становится все более очевидным. Путин назвал Севморпуть наиболее безопасным, надежным и эффективным логистическим коридором.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о возможности автономных судов на Севморпути.

    Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщал о планах построить для Севморпути 10 ледоколов к 2035 году.

    23 апреля 2026, 18:19 • Новости дня
    Путин оценил влияние России на экономику Киргизии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым подчеркнул положительное влияние совместной работы двух стран на темпы экономического роста республики.

    Президент России Владимир Путин заявил, что результаты совместной работы Москвы и Бишкека напрямую отражаются на темпах экономического роста Киргизии, передает ТАСС. Об этом глава государства сообщил во время встречи с президентом республики Садыром Жапаровым, которая состоялась 23 апреля.

    «Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются. Команды наши работают с обеих сторон, работают активно и интенсивно, и есть результаты этой работы, они отражаются на темпах экономического роста Кыргызстана», – отметил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о превышении темпов роста ВВП Киргизии отметки в 10%.

    Лидеры двух государств договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

    Москва и Бишкек ожидают роста взаимного товарооборота до 5 млрд долларов в текущем году.

    23 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Путин назвал Пиманова олицетворявшим телевидение России профессионалом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, отметив, что он был журналистом, которого считали одним из ярких и преданных делу профессионалов телевидения.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, следует из опубликованной телеграммы на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Пиманова по праву считали одним из ярких и преданных делу профессионалов, олицетворявших современное российское телевидение.

    «Алексея Викторовича ценили за принципиальность и честность, за умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями и замыслами, по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», – говорится в телеграмме Путина.

    Путин также подчеркнул, что смерть Пиманова стала большой потерей не только для его семьи и коллег, но и для всей отечественной журналистики.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти телеведущего Первого канала Алексея Пиманова.

    Телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    23 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что у Ирана нет времени на сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает неограниченным запасом времени для заключения договоренностей с Тегераном, в отличие от Ирана.

    Президент США заявил, что сделка с Ираном будет заключена только на выгодных для Вашингтона условиях, передают «Вести».

    По его словам, Соединенные Штаты не торопятся с переговорами, в отличие от Тегерана.

    «У меня есть все время в мире, но у Ирана его нет – время идет!..», – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    Он также дал понять, что США будут вести переговоры только тогда, когда это будет отвечать интересам страны и ее партнеров.

    Накануне президент США заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    В Иране заявили, что прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки.

    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады.

    23 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин потребовал от Минюста отчета по помощи пострадавшим от паводков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратил особое внимание на необходимость оказания юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков.

    Он отметил, что в регионах, столкнувшихся с сезонными паводками, часто требуется помощь юристов для оценки утраченного имущества и принятия соответствующих решений, передает ТАСС.

    Глава государства обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой доложить о том, как организована эта работа в пострадавших регионах.

    Ранее Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков.

    В четверг паводок отступил от жилых домов в Дагестане и Чечне.

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну – Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством – и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

