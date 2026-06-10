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Мужчина получил ранения при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область
В Кореневском районе Курской области в результате удара украинского дрона пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Подлые удары врага продолжаются. Сегодня в селе Толпино Кореневского района вражеский БПЛА совершил атаку вблизи частного дома. В результате атаки пострадал водитель автомобиля. У 37-летнего мужчины множественные осколочные ранения всего тела», – заявил глава региона в своем канале на платформе Max.
Родственники самостоятельно транспортируют раненого в больницу Курска. Руководитель области пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и заверил, что медики приложат для этого все усилия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Хомутовском районе Курской области вражеский дрон поразил автомобиль с семьей из Белгородской области.
В середине марта в результате атаки беспилотника на поселок Коренево пострадали две женщины и один мужчина.
Несколькими днями позже в больнице скончался раненный при февральском ударе ВСУ житель Курска.