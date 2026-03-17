Умер пострадавший при ударе ВСУ по автосервису в Курске
Скончался раненный при ударе ВСУ по автосервису в Курске мужчина
Житель Курска, получивший тяжелые ранения в результате удара ВСУ по городскому автосервису, скончался после более двух недель в больнице от полученных ран, сообщили власти региона.
Житель Курска, пострадавший при атаке Вооружённых сил Украины 27 февраля, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Мужчине было 51 год, его звали Александр. Он родился и жил в Курске, после школы окончил училище по специальности телемастер, а затем работал водителем.
В день удара по Курску Александр находился в автосервисе. Из-за серьезных травм его экстренно перевезли в федеральную клинику в Москве, где врачи более двух недель боролись за его жизнь. Однако, по словам Хинштейна, травмы оказались слишком тяжелыми.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего: «Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Это ужасная трагедия. Мы будем рядом и обязательно окажем всю необходимую поддержку семье – уже дал все поручения». Администрация Курска поможет с организацией похорон, а родные погибшего получат все предусмотренные выплаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 февраля беспилотник ВСУ атаковал автосервис в Сеймском округе Курска, в результате чего погиб один человек и еще трое мужчин получили осколочные ранения.
В тот же день в Беловском районе Курской области беспилотник ударил по объекту энергетики, что привело к гибели добровольца и ранениям двух сотрудников энергослужбы.
И тогда же Хинштейн опроверг сообщения о многочисленных пострадавших и погибших при атаках беспилотников в Курске.