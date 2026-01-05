Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
В Росстандарте рассказали о ситуации с праворульными автомобилями
В России ограничения на праворульные автомобили не вводятся, однако с 2026 года может усложниться процедура подтверждения их соответствия стандартам, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.
«Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается», – сказал он ТАСС.
Шалаев уточнил, что ведомство рассматривает возможность внесения изменений в существующие ГОСТы с 2026 года. Новые требования могут усложнить процедуру подтверждения соответствия праворульных автомобилей установленным стандартам.
При этом Шалаев отдельно отметил, что вопрос о полном запрете праворульных машин на территории России не стоит и такие меры не обсуждаются.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре МВД России отказалось вводить ограничения на праворульные автомобили.