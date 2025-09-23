МВД России отказалось вводить ограничения на праворульные автомобили

МВД не поддержало ограничения и утильсбор для праворульных автомобилей в России

Tекст: Евгения Караваева

МВД России не поддерживает и не выдвигает инициативы по введению ограничений на эксплуатацию праворульных автомобилей, передает РИА «Новости».

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила: «МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает». По ее словам, обсуждения в СМИ о возможных дополнительных обременениях или запретах не соответствуют действительности.

Волк отметила, что в 2024 году число погибших в авариях с участием праворульных машин составило около 12% от общего количества погибших в ДТП. В данный момент изучаются способы повышения безопасности эксплуатации подобных транспортных средств в рамках проекта новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Она подчеркнула, что речь идет о выработке конкретных мер по обеспечению безопасности, а не о запретах или ограничениях. По словам Волк, в проекте Стратегии не предусматривается никаких нормативных актов, запрещающих или ограничивающих эксплуатацию праворульных автомобилей, и подобных документов МВД не разрабатывает и не планирует.

Ранее МВД уже опровергало подготовку запрета на праворульные автомобили в России.