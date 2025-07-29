МВД опровергло введение запрета на праворульные автомобили в РФ

МВД России опровергло сообщения о запрете эксплуатации праворульных машин

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в МВД России официально заявили, что данные о запрете покупки, продажи и эксплуатации транспортных средств с правым рулем не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В связи с появлением в СМИ информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», – заявила Волк.

Также она уточнила, что ведомство намерено сосредоточиться на просветительской работе с владельцами таких автомобилей, а также на совершенствовании адаптации дорожной инфраструктуры под особенности транспортных средств с правым рулем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкомпания «Автодор» инициировала изменения в законодательство для наказания водителей, использующих гаджеты и смотрящих фильмы за рулем грузовиков и легковых автомобилей.

Нововведения предусматривают штрафы для нарушителей, которые отвлекаются на электронные устройства во время движения. Законопроект направлен на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества аварий.