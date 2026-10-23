Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Над Смоленской областью уничтожили 20 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.
«Прошедшей ночью над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбиты 20 украинских БПЛА», – указал губернатор в Max.
Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал, а объекты гражданской инфраструктуры не получили повреждений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца над территорией Смоленской области уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов. В прошлом месяце российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 18 беспилотников в регионе.