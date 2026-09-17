О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Над Смоленской областью сбили 18 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 18 беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью, сообщил глава региона Василий Анохин.
«За прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты 18 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения нет, инфраструктура не повреждена», – сообщил губернатор в Max.
Глава региона также добавил, что на местах падений обломков аппаратов работают оперативные службы.
В ночь на четверг над страной уничтожили 641 дрон ВСУ.
В Ярославской области из-за атаки дронов загорелся НПЗ, возгорание потушили.