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Депутат Рады призвал Зеленского срочно договариваться о мире в Москве
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского немедленно отправиться в Москву для мирных переговоров на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.
Покинувший страну украинский парламентарий указал на критическое положение Вооруженных сил Украины на передовой, передает РИА «Новости».
В качестве доказательства он опубликовал обращение бойца 100-й отдельной механизированной бригады, который жаловался на нехватку продовольствия и питьевой воды.
«Мы должны в срочном порядке искать любые способы для решения этой ситуации. Мы должны ехать в Минск, должны ехать в Москву – не на Запад, а в Минск и Москву, для того чтобы останавливать войну», – написал Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Ранее Министерство обороны Украины официально признавало проблемы с обеспечением ряда бригад. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал готовность Москвы принять Владимира Зеленского, а глава МИД Сергей Лавров называл такое приглашение жестом доброй воли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского о встрече в США.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к прямому диалогу с украинским руководством.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук еще в прошлом году потребовал отставки главы киевского режима ради начала срочных переговоров с Россией.