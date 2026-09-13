Число пострадавших при атаке беспилотников на Нижнекамск достигло 14

Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом опасного заболевания

Daily Mail: Боль в ногах оказалась симптомом опасного заболевания сердца

Жгучая боль в стопах и пальцах ног, возникающая даже в состоянии покоя, может быть признаком хронической ишемии, угрожающей потерей конечности (ХИУПК) – тяжелой формы заболевания периферических артерий. Об этом в статье для Daily Mail рассказал британский подиатр, магистр наук (MSc) Джонатан Броклхерст.

Речь идет о так называемой боли покоя. Она появляется, когда человек не ходит и не переносит вес на больную ногу, а чаще всего ощущается в стопе или пальцах. По словам специалиста, пациенты описывают ее как сильное жжение, которое может усиливаться ночью.

ХИУПК развивается на поздней стадии периферической артериальной болезни. При этом в артериях накапливаются атеросклеротические бляшки, сосуды сужаются, а кровоснабжение ног и стоп резко ухудшается. Без своевременного лечения заболевание может привести к незаживающим ранам и язвам, отмиранию тканей и ампутации. Кроме того, выраженное поражение артерий ног часто связано с распространенными сосудистыми нарушениями и повышает риск инфаркта и инсульта.

Броклхерст назвал несколько признаков, на которые следует обратить внимание: жгучую боль в стопах, выпадение волос на ногах, бледную и блестящую кожу, сильные судороги или боль в ногах при ходьбе, а также посинение или фиолетовый оттенок пальцев.

По данным, приведенным специалистом со ссылкой на «Журнал сосудистой хирургии», около 80% пациентов с болью покоя могут умереть в течение десяти лет после постановки диагноза. При этом раннее обращение за медицинской помощью повышает шансы остановить развитие болезни и сохранить конечность.

В качестве факторов риска Броклхерст назвал курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Для лечения могут использоваться препараты, снижающие риск образования тромбов, уровень холестерина и артериальное давление. При необходимости врачи проводят ангиопластику, устанавливают стенты или выполняют операцию шунтирования.

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