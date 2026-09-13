При атаке беспилотников на Нижнекамск погибли два человека

Tекст: Елизавета Шишкова

Утром 13 сентября Нижнекамск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали промышленные и гражданские объекты, передает официальный канал Республики Татарстан в Max. На одном из предприятий начался пожар, однако его оперативно ликвидируют, и производственный процесс продолжается.

Жертвами нападения стали мирные жители. Один из дронов врезался в дерево, повредив припаркованный поблизости автомобиль с четырьмя молодыми людьми внутри. Двое из них погибли на месте, еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, при ударе по жилому дому травмы получили четыре человека.

Общее число пострадавших на гражданских и промышленных объектах достигло 12 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил в кратчайшие сроки устранить последствия атаки, включая оперативное остекление окон и, при необходимости, временное размещение жильцов поврежденных квартир. Для координации работ в Нижнекамск выехал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа средства противовоздушной обороны перехватили множество дронов над территорией Нижнекамска. 10 августа в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на этот город погибли 13 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту данного нападения.