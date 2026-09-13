Мошенники начали обманывать россиян с помощью бумажных писем из налоговой

В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с рассылкой писем из налоговой

Tекст: Дарья Григоренко

Злоумышленники рассылают россиянам бумажные письма с требованием скорректировать декларацию или подтвердить расходы, передает РИА «Новости». Вслед за этим на электронную почту приходят уведомления о новом извещении в личном кабинете со ссылкой на фишинговый сайт.

«Один из новых возможных сценариев начинается с бумажного письма о необходимости скорректировать налоговую декларацию или предоставить документы, подтверждающие расходы», – рассказал Шейкин. По его словам, для ознакомления с извещением жертве предлагают перейти по приложенной ссылке.

Политик отметил, что переход по ссылке ведет на фальшивую копию официального ресурса. Ввод логина и пароля на таком сайте передает данные мошенникам. Наличие логотипа и официального стиля не гарантирует подлинность письма, поэтому лучше проверять информацию напрямую в личном кабинете налогоплательщика или на портале госуслуг.

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