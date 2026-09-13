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Мошенники начали обманывать россиян с помощью бумажных писем из налоговой
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Злоумышленники разработали новую схему обмана россиян с использованием поддельных писем от налоговой службы и фишинговых сайтов для кражи личных данных, сообщил сенатор Артем Шейкин.
Злоумышленники рассылают россиянам бумажные письма с требованием скорректировать декларацию или подтвердить расходы, передает РИА «Новости». Вслед за этим на электронную почту приходят уведомления о новом извещении в личном кабинете со ссылкой на фишинговый сайт.
«Один из новых возможных сценариев начинается с бумажного письма о необходимости скорректировать налоговую декларацию или предоставить документы, подтверждающие расходы», – рассказал Шейкин. По его словам, для ознакомления с извещением жертве предлагают перейти по приложенной ссылке.
Политик отметил, что переход по ссылке ведет на фальшивую копию официального ресурса. Ввод логина и пароля на таком сайте передает данные мошенникам. Наличие логотипа и официального стиля не гарантирует подлинность письма, поэтому лучше проверять информацию напрямую в личном кабинете налогоплательщика или на портале госуслуг.
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