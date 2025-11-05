Юрист Браун рассказала о телефонных мошенниках в роли налоговых инспекторов

Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.11 комментариев
Злоумышленники начали выдавать себя по телефону за сотрудников налоговой инспекции и выуживать у россиян коды из СМС для доступа к личным данным, сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Как сообщает РИА Новости, юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун рассказала о новых способах телефонного мошенничества, нацеленных на граждан России.
По ее словам, мошенники звонят россиянам, представляясь инспекторами налоговой службы. Они уверяют жертв в наличии неучтенных налогов или ошибках в налоговых декларациях и предлагают проверить информацию через личный кабинет на портале «Госуслуги».
«Когда будет установлено, что запроса нет и не было, потерпевшему будет предложено сопоставить данные портала налоговой службы с Госуслугами, для чего мошенники предложат ввести пароль из СМС», – рассказала Браун РИА «Новости».
После этого злоумышленники заявляют, что средства пострадавшего были якобы использованы для финансирования запрещенных организаций, угрожая уголовной ответственностью.
Браун уточнила, что иногда мошенники под видом сотрудников налоговой предлагают отправить «уведомление на уплату имущественных налогов» и просят выслать код, который поступает пострадавшему, якобы для подтверждения доставки. Это еще один способ получить доступ к личной информации граждан.
Юрист подчеркнула, что налоговая инспекция взаимодействует с гражданами исключительно через личные кабинеты налогоплательщика или через специализированные системы документооборота и не использует телефонные звонки или мессенджеры для такого рода уведомлений.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аферисты стали представляться владельцами съемных квартир и требовать оплату аренды по сторонним реквизитам, из-за чего некоторые жильцы уже потеряли деньги. Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках.