Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках
В Москве зафиксированы случаи, когда мошенники, представляясь школьными учителями, требуют у учеников по телефону назвать код из SMS под предлогом обращения от директора.
Как передает департамент образования и науки Москвы, мошенники звонят ученикам столичных школ и представляются их учителями, чтобы получить от них код из SMS, ссылаясь на директора учебного заведения.
В сообщении департамента отмечается: «Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями, и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено».
В случае получения подобных звонков школьникам рекомендуют немедленно прекратить общение и завершить вызов. Администрация школ никогда не просит сообщать личные данные или коды из SMS по телефону.
Напомним, число мошеннических атак с использованием поддельных аккаунтов топ-менеджеров в мессенджерах и по телефону заметно выросло.
Аферисты начали представляться владельцами съемных квартир и требовать оплату аренды по сторонним реквизитам, что уже привело к потерям денег у некоторых жильцов.
Также мошенники все чаще используют термин «декларирование» и ссылаются на мнимые требования Центробанка или прокуратуры для выманивания денег.