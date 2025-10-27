  • Новость часаПушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    8 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    15 комментариев
    27 октября 2025, 19:45 • Новости дня

    Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках

    Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве зафиксированы случаи, когда мошенники, представляясь школьными учителями, требуют у учеников по телефону назвать код из SMS под предлогом обращения от директора.

    Как передает департамент образования и науки Москвы, мошенники звонят ученикам столичных школ и представляются их учителями, чтобы получить от них код из SMS, ссылаясь на директора учебного заведения.

    В сообщении департамента отмечается: «Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями, и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено».

    В случае получения подобных звонков школьникам рекомендуют немедленно прекратить общение и завершить вызов. Администрация школ никогда не просит сообщать личные данные или коды из SMS по телефону.

    Напомним, число мошеннических атак с использованием поддельных аккаунтов топ-менеджеров в мессенджерах и по телефону заметно выросло.

    Аферисты начали представляться владельцами съемных квартир и требовать оплату аренды по сторонним реквизитам, что уже привело к потерям денег у некоторых жильцов.

    Также мошенники все чаще используют термин «декларирование» и ссылаются на мнимые требования Центробанка или прокуратуры для выманивания денег.

    27 октября 2025, 12:18 • Новости дня
    В Мax зарегистрировались 50 млн пользователей

    Количество пользователей Мax достигло 50 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    С момента запуска приложения Мax в нем зарегистрировались 50 млн пользователей, они отправили 3,7 млрд сообщений, позвонили 842 млн раз и записали более 25 млн видеокружков.

    Сервис Мax зарегистрировал уже 50 млн пользователей, среднесуточный охват в октябре составил более 19 млн человек, а рекорд был зафиксирован 22 октября – в этот день к платформе подключились свыше 22,5 млн пользователей.

    С момента запуска пользователи сервиса отправили 3,7 млрд сообщений, совершили 842 млн звонков и записали более 25 млн видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 млн. Кроме того, образовательная платформа «Сферум», ставшая доступной во всех регионах России, уже привлекла более 10 млн пользователей.

    В Мax свои каналы завели свыше 13 тыс. блогеров уровня А+, среди которых певица Жасмин, актер Никита Панфилов, певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.

    В первые дни после запуска заявки на подключение «Платформы для партнеров» подали 2875 российских компаний, которые уже имеют приложения в RuStore.

    Мессенджер Max представил новую платформу для партнеров, позволяющую компаниям интегрировать свои сервисы.

    Количество пользователей мессенджера Max превысило 40 млн с момента запуска.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    27 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

    Трамп: Испытания «Буревестника» не являются игрой

    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом.

    Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему испытаний ракеты «Буревестник» Россией, заявил, что ни Россия, ни США не играют в игры, передает РИА «Новости».

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – заявил Трамп.

    Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка, передает ТАСС.

    «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль», – заявил Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Куала-Лумпура в Токио.

    Президент США также высказал мнение, что заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине неуместно. Он подчеркнул, что война, по его расчетам, должна была продолжаться неделю, но «сейчас конфликт вступает в четвертый год».

    «Вот что следует делать (урегулировать конфликт – прим. ВЗГЛЯД) вместо испытаний ракет», – заявил президент США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике».

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (38)
    27 октября 2025, 10:00

Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?
    Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

    Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу

    EFE: Путин дал понять Трампу, что одерживает верх в борьбе за Донбасс

    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в военной форме встретился в воскресенье с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым на командном пункте, где руководил российскими войсками, и этот его визит стал весьма символичным, призванным продемонстрировать уверенность России на поле боя, пишет испанское агентство EFE.

    «Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.

    Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.

    Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.

    Комментарии (5)
    26 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня

    Лавров назвал призывы Зеленского к прекращению огня попыткой выиграть время

    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине больше походят на попытки выиграть время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя» – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

    Он поделился соображениями о том, что должно помочь всем эффективно действовать в сложившейся ситуации. Ключом к пониманию, отметил он, должно стать устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков в Киеве.

    Напомним, в этом же интервью Лавров заявил, что Москва признает Украину, если она будет отличаться от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. Также он уточнил, что России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России. При этом дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    Комментарии (4)
    27 октября 2025, 08:35 • Новости дня
    Задержаны подозреваемые в попытке похищения футболиста Андрея Мостового
    Задержаны подозреваемые в попытке похищения футболиста Андрея Мостового
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге полицейские задержали несколько человек, которых подозревают в попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня.

    В Петербурге задержаны подозреваемые в попытке похищения известного футболиста и похищении бизнесмена, сообщила в Telegram-канале Волк.

    Официальный представитель МВД сообщила, что операции провели сотрудники уголовного розыска. По данным СМИ, пострадавшими оказались полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и бизнесмен Сергей Селегень.

    В полиции уточнили, что Сергей Селегень является учредителем застройщика Fizika Development.

    Ранее полузащитника уругвайской сборной Николаса Фонсеку похитили в Мексике по дороге на тренировку.

    Комментарии (11)
    27 октября 2025, 14:38 • Новости дня
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    NYT: Эксперт назвал ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский специалист по ядерному нераспространению из колледжа Миддлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщение об успешном испытании российской крылатой ракеты «Буревестник».

    По его словам, это «еще одно оружие из области научной фантастики», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что такие известия должны вызывать обеспокоенность, но не уточнил, среди кого именно.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (20)
    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Комментарии (8)
    27 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

    Туск заявил о праве Киева на удары по объектам России в Европе

    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе
    @ Fot.Tedi/Newspix.Pl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, расположенным в любой точке европейской территории.

    Польский премьер Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по российским объектам, находящимся в Европе, передает РИА «Новости».

    По словам Туска, это право Украина получила после того, как суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в 2022 году.

    Ранее окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Глава МИД Польши Сикорский призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду на его вывод из строя.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявления Сикорского «военным психозом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу.

    Комментарии (25)
    27 октября 2025, 06:40 • Новости дня
    С авианосца ВМС США «Нимиц» рухнули в море вертолет и истребитель
    С авианосца ВМС США «Нимиц» рухнули в море вертолет и истребитель
    @ Mc3 Maxwell Orlosky/Planetpix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Южно-Китайском море 26 октября истребитель F-18 Super Hornet и вертолет Seahawk, приписанные к авианосцу USS Nimitz рухнули при выполнении задач, сказано в сообщении Военно-морского института США.

    «Примерно в 14.45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США, приписанный к «Боевым кошкам» 73-й вертолетной морской ударной эскадрильи, упал в водах Южно-Китайского моря во время выполнения рутинных операций с авианосца», – приводится заявление Тихоокеанского флота США.

    Там добавили, что поисковики обнаружили всех трех членов экипажа, все живы.

    Однако менее чем через час, в 15.15, двухместный Super Hornet так же рухнул в море при вылете с авианосца.

    «Оба члена экипажа успешно катапультировались и были благополучно извлечены поисково-спасательными силами», – сообщили военные.

    Оба инцидента и их причины уже расследуются, добавили в Военно-морском институте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в апреле произошел инцидент с падением истребителя F/A-18E Super Hornet, как потом стало известно в связи с атакой хуситов и маневром авианосца в Красном море, пострадал один член экипажа. В мае еще один истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море.

    Комментарии (14)
    26 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Лавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса

    Лавров заявил о необходимости буферной зоны вне Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Россия уже контролирует территории, находящиеся вне Донбасса и Новороссии, об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», передает ТАСС.

    «Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье?», – отметил Лавров.

    По словам главы МИДа, основной причиной контроля таких территорий является безопасность России. «Нам необходима буферная зона», – заявил Лавров, отметив, что создание такой зоны продиктовано актуальными условиями безопасности для страны.

    Ранее Лавров заявил, что для Москвы в конфликте на Украине важны люди, а не территории.

    Дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    Комментарии (12)
    27 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны: Сорваны четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четыре попытки украинских формирований вырваться из окружения на правый берег реки Оскол были пресечены в Купянске, сообщило Минобороны России.

    В результате огневого удара артиллерии и применения беспилотных летательных аппаратов российским силам удалось уничтожить до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В числе уничтоженной техники оказались два бронеавтомобиля «Хамви».

    «В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви», – говорится в сообщении.

    Ранее около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования.

    Комментарии (3)
    27 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Азербайджан вслед за Грузией решил бойкотировать сессию Евронеста

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Азербайджанские парламентарии отказались участвовать 28-30 октября в сессии Парламентской ассамблеи Евронеста (Парламентская ассамблея Восточного партнерства ЕС) в Ереване, ранее это сделала Грузия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как заявил глава парламентской делегации Азербайджана в Евронесте Таир Миркишили, документы и заявления ЕП «противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и не поддерживают процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией».

    Комментируя отказ делегаций Грузии и Азербайджана от участия в работе Ассамблеи, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что «это свидетельствует о неверных подходах Европарламента».

    По словам Папуашвили, в сессии примут участие только Армения и Украина, «Грузия же отказалась участвовать в фарсе».

    Он сообщил, что под видом представителей «гражданского общества» на Евронест приглашены радикальные грузинские оппозиционеры, в том числе ранее отказавшиеся от депутатских мандатов.

    Председатель парламента Грузии заявил, что «за изоляционистской политикой стоит европарламентарий из Литвы Раса Юкнявичене, известная своей враждебностью к народу Грузии и сотрудничеством с оппозицией».

    По его словам, Юкнявичене «ведет политику советского образца, и это неудивительно, так как она была соратницей (экс-президента СССР Михаила) Горбачева».

    Ранее стало известно, что парламентская делегация Грузии не примет участие в пленарном заседании Евронеста (Парламентская ассамблея Восточного партнерства ЕС) в Ереване 28-30 октября из-за участия там критикующих Грузию европарламентариев и приглашения представителей НПО, поддерживающих радикальную оппозицию.

    Евронест образован в 2011 году.

    Комментарии (40)
    27 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал документ, который определяет порядок обращения к иностранным властям в случае совершения преступления иностранцем на территории России.

    Закон, подписанный Владимиром Путиным, регулирует порядок взаимодействия России с иностранными государствами при уголовном преследовании подозреваемых или обвиняемых, скрывшихся за пределами страны, передает ТАСС.

    Теперь Генпрокуратура обязана обращаться за уголовным преследованием в иностранные компетентные органы согласно международным договорам либо по принципу взаимности в ходе предварительного следствия.

    Если суд уже начал рассмотрение дела, решение о передаче необходимых материалов Генпрокуратуре для обращения за рубеж принимает сам суд. Поправки также охватывают обратную ситуацию: если подозреваемый скрылся на территории России, уголовное преследование будет вестись на тех же основаниях – исходя из международных договоров или принципа взаимности.

    Ранее в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствовала четкая процедура взаимодействия с зарубежными структурами по этим вопросам. Разъясняется, что нововведения направлены на усиление неотвратимости ответственности для лиц, избежавших расследования, скрываясь за границей.

    Напомним, с 26 октября вступил в силу закон, который ужесточает уголовную ответственность для иностранных агентов. Теперь для привлечения к уголовной ответственности таким лицам достаточно совершить однократное административное нарушение.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 11:12 • Новости дня
    NYT назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем»

    NYT: Путин отправил Западу сигнал успешными испытаниями «Буревестника»

    NYT назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление президента России об успешно завершенных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник» стало сигналом для Запада, пишет издание The New York Times (NYT).

    Издание отмечает, что заявление было расценено как предупреждение странам Запада. Путин подчеркнул, что подобного рода вооружение обладает неограниченной дальностью действия, что накладывает новые вызовы для международной безопасности, передает New York Times.

    Эксперты подчеркнули, что разработка этой ракеты велась на протяжении многих лет, а ее испытание не стало неожиданностью для международного сообщества. Однако эксперт по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюис заявил: «Это маленький летающий Чернобыль», сравнив новую российскую разработку с аварией на Чернобыльской электростанции.

    По мнению Льюиса, появление подобного оружия «дестабилизирует ситуацию и затрудняет контроль над вооружениями», а сама ракета вызывает серьезную обеспокоенность специалистов в сфере безопасности.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.


    Комментарии (14)
    27 октября 2025, 12:24 • Новости дня
    Командующий ВСУ выложил секретные карты в TikTok

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий штурмовыми войсками на Украине Валентин Манько опубликовал в TikTok фотографию карт боевых действий с пометкой «секретно», вызвав обсуждение среди пользователей.

    Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько разместил в TikTok фото карт с грифом «секретно», сообщает ТАСС.

    Фото вызвало резонанс, так как оно содержит данные о текущей обстановке в зоне боевых действий.

    Как уточняет агентство УНИАН, пользователи соцсетей заметили наличие секретной информации на снимках. Многие отметили, что раскрытие подобных данных в публичном пространстве может представлять угрозу безопасности.

    Манько давно известен тем, что часто становится участником скандалов, связанных с саморекламой и использованием соцсетей. В прошлом пресса отмечала случаи, когда он выкладывал ролики в TikTok, где танцевал под российские песни и определял, на кого похож из героев популярных российских сериалов. Ранее он был осужден за коррупцию, разбой и грабежи, а также состоял в руководстве «Правого сектора» (признан террористическим, запрещен в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.


    Комментарии (0)
    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

