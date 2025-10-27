Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает департамент образования и науки Москвы, мошенники звонят ученикам столичных школ и представляются их учителями, чтобы получить от них код из SMS, ссылаясь на директора учебного заведения.

В сообщении департамента отмечается: «Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями, и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено».

В случае получения подобных звонков школьникам рекомендуют немедленно прекратить общение и завершить вызов. Администрация школ никогда не просит сообщать личные данные или коды из SMS по телефону.

Напомним, число мошеннических атак с использованием поддельных аккаунтов топ-менеджеров в мессенджерах и по телефону заметно выросло.

Аферисты начали представляться владельцами съемных квартир и требовать оплату аренды по сторонним реквизитам, что уже привело к потерям денег у некоторых жильцов.

Также мошенники все чаще используют термин «декларирование» и ссылаются на мнимые требования Центробанка или прокуратуры для выманивания денег.