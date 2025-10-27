ВТБ сообщил о росте атак мошенников под видом руководителей компаний

ВТБ сообщил о резком росте телефонных и онлайн-атак от имени руководителей фирм

Tекст: Мария Иванова

ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак, когда злоумышленники выдают себя за топ-менеджеров компаний в мессенджерах и по телефону, передает РИА «Новости».

Мошенники создают дублирующие аккаунты руководителей, используя их фото и реальные данные, а затем под разными предлогами инициируют общение для дальнейших обманных действий.

Сценарий мошенничества включает несколько этапов и строится на методах социальной инженерии. Сначала злоумышленники через мессенджеры связываются с сотрудниками компании, используя фейковые профили, чтобы получить доверие. Руководитель при этом не теряет контроль над своим настоящим аккаунтом.

Для усиления доверия мошенники сначала могут звонить с плохой связью, чтобы перевести диалог в мессенджер, далее рассказывают о фиктивных проверках или просят уточнить срочный вопрос. Через время может поступить дополнительный звонок, якобы от службы безопасности или топ-менеджера, а для давления используют видеозвонки с изображением, сгенерированным искусственным интеллектом.

ВТБ советует при любых подозрительных случаях изучать детали отправителя: обращать внимание на номер, дату создания аккаунта и наличие дубликатов. Особое внимание стоит уделять необычным требованиям, требованиям конфиденциальности или спешке.

Банк также рекомендует не разглашать личные данные, пароли, PIN-коды, CVC/CVV-коды, а также смс- или push-коды, не открывать подозрительные вложения и ссылки. Все эти меры помогут избежать финансовых потерь из-за мошеннических схем.

