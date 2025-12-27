В Москве сообщили о закрытии Красной площади на Новый год

ГУ МВД по Москве: Красная площадь будет закрыта для посещения на Новый год

Tекст: Тимур Шайдуллин

Красная площадь в центре российской столицы будет недоступна для посещения с 18:00 по московскому времени 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года, сообщает ГУ МВД по Москве.

По информации ГУ МВД, несмотря на ограничение доступа к Красной площади, ГУМ-каток на площади работает согласно своему регулярному расписанию. Другие подробности временных ограничений не сообщаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вышла новогодняя серия мультфильма «Простоквашино» с участием президента Владимира Путина. По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли глава государства новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются именно на Красную площадь.

Ранее Красная площадь заняла пятое место в рейтинге символов России в соцсетях. Она уступила медведю, флагу страны, озеру Байкал и березе.