Путин посоветовал спросившей про утильсбор девушке выбрать отечественное авто
Президент России Владимир Путин посоветовал участнице пресс-конференции, которая задала вопрос по поводу утилизационного сбора, выбрать отечественный автомобиль.
Он в ходе «Итогов года» отметил, что повышение утилизационного сбора и связанное с этим увеличение стоимости иностранных машин в первую очередь затрагивает жителей крупных городов с хорошими доходами. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».
«Что касается утилизационного сбора. Надо просто прямо, честно сказать, в чем дело: это повышение утилизационного сбора, повышение стоимости этих машин – речь идет о достаточно дорогих машинах, мощностью 160, по-моему, лошадиных сил. И, безусловно, правительство это понимает, это затрагивает граждан как минимум со средними, с хорошими относительно общего состояния дел доходами, в основном в крупных городах», – объяснил глава государства.
«Связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели - технологического развития», – сказал он.
Путин выразил надежду, что текущее повышение утилизационного сбора не станет постоянной мерой. По его словам, такие меры вводятся с учетом ситуации на рынке и могут быть временными.
Касаясь развития Москвы, глава государства подчеркнул успехи мэра Сергея Собянина и его команды в развитии транспортной инфраструктуры. «Ну что говорить, Москвой мы все гордимся по праву. У мэра Москвы Сергея Собянина многое получается», – заявил Путин.
Президент отдельно отметил, что транспортные вопросы в столице решаются на системном уровне, однако подчеркнул высокую загрузку городских дорог в часы пик. Он добавил, что властям нельзя почивать на лаврах, нужно продолжать работать над улучшением транспортной ситуации.
Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что ключевыми факторами для изменений стоимости автомобилей в России являются волатильность курсов валют, затраты на логистику и ставка автокредитования.