Алиханов перечислил влияющие на стоимость автомобилей факторы

Алиханов: На цены машин влияют курс валют, логистика и ставка автокредитования

Tекст: Антон Антонов

По его словам, индексация утильсбора не оказала такого существенного влияния, как прогнозировали эксперты, поскольку решающими стали другие факторы, передает РИА «Новости».

«Видим, что во многом на колебания стоимости оказывают не всегда суммы утильбора, а волатильность курсов валюты, затраты на логистику, и, конечно, очень существенную роль влияет ставка автокредитования», – сказал министр.

Министр отметил, что после повышения утилизационного сбора в октябре 2024 года и в январе 2025 года катастрофического роста цен не произошло.

Алиханов также подчеркнул, что динамика цен у официальных дилеров продемонстрировала снижение розничных цен на востребованные автомобили, а высокие складские остатки, накопленные дилерами с середины 2024 года, также повлияли на рынок. Корректировки утильсбора, по словам министра, не оказали существенного влияния на стоимость российских автомобилей.

Он добавил, что недавние изменения могут повлиять на стоимость частного ввоза, особенно санкционных иномарок, бренды которых ушли с российского рынка три года назад, переложив заботу о сервисе на российских партнеров или вообще оставив потребителей без поддержки.

Льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз физическими лицами автомобилей до 160 лошадиных сил в России сохраняется. Алиханов сообщил, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом большинство потребителей изменения в расчета утилизационного сбора не коснутся. Средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а автомобилей в целом – 19 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что стоимость новых и подержанных легковых автомобилей за последние пять лет значительно возросла, при этом больше всего подорожали машины с пробегом.