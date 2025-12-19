Путин: Цель повышения НДС – достичь сбалансированности бюджета

Tекст: Алексей Дегтярёв

Путин пояснил, что повышение НДС – острый вопрос, он долго обсуждался в правительстве и администрации президента. Было принято решение, что «самый честный и прозрачный способ решения стоящих задач в финансовой сфере – это повышение НДС».

«Цель – достичь сбалансированности бюджета. И в целом это получилось, я уже сказал об этом. В том числе благодаря принятию этого решения», – указал он.

При повышении налогов сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога, отметил Путин.

«Нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень от уплаты налогов. Это серьезная задача, нужно, чтобы при повышении налогов это выразилось не на бумаге, а в реальных доходах в бюджет», – констатировал глава государства.

Путин добавил, что конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем, и правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому.

«Я на это тоже рассчитываю», – заключил он.

Напомним, президент подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость до 22% с 2026 года. При этом он выразил надежду, что повышение НДС будет действовать ограниченное время.