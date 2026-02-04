  • Новость часаПутин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    4 февраля 2026, 19:20 • Новости дня

    В ДНР сообщили о запуске программы жилья для детей-сирот

    Власти ДНР заявили о запуске программы жилья для детей-сирот

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти ДНР сообщили о запуске первой программы по обеспечению жильем детей-сирот, старт которой намечен на 2026 год и координируется Минстроем региона.

    Программа обеспечения жильем детей-сирот впервые стартует в ДНР, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Решения по алгоритму покупки и выдачи квартир будет принимать Минстрой республики, обсуждение всех деталей прошло на межведомственном совещании с участием муниципальных властей и Минтруда.

    Участники совещания обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты в процессе реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. В ходе обсуждения был затронут алгоритм приобретения жилья и другие важные вопросы, касающиеся данной инициативы.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить варианты по обеспечению стабильного водоснабжения в ДНР, отметив схожую стоимость ремонта старого и строительства нового водовода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в Донецкой Народной Республике идут работы по созданию центра «Воин» для патриотического воспитания молодежи. А на побережье Азовского моря планируется возведение новой базы отдыха «Россия».


    3 февраля 2026, 03:27 • Новости дня
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге

    Подозреваемый Жилкин рассказал о конфликте и убийстве мальчика в Петербурге

    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    @ кадр из видео 78.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в убийстве мальчика из Санкт-Петербурга Петр Жилкин заявил, что знал свою жертву до убийства.

    После задержания в Псковской области, где Жилкин пытался скрыться, он сначала отказывался давать показания. Однако под давлением улик признался в содеянном и подробно рассказал свою версию событий, передает 78.ru.

    По словам Жилкина, он был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл ему машину на парковке гипермаркета. В день исчезновения ребенка, 30 января, между ними произошел конфликт.

    Жилкин заявляет, что мальчик якобы начал его шантажировать, требуя 500 тыс. рублей за молчание о «нездоровом интересе» и их «отношениях». В ходе ссоры, по словам подозреваемого, он ударил ребенка по голове, после чего тот погиб почти мгновенно.

    Жилкин признался, что связал тело скотчем, погрузил в свой автомобиль Toyota Fortuner и вывез в Ломоносовский район Ленинградской области. Там, по его словам, он утопил тело в водоеме коттеджного поселка «Лужайка».

    В ходе обысков на его электронных устройствах следователи обнаружили терабайты детской порнографии. Также выяснилось, что сожительница Жилкина знала о его наклонностях. Аккаунты подозреваемого содержали многочисленные репосты из националистических сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал ранее сообщил, что тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    Комментарии (14)
    2 февраля 2026, 22:48 • Новости дня
    Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге сознался в его убийстве
    Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге сознался в его убийстве
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, задержанный в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, сознался в убийстве ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственно-оперативная группа выехала на «предполагаемое место утопления ребенка», чтобы проверить показания задержанного и попытаться обнаружить тело жертвы, передает ТАСС.

    РИА «Новости» сообщает, что «задержанный готов показать место, где утопил тело».

    Задержан 38-летний уроженец Луганской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе.


    Комментарии (5)
    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 05:42 • Новости дня
    СК подтвердил обнаружение тела пропавшего в Петербурге мальчика
    СК подтвердил обнаружение тела пропавшего в Петербурге мальчика
    @ кадр из видео t.me/good78news

    Tекст: Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил СК.

    На ближайшее время назначен осмотр места происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Запланировано проведение судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, сообщило ведомство на платформе Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к району Нижнего Шингерского водопада ночью приехали местные жители, сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могли принадлежать мальчику.

    Мужчина, задержанный по подозрению в лишении жизни малолетнего ребенка на территории Петербурга, заявил, что признает свою вину в убийстве мальчика.

    СМИ сообщали, что ребенка убил Петр Жилкин, который знал свою жертву до убийства.

    Комментарии (4)
    3 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН
    Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН
    @ Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и выразил серьезную озабоченность по поводу его недавних высказываний о Крыме и Донбассе, сообщили в постпредстве России при ООН.

    Постпред России при ООН Василий Небензя провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и выразил ему серьезную озабоченность по поводу его недавних заявлений о Крыме и Донбассе, сообщается в Telegram-канале постпредства.

    В частности, российская сторона подчеркнула, что высказывания генсека содержат «выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств».

    Подчеркивается, что ни генеральный секретарь, ни сотрудники его секретариата не имеют права давать собственную трактовку международного права, особенно если она носит избирательный характер. В постпредстве России считают, что подобный подход фактически отрицает право одних народов на самоопределение, при этом признавая его универсальность в других случаях, что названо абсолютно неприемлемым.

    В заявлении также отмечается, что международное право не допускает иерархии между своими основополагающими принципами, а их взаимная связь закреплена как в Уставе ООН, так и в Декларации о принципах международного права 1970 года. По мнению России, подобные заявления сотрудников секретариата ООН противоречат их обязанности сохранять беспристрастность, закрепленной в статье 100 Устава ООН.

    Генеральному секретарю ООН было указано на необходимость строго и непредвзято соблюдать все положения Устава ООН в их совокупности и тесной взаимосвязи.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров направил запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения, по его мнению, не применим к Крыму и Донбассу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Антониу Гутерриша в неправильном толковании Устава ООН.

    Комментарии (2)
    2 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Дети отравились в детсаду Дагестана из-за нелегального подключения к газопроводу

    Названа предварительная причина отравления детей в детсаду в Дагестане

    Дети отравились в детсаду Дагестана из-за нелегального подключения к газопроводу
    @ Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Детский сад в селе Параул в Дагестане, где десять детей отравились угарным газом, был незаконно подключен к газопроводу, сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

    В селе Параул в Дагестане десять воспитанников детского сада отравились угарным газом, передает РИА «Новости».

    Министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев сообщил, что учреждение было незаконно подключено к газопроводу – договор на поставку газа отсутствовал.

    По словам министра, специалисты АО «Газпром газораспределение Дагестан» уже прибыли на место и провели осмотр здания. В результате проверки было установлено, что отопительный прибор подключили к газовой системе с помощью обычного водяного шланга.

    Такое подключение является серьезным нарушением требований безопасности. По предварительной версии, именно из-за этого и произошло отравление детей угарным газом.

    Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском саду в Дагестане.

    В селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду.

    Комментарии (5)
    3 февраля 2026, 02:49 • Новости дня
    Тело пропавшего в Петербурге мальчика обнаружили во льду водоема в Ленобласти
    Тело пропавшего в Петербурге мальчика обнаружили во льду водоема в Ленобласти
    @ кадр из видео 78.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области, сообщает телеканал «78».

    По данным 78.ru, тело «нашли в Ломоносовском районе». Предположительно, обнаружено тело пропавшего ребенка. Уточняется, что к району Нижнего Шингерского водопада ночью приехали местные жители. Сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могут принадлежать мальчику.

    Телеканал сообщает, что группа волонтеров «обратила внимание на аномалию у кромки льда». После того, как удалось «пробить намерзшую корку», были обнаружены куртка, варежки и рюкзак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга искали в Ломоносовском районе Ленобласти. Сознавшийся в убийстве мужчина указал район, где спрятал тело ребенка. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 00:50 • Новости дня
    Сознавшийся в убийстве ребенка в Петербурге указал, где спрятал тело
    Сознавшийся в убийстве ребенка в Петербурге указал, где спрятал тело
    @ Следственный комитет Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга ищут в Ломоносовском районе Ленобласти. Сознавшийся в убийстве мужчина указал район, где спрятал тело ребенка, сообщили в пресс-службе СК России.

    В СК сообщили, что в ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребенка. Сознавшийся в убийстве мужчина рассказал о месте, где спрятал тело ребенка. Сейчас проводятся дополнительные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также обнаружить тело мальчика, передает ТАСС.

    Следователями проведены обыски по местам пребывания фигуранта дела об убийстве ребенка, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экстренных службах сообщали, что поиски тела убитого ребенка, который пропал в минувшую пятницу, «должны начаться в водоеме, который расположен в деревне Яльгелево в Ленобласти».

    Подозреваемый в похищении был задержан и признался, что убил ребенка. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия». На цифровых устройствах подозреваемого обнаружили множество материалов с детской порнографией.

    30 января мальчик вышел из дома в Санкт-Петербурге и в тот же день сел в автомобиль к неизвестному мужчине, после чего больше на связь не выходил.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    У признавшегося в убийстве ребенка в Петербурге мужчины нашли детское порно

    Tекст: Антон Антонов

    На устройствах мужчины, который признался в убийстве пропавшего в Санкт-Петербурге ребенка, обнаружили множество материалов с детской порнографией, сообщили в правоохранительных органах.

    «Задержанный за убийство, очевидно, увлекался детской порнографией», – приводит ТАСС текст сообщения.

    В правоохранительных органах сообщили, что на его ноутбуке, мобильном телефоне и флеш-накопителях были найдены многочисленные материалы соответствующего содержания.

    «Одним из мотивов убийства могла стать педофилия», – заявил источник РИА «Новости» в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, камеры видеонаблюдения сняли, как девятилетний мальчик сел в машину к мужчине на Таллинском шоссе. Подозреваемого в похищении задержали в Петербурге. Он сознался в убийстве ребенка и выразил готовность «показать место, где утопил тело».

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Следователи выявили дрон НАТО при атаке ВСУ на Сартану в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный БПЛА производства стран НАТО мог использоваться боевиками ВСУ при атаке на посёлок городского типа Сартана в ДНР 1 февраля, рассказал сотрудник Следственного комитета России.

    «Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на населённый пункт Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ <...> на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», – сообщила РИА «Новости» представитель СК России.

    Удар дронов ВСУ произошёл 1 февраля и пришёлся на частный сектор. Несколько домов получили сильные повреждения, погибли взрослые и дети.

    «В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г.р. и мальчик 2020 г.р. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, пострадал мальчик 2018 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей. водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке ДНР.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    В Петербурге пропал девятилетний мальчик

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ищут девятилетнего мальчика, который ушёл из дома днём 30 января и не вернулся, на связь не выходил, заявили в ведомстве.

    «Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул своё место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит», – сообщили следователи.

    Они добавили, что мальчик был одет в чёрную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку, на нём был бежевый шарф. Также у него был чёрный рюкзак.

    Отряд «Лиза Алерт», волонтёры и родители – порядка 200 человек – подключились к поискам, обыскали за двое суток обширную территорию Петербурга и Ленобласти, сообщила координатор поисков Кристина Ливенцова телеканалу «Санкт-Петербург».

    «На данный момент штаб свернут и принято решение координатором и органами о том, что работа будет вестись в информационном формате. Информационные координаторы отрабатывают свидетельства на достоверность», – сказала она.

    По одной из версий, ребёнок собирался покататься на горке у железнодорожной насыпи и Таллинского шоссе.

    Следственный отдел по Красносельскому району Санкт-Петербурга ГСУ СК России  возбудил уголовное дело об убийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет. В январе в Красноярске пропали несколько детей  за сутки.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 16:12 • Новости дня
    При столкновении автобуса и грузовика в Красноярском крае погибли пять детей
    При столкновении автобуса и грузовика в Красноярском крае погибли пять детей
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пять детей погибли, еще шесть получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ и грузового автомобиля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», сообщили в оперативных службах.

    Источник уточнил: «ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Столкнулся автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16-17 лет, еще шесть пострадали», передает ТАСС.

    По предварительным данным, всего в автобусе было 13 человек, из них 11 – подростки.

    Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе в Рязанском районе столкнулись легковая Volvo и автобус «Паз», погибли двое и пострадали четверо человек, включая ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Красноборском округе Архангельской области произошла авария, в результате которой погибли трое, включая подростка. В этот же день семейная пара из Карелии погибла в ДТП в Ленинградской области.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    В РПЦ заявили о росте сквернословия среди дошкольников

    Священник Клюев сообщил о росте сквернословия среди дошкольников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Явление сквернословия стало настолько массовым, что его активно перенимают даже дети младшего возраста, включая дошкольников, отметили в РПЦ.

    Глава межрегионального общественного движения «Православный родительский комитет» и настоятель храма Александра Невского в Глазове Вячеслав Клюев назвал мат «инфернальной лексикой телесного низа» и «песьим языком», передает РИА «Новости».

    Священник заявил, что ситуация с распространением сквернословия среди детей стала исторически уникальной, поскольку матерные выражения стали использовать даже младенцы – дети до семи лет.

    Клюев отметил, что в детских садах дети активно осваивают грубую лексику, а придя в первый класс, умеют составлять так называемые «трехэтажные конструкции», что шокирует учителей. Он подчеркнул, что с каждым годом эта проблема только усиливается, затрагивая все большее число несовершеннолетних.

    По словам священника, подобная тенденция вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ранее подобное поведение среди столь маленьких детей не наблюдалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 февраля отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

    Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о законодательном запрете мата в общественных местах. А уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести штрафы для подростков за нецензурную брань.

    Комментарии (14)
    2 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пять детей отравились угарным газом в детсаду Дагестана

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел в частном детском саду в селе Параул, передает ТАСС. В результате отравления угарным газом пострадали пятеро детей.

    По предварительным данным, один из детей находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

    Причины происшествия и обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частном доме на улице Рязанской в Ставрополе произошла утечка газа, в результате которой пострадала семья из шести человек, включая ребенка одиннадцати лет.

    Пять несовершеннолетних заразились острой кишечной инфекцией после посещения кафе в екатеринбургском аквапарке.

    Более 50 человек пострадали из-за отравления угарным газом в поезде, который был предоставлен киностудии для съемок на станции в Алма-Ате.

    Комментарии (3)
    3 февраля 2026, 21:12 • Новости дня
    В Ленобласти мать выбросила двоих детей с балкона 16-го этажа

    В Ленобласти мать-иностранка выкинула двоих детей с балкона 16-го этажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Новогорелово Ленинградской области женщина выбросила двоих малолетних детей с балкона на 16-м этаже, детям сумели спасти жизнь медики, сообщили в региональном следкоме.

    Уголовное дело по признакам покушения на убийство двух малолетних детей возбуждено в Ленинградской области, передает СУ СК России по региону. Ведомство уточняет, что инцидент произошел 2 февраля в поселке Новогорелово Ломоносовского района. По версии следствия, 23-летняя гражданка иностранного государства, находясь на общем балконе на 16-м этаже, поочередно выбросила своих детей 2024 и 2025 годов рождения.

    После этого женщина совершила попытку суицида. Следователи отмечают, что ее преступный умысел не был доведен до конца из-за того, что детям своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. В результате малыши остались живы.

    Сейчас следственные органы проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые этому способствовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в Уфе отец выбросил трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже, когда находился с ней дома один. Девочку позже госпитализировали в реанимацию столичной РДКБ для оказания высокотехнологичной помощи.

    Ранее в той же Ленинградской области 15-летняя мать выбросила новорожденную в пакете из окна, но прохожие вовремя нашли ребенка и передали врачам, благодаря чему девочка осталась жива.

    Комментарии (7)
    1 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате попадания ударного FPV-дрона в кабину грузового автомобиля на кольцевой дороге Макеевки ранен водитель.

    Водитель грузовика был ранен при атаке ударного беспилотника ВСУ на кольцевой автодороге в Макеевке, передает ТАСС. Инцидент произошел в Червоногвардейском районе города, где дрон типа FPV попал прямо в кабину автомобиля КамАЗ.

    В управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили: «Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударным БПЛА типа FPV на Донецкой кольцевой автодороге в Червоногвардейском районе города Макеевка. По состоянию на 20:00 [мск] поступили сведения о ранении водителя, мужчины 1971 года рождения. Задокументировано прямое попадание БПЛА в кабину грузового автомобиля «Камаз».

    Пострадавший водитель был немедленно доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают специалисты, собираются материалы для следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали село Головчино в Грайворонском округе Белгородской области с помощью дрона, в результате чего пострадали четыре мирных жителя.

    Водитель больницы в Грайвороне скончался от ранений после удара дрона, когда находился в автомобиле на территории медицинского учреждения.

    Комментарии (0)
