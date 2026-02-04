Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
В ДНР сообщили о запуске программы жилья для детей-сирот
Власти ДНР заявили о запуске программы жилья для детей-сирот
Власти ДНР сообщили о запуске первой программы по обеспечению жильем детей-сирот, старт которой намечен на 2026 год и координируется Минстроем региона.
Программа обеспечения жильем детей-сирот впервые стартует в ДНР, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Решения по алгоритму покупки и выдачи квартир будет принимать Минстрой республики, обсуждение всех деталей прошло на межведомственном совещании с участием муниципальных властей и Минтруда.
Участники совещания обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты в процессе реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. В ходе обсуждения был затронут алгоритм приобретения жилья и другие важные вопросы, касающиеся данной инициативы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить варианты по обеспечению стабильного водоснабжения в ДНР, отметив схожую стоимость ремонта старого и строительства нового водовода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также в Донецкой Народной Республике идут работы по созданию центра «Воин» для патриотического воспитания молодежи. А на побережье Азовского моря планируется возведение новой базы отдыха «Россия».