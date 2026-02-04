В ДНР сообщили о запуске программы жилья для детей-сирот

Власти ДНР заявили о запуске программы жилья для детей-сирот

Tекст: Тимур Шайдуллин

Программа обеспечения жильем детей-сирот впервые стартует в ДНР, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Решения по алгоритму покупки и выдачи квартир будет принимать Минстрой республики, обсуждение всех деталей прошло на межведомственном совещании с участием муниципальных властей и Минтруда.

Участники совещания обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты в процессе реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. В ходе обсуждения был затронут алгоритм приобретения жилья и другие важные вопросы, касающиеся данной инициативы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить варианты по обеспечению стабильного водоснабжения в ДНР, отметив схожую стоимость ремонта старого и строительства нового водовода.

