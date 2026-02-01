Водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке

Tекст: Ольга Иванова

Водитель грузовика был ранен при атаке ударного беспилотника ВСУ на кольцевой автодороге в Макеевке, передает ТАСС. Инцидент произошел в Червоногвардейском районе города, где дрон типа FPV попал прямо в кабину автомобиля КамАЗ.

В управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили: «Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударным БПЛА типа FPV на Донецкой кольцевой автодороге в Червоногвардейском районе города Макеевка. По состоянию на 20:00 [мск] поступили сведения о ранении водителя, мужчины 1971 года рождения. Задокументировано прямое попадание БПЛА в кабину грузового автомобиля «Камаз».

Пострадавший водитель был немедленно доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают специалисты, собираются материалы для следственных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали село Головчино в Грайворонском округе Белгородской области с помощью дрона, в результате чего пострадали четыре мирных жителя.

Водитель больницы в Грайвороне скончался от ранений после удара дрона, когда находился в автомобиле на территории медицинского учреждения.