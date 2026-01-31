Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.14 комментариев
При атаке БПЛА на авто в Белгородской области пострадали три человека
Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, двое взрослых и несовершеннолетняя девушка пострадали при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области.
«Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка. Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, 17-летняя девушка – минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины», – написал он.
Гладков уточнил, что пострадавших доставляют в медицинские учреждения Белгорода.
У транспортного средства в результате атаки дрона разбиты стёкла и посечён кузов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» доставила 130 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область. Губернатор Гладков обратил внимание на необычное поведение птиц во время ракетной опасности. Силы ПВО России за девять часов субботы, 31 января, сбили 24 украинских БПЛА, девять из которых – над Белгородской областью.