Прокуратура вернула государству 13 млрд рублей необоснованных трат на госзакупках

Tекст: Алексей Дегтярев

Из общей суммы в 13,2 млрд рублей 4,2 млрд составляли незаконно освоенные бюджетные средства при реализации нацпроектов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Всего с начала прошлого года в суды было направлено более четырех тысяч исков на сумму 42 млрд рублей, причем свыше трех тысяч из них были связаны с оспариванием сделок и требованием о возмещении ущерба.

Прокуроры участвовали в 500 судебных процессах для защиты имущественных интересов государства. Также удалось предотвратить незаконное взыскание 1,3 млрд рублей так называемой мнимой задолженности с государственных и муниципальных заказчиков.

С недобросовестных подрядчиков удалось взыскать 1 млрд рублей неосновательного обогащения в пользу государства.

Ранее транспортная прокуратура не допустила перевода крупной суммы от аэропорта Домодедово в пользу прежнего собственника по договору займа, заключенному в 2024 году, речь шла о 18,5 млрд рублей.