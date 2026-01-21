Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

Tекст: Дмитрий Бавырин

В годы СВО в Евросоюзе было только два президента, кто пытался плыть против течения, призывая к переговорам с Россией и прекращению поддержки Украины: хорватский Зоран Миланович и болгарский Румен Радев. Они плюс премьер Венгрии Виктор Орбан – единственный в трио, кто обладает значительными полномочиями – могут теперь заявлять в глаза буквально каждому евролидеру: «А я ведь предупреждал».

Никто из них не русофил, а Орбан и вовсе русофоб в прошлом. Но все – реалисты, и действительно предупреждали о том, что финансирование Киева означает затягивание боевых действий, что Россия все равно выиграет в военном конфликте, что текущая внешняя политика Брюсселя ослабит Евросоюз и усилит его зависимость от США. Банальные, в общем-то, вещи, но до поры до времени они были гласом вопиющих в пустыне.

С учетом всего этого заявление Радева о досрочном уходе с президентского поста новость как будто бы грустная: с европейского «корабля дураков» сошел один из немногих адекватных членов команды, который искренне пытался уберечь свою страну от втягивания в третью мировую войну. Но на самом деле его отставка – шанс на то, что адекватных правительств в Европе станет больше.

Радев возглавляет Болгарию уже более девяти лет, начавшийся год для него на посту – последний. Но, как это водится в парламентских республиках ЕС, болгарскую исполнительную власть возглавляют другие люди, а ключевые полномочия принадлежат правительству. Правительства меняются в среднем раз в полгода – и со всеми последними Радев конфликтовал. Теперь он – самый популярный политик страны.

Сейчас самое подходящее время, чтобы конвертировать эту популярность в реальную власть. Вместо того, чтобы досиживать последний год на должности без полномочий, Радев может участвовать в досрочных парламентских выборах как лидер новой партии. В случае успеха он станет следующим премьер-министром.

Сценарии с провалом, разумеется, тоже есть. Их много – вплоть до того, что результаты выборов, если они неприемлемы для брюссельского мейнстрима, попросту отменят, как это произошло в Румынии. Но, допустим, все служится наилучшим для Радева и Болгарии образом. Тогда в новую правящую коалицию («в одно лицо», несмотря на всю популярность, Радев с своей партией 50% голосов на выборах не получит) войдут болгарские социалисты (БСП) и националистическая партия «Возрождение».

БСП ориентировалась на русофильский и ностальгирующий по советским временам электорат в прежние годы,

а теперь придерживается нейтралитета по российскому вопросу. «Возрождение» с рядом оговорок – до сих пор русофилы.

Такая коалиция позволила бы Болгарии выйти не только из антироссийского блока внутри ЕС, но и из долговременного политического кризиса. Очередные внеочередные выборы – восьмые за пять лет. Правительства приходят и уходят либо на фоне массовых оппозиционных выступлений, как в последнем случае, либо из-за развала очередной версии коалиции. Практика показала, что ни одна конструкция власти, которую можно сложить из деталей в виде действующих парламентских партий, нежизнеспособна. А перепробовали уже, кажется, все.

Ведущие силы в парламентской политике на сегодняшний день – это партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисова и «Продолжаем перемены» Кирила Петкова. Борисов – бывший военный, многолетний премьер, пламенный русофоб, глубоко погруженный в олигархические схемы и организованную преступность. Он полностью лоялен НАТО (но в первую очередь США, а не ЕС), однако репутация у него отвратительная, в том числе в Брюсселе и у прозападных болгар. Потому фаворит Евросоюза – это прежде всего Петков. Он тоже был премьером, но недолго, однако успел попасть под град снежков и проклятий на одной из акций: так народ отреагировал на антироссийскую политику его кабмина.

В том, что касается России, у Борисова и Петкова разногласий нет. Каждое правительство с участием их партий осуществляло военную поддержку Украины: если они делили власть между собой – открыто, если вынуждены были работать с кем-то из умеренных вроде БСП – тайно. Но при этом Борисов и Петков ненавидят друг друга, так что сработаться их силы не смогли.

Также в парламенте и рядом с ним толпятся партия турецкого олигарха Ахмеда Догана, партия медиамагната Деляна Пеевски, партия шоумена Слави Трифонова, пара либеральных партий и несколько сортов националистов. Сколько не просили болгар пересдать карты, сиречь переголосовать на выборах, из этого состава всегда получается что-то невнятное, нежизнеспособное, при этом – антироссийское.

Новая партия Радева теоретически способна перезагрузить политическую систему, дав болгарам власть, во-первых, устойчивую, во-вторых, соответствующую их внешнеполитическим взглядам.

Социологические опросы показывают, что болгары остаются самым пророссийским народом ЕС. Однако, несмотря на все «пересдачи», не могут себе позволить того же, что смогли венгры, словаки, чехи – правительства без русофобских завихрений, хотя отношение к России в их странах хуже, чем в Болгарии.

Другое дело, что

внешняя политика в странах ЕС определяется не волей народа, а остатками суверенитета: в Венгрии и Чехии от него еще что-то осталось, а в Румынии и Болгарии, вероятно, нет.

С начала нового года болгарская республика перешла на евро, сопутствующий рост цен спровоцировал митинги протеста и отставку правительства, после чего Радев принял решение о смене статуса с уходящего президента на вероятного премьера. До выборов его подстрахует вице-президент (Болгария – единственная страна ЕС, где есть такой пост) в лице Илияны Йотовой – представителя БСП. Это усложнит Брюсселю и лояльным ему силам работу по противодействию Радеву. Но не отменит ее.

Чем хуже положение Урсулы фон дер Ляйен и компании, тем злее ее нрав. Чем больше голосов против ее политики на Совете ЕС, тем беспринципнее ее методы противодействия критикам. А экономическая и политическая зависимость Софии от Брюсселя, к сожалению, велика.

По похожим причинам болгары воевали на противоположной России стороне в обе мировые войны, а память об этом определяет русский скепсис в отношении к «братушкам» как к субъектам европейской политики. Скорее, они все-таки объекты. Поэтому не так важно – пророссийские или антироссийские. Потому что несамостоятельные.

Но болгарам нужно отдать должное: их манера ввязываться в конфликты на неправильной стороне истории несколько компенсируется умением в последний момент перебежать на правильную сторону. Так было при заключении Салоникского перемирия в 1918-м и при перевороте в Софии в 1944-м.

Что-то отдаленно похожее Румен Радев попытается осуществить в 2026-м. Мешать не будем.