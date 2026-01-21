  • Новость часаУиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    21 января 2026, 14:58 • Политика

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость.

    В годы СВО в Евросоюзе было только два президента, кто пытался плыть против течения, призывая к переговорам с Россией и прекращению поддержки Украины: хорватский Зоран Миланович и болгарский Румен Радев. Они плюс премьер Венгрии Виктор Орбан – единственный в трио, кто обладает значительными полномочиями – могут теперь заявлять в глаза буквально каждому евролидеру: «А я ведь предупреждал».

    Никто из них не русофил, а Орбан и вовсе русофоб в прошлом. Но все – реалисты, и действительно предупреждали о том, что финансирование Киева означает затягивание боевых действий, что Россия все равно выиграет в военном конфликте, что текущая внешняя политика Брюсселя ослабит Евросоюз и усилит его зависимость от США. Банальные, в общем-то, вещи, но до поры до времени они были гласом вопиющих в пустыне.

    С учетом всего этого заявление Радева о досрочном уходе с президентского поста новость как будто бы грустная: с европейского «корабля дураков» сошел один из немногих адекватных членов команды, который искренне пытался уберечь свою страну от втягивания в третью мировую войну. Но на самом деле его отставка – шанс на то, что адекватных правительств в Европе станет больше.

    Радев возглавляет Болгарию уже более девяти лет, начавшийся год для него на посту – последний. Но, как это водится в парламентских республиках ЕС, болгарскую исполнительную власть возглавляют другие люди, а ключевые полномочия принадлежат правительству. Правительства меняются в среднем раз в полгода – и со всеми последними Радев конфликтовал. Теперь он – самый популярный политик страны.

    Сейчас самое подходящее время, чтобы конвертировать эту популярность в реальную власть. Вместо того, чтобы досиживать последний год на должности без полномочий, Радев может участвовать в досрочных парламентских выборах как лидер новой партии. В случае успеха он станет следующим премьер-министром.

    Сценарии с провалом, разумеется, тоже есть. Их много – вплоть до того, что результаты выборов, если они неприемлемы для брюссельского мейнстрима, попросту отменят, как это произошло в Румынии. Но, допустим, все служится наилучшим для Радева и Болгарии образом. Тогда в новую правящую коалицию («в одно лицо», несмотря на всю популярность, Радев с своей партией 50% голосов на выборах не получит) войдут болгарские социалисты (БСП) и националистическая партия «Возрождение».

    БСП ориентировалась на русофильский и ностальгирующий по советским временам электорат в прежние годы,

    а теперь придерживается нейтралитета по российскому вопросу. «Возрождение» с рядом оговорок – до сих пор русофилы.

    Такая коалиция позволила бы Болгарии выйти не только из антироссийского блока внутри ЕС, но и из долговременного политического кризиса. Очередные внеочередные выборы – восьмые за пять лет. Правительства приходят и уходят либо на фоне массовых оппозиционных выступлений, как в последнем случае, либо из-за развала очередной версии коалиции. Практика показала, что ни одна конструкция власти, которую можно сложить из деталей в виде действующих парламентских партий, нежизнеспособна. А перепробовали уже, кажется, все.

    Ведущие силы в парламентской политике на сегодняшний день – это партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисова и «Продолжаем перемены» Кирила Петкова. Борисов – бывший военный, многолетний премьер, пламенный русофоб, глубоко погруженный в олигархические схемы и организованную преступность. Он полностью лоялен НАТО (но в первую очередь США, а не ЕС), однако репутация у него отвратительная, в том числе в Брюсселе и у прозападных болгар. Потому фаворит Евросоюза – это прежде всего Петков. Он тоже был премьером, но недолго, однако успел попасть под град снежков и проклятий на одной из акций: так народ отреагировал на антироссийскую политику его кабмина.

    В том, что касается России, у Борисова и Петкова разногласий нет. Каждое правительство с участием их партий осуществляло военную поддержку Украины: если они делили власть между собой – открыто, если вынуждены были работать с кем-то из умеренных вроде БСП – тайно. Но при этом Борисов и Петков ненавидят друг друга, так что сработаться их силы не смогли.

    Также в парламенте и рядом с ним толпятся партия турецкого олигарха Ахмеда Догана, партия медиамагната Деляна Пеевски, партия шоумена Слави Трифонова, пара либеральных партий и несколько сортов националистов. Сколько не просили болгар пересдать карты, сиречь переголосовать на выборах, из этого состава всегда получается что-то невнятное, нежизнеспособное, при этом – антироссийское.

    Новая партия Радева теоретически способна перезагрузить политическую систему, дав болгарам власть, во-первых, устойчивую, во-вторых, соответствующую их внешнеполитическим взглядам.

    Социологические опросы показывают, что болгары остаются самым пророссийским народом ЕС. Однако, несмотря на все «пересдачи», не могут себе позволить того же, что смогли венгры, словаки, чехи – правительства без русофобских завихрений, хотя отношение к России в их странах хуже, чем в Болгарии.

    Другое дело, что

    внешняя политика в странах ЕС определяется не волей народа, а остатками суверенитета: в Венгрии и Чехии от него еще что-то осталось, а в Румынии и Болгарии, вероятно, нет.

    С начала нового года болгарская республика перешла на евро, сопутствующий рост цен спровоцировал митинги протеста и отставку правительства, после чего Радев принял решение о смене статуса с уходящего президента на вероятного премьера. До выборов его подстрахует вице-президент (Болгария – единственная страна ЕС, где есть такой пост) в лице Илияны Йотовой – представителя БСП. Это усложнит Брюсселю и лояльным ему силам работу по противодействию Радеву. Но не отменит ее.

    Чем хуже положение Урсулы фон дер Ляйен и компании, тем злее ее нрав. Чем больше голосов против ее политики на Совете ЕС, тем беспринципнее ее методы противодействия критикам. А экономическая и политическая зависимость Софии от Брюсселя, к сожалению, велика.

    По похожим причинам болгары воевали на противоположной России стороне в обе мировые войны, а память об этом определяет русский скепсис в отношении к «братушкам» как к субъектам европейской политики. Скорее, они все-таки объекты. Поэтому не так важно – пророссийские или антироссийские. Потому что несамостоятельные.      

    Но болгарам нужно отдать должное: их манера ввязываться в конфликты на неправильной стороне истории несколько компенсируется умением в последний момент перебежать на правильную сторону. Так было при заключении Салоникского перемирия в 1918-м и при перевороте в Софии в 1944-м.

    Что-то отдаленно похожее Румен Радев попытается осуществить в 2026-м. Мешать не будем.

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

