Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

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15 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Российское ядерное топливо раскололо Европу

Даже США боятся остаться без ядерного топлива из России Павел Лисицын/РИА Новости
Идея запретить поставки из России еще и ядерного топлива, наряду с запретом на уголь, нефть и нефтепродукты, привела к формированию двух лагерей в ЕС. Польша и Германия всячески поддерживают, а Венгрия и Франция – против. При этом США, которые тоже зависят от российского ядерного топлива, вообще не поднимают эту тему. Зачем Европа бежит впереди паровоза и чем ей это грозит? Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
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Байден не смог изменить позицию Китая по России

На Бали прошла первая очная встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина REUTERS/Kevin Lamarque
Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 показала: ожидаемых подвижек в разморозке американо-китайских отношений не произошло. Китай и США договорились контактировать, обсуждая разные проблемы, но о снятии антикитайских тарифных барьеров так и не было сказано. И, что важнее всего для России, не оправдались предположения об изменении позиции Пекина к Москве как итоге договоренности Си и Байдена. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украинцы лишают поляков собственного достоинства

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Настоящая украинизация польского государства и общества состоит вовсе не в том, что миллионы мигрантов с Украины получили на берегах Вислы особые права. Суть происходящих процессов состоит в переопределении «польскости». Подробности...
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Как получишь паспорт – береги страну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
При получении гражданства человек не только обретает ряд возможностей, но и берет на себя целый ряд обязательств. И если он свои обязательства в рамках «контракта» с РФ нарушает, то контракт должен считаться автоматически расторгнутым. Подробности...
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Настало время держаться корней, а не изобретать идеологии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У нас склонны настороженно относиться к католичеству и лично папе римскому. Но сейчас папа Франциск является одним из немногих представителей Запада, отношение которого к России не является однозначно и безоговорочно негативным. Подробности...
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Украина додавила Болгарию

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Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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    Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

    Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ
    		   15 ноября 2022, 20:30
    Фото: Христо Владев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.

    В отношениях с Москвой София перешла «красную линию», которой в пределах текущего противостояния Россия – Запад прежде опасалась.

    А ведь еще месяц назад казалось, что мы побили уже все горшки – вопрос был поставлен о разрыве дипломатических отношений между двумя странами. Есть подозрение, что разрыва не случилось только по той причине, что с российской стороны надеялись на новую болгарскую власть и на «разрядку». Применительно к странам НАТО эти надежды сейчас преимущественно бесплодные: там что ни выборы, то забег русофобов. Но болгарский народ определенно дал понять, что это не его случай. Болгары хотели другой внешней политики – и продолжают ее хотеть.

    В ходе опроса, проведенного в эфире национального телевидения Болгарии, 69,4% проголосовали «категорически против» отправки военной помощи ВСУ, еще 3,1% «скорее против», в той или иной степени за – меньше четверти.

    Сравним с голосованием по этому вопросу в Народном собрании: за – 175 депутатов болгарского парламента, против – 49, один воздержался.

    А ведь речь идет о составе, выбранном только в начале октября и на волне общественного недовольства государственной русофобией. Это были четвертые выборы за два года, поскольку долгосрочная коалиция у болгарских партий не склеивается. Каждый раз победитель менялся.

    После первого в цикле голосований больше всего голосов набрала партия ГЕРБ действовавшего тогда премьера Бойко Борисова, причем несмотря на то, что в Болгарии больше года шел вялотекущий майдан, лично против него направленный.

    Русофоб, атлантист, «еврооптимист», подчеркнуто проамериканский политик Борисов совсем не похож на типичную жертву цветной революции. Но есть нюанс, точнее, множество нюансов, которыми он оброс за свое более чем десятилетнее правление. Главный – это зашкаливающая по европейским меркам коррупция, сделавшая Борисова «токсичным» активом. Собрать новую коалицию из попавших в парламент партий ему не удалось, были назначены новые выборы.

    Следующим победителем стала партия «Есть такой народ» известного в стране шоумена Слави Трифонова. Договориться о постоянном правительстве опять не получилось, но – лишь бы убрать ненавистного Борисова – до новых выборов поставили временное, так называемое служебное, как бы из профессионалов, которым интересны налоги и субсидии и не очень интересна политика.

    Болгарам эта идея неожиданно понравилась, и на вторых перевыборах в лидеры вышла новая партия «Продолжаем перемены», возглавляемая тандемом Кирила Петкова и Асена Василева, которые в правительстве «технократов» ведали экономическим блоком. Новым премьером стал Петков, а общественный договор между ним, другими членами правящей коалиции и, пафосно выражаясь, народом выглядел примерно так: нужно поменьше политики (в том числе внешней), поменьше идеологии, поменьше истории и других поводов для разногласий, вместо этого всего нужна совместная прагматичная работа на благо страны и ее хозяйства.

    Это свое обещание Петков не выполнил, ему, будем считать, не повезло: через два месяца после запуска его «внеидеологического» правительства Россия начала спецоперацию на Украине, а Запад – глобальный конфликт с Россией, ради которого требовал от союзников «сомкнуть ряды» и был особенно пристрастен к тем, кого можно было заподозрить в некоторой лояльности к Москве.

    Болгарию можно было заподозрить. Петков для этого поводов не давал, но экономика страны сохраняла относительно высокую зависимость от России, а исследование, проведенное по заказу Еврокомиссии, определило болгар как наиболее пророссийски настроенный народ Евросоюза.

    То ли доказывая субъектам внешнего управления, что ему можно доверять, то ли не имея вообще никакого пространства для маневра в отношениях с ними, Петков занял радикальную позицию – поссорился с Москвой сильнее, чем того требовала ситуация, по количеству санкций и самосанкций (они же – «выстрелы в собственную ногу») встав практически вровень с правительствами Прибалтики.

    Однако поставки на Украину оружия оставались видимой «красной линией». Технически – благодаря болгарской соцпартии, которая входила в правящую коалицию и давно считается наиболее лояльной к Москве. Но и болгарское общество сполна высказало свое недовольство внешней и внутренней политикой Петкова.

    Хотелось бы сказать, что дошло до того, что премьеру залепили снежком в лицо под крики «предатель» и «НАТО – вон!», но так сказать нельзя, поскольку с этого широкий протест, напротив, начался, а впоследствии принимал самые разные формы – от многотысячных манифестаций до стачек в портах, откуда могли отправить оружие ВС Украины. 

     

    Брожение в народе, который выражал недовольство социально-экономическим положением в стране и ее атлантическим «креном», перекинулось на партию Слави Трифонова, чем воспользовался Бойко Борисов. Экс-премьер наскреб в парламенте нужное для вотума недоверия правительству количество голосов тех, кого Петков настроил против себя. Получив обидный «пинок», уходящий премьер обвинил во всем Борисова, Трифонова и посла России. После пары бесплодных попыток создать новую коалицию в Болгарии объявили очередные внеочередные выборы.

    Формальным победителем опять стала партия Борисова, но достаточного количества коалиционных партнеров собрать не может. На втором месте «Продолжаем перемены». Сила недавнего триумфатора Слави Трифонова избирательный порог вообще преодолеть не смогла, а

    пророссийские социалисты получили исторический минимум – 9,3%.

    Возможно, их электорат перетек к парламентским новичкам: национал-консервативному и действительно пророссийскому «Возрождению», неожиданно получившему более 10%, и «Болгарскому восходу» Стефана Янева. Янев был премьером того самого «служебного» правительства от выборов до выборов, где взошла звезда Петкова. Впоследствии Петков сделал Янева министром обороны, но уволил за то, что бывший начальник придерживался умеренной позиции по Украине и вооружать ее не хотел.

    Социалисты, члены «Возрождения» и люди Янева остались верны себе и проголосовали против помощи ВСУ сверх той, что есть сейчас (болгары ремонтируют для Украины военную технику). Но «по балансу» нужное Вашингтону, Брюсселю и Киеву решение прошло довольно легко: власть продемонстрировала тренд обратный тому, который демонстрирует народ.

    Согласно данным ESTAT, Украине сейчас симпатизируют только 23,1% болгар, тогда как в апреле было 32,4%. 57,7% согласны с утверждением, что «НАТО вызвало этот конфликт, не выполнив свои соглашения с Россией» (было 46,5%), а 41,2% согласны с тем, что «правительство Украины националистическое и фашистское (было 34,9%).

    Более 39% верят, что «Украина разрабатывает оружие массового поражения» (было менее 32%), а 37,5% считают, что «Украина исконно русская земля» (было 29,7%).

    Доля тех, кто проголосовал бы за вступление Болгарии в НАТО, если бы этот вопрос решался сейчас, уменьшилась до 29,8% с 41,2% в апреле. Против вступления в альянс высказались 31,1% респондентов, то есть количество скептиков в Болгарии превысило количество атлантистов (остальные затруднились с ответом или не пошли бы голосовать).

    Политически это победа Запада, который добился нужного себе результата, вопреки преградам. Правительство Болгарии сейчас в очередной раз «служебное» с независимым «технократом» Гылыбом Доневым во главе. Не похоже, что он хотел вооружать ВСУ, но правительство обязал сделать это парламент по инициативе Борисова.

    Он по-прежнему сохраняет надежду на то, что ГЕРБ вернется к власти, и готов на серьезный компромисс – не претендовать на какую-либо должность, став «серым кардиналом». Видимо, рассчитывает, что Брюссель оценит всю эту схему с оружием и велит ориентированных на Евросоюз политикам (тому же Петкову) согласиться на компромисс.

    Жертвой этой схемы, скорее всего, станут российско-болгарские отношения как таковые. В данной ситуации нет смысла делать вид, будто произошедшее мало что значит. В основном арсенал Болгарии состоит из вооружений советского образца – то есть тех, которые хорошо знакомы украинской армии, а потому сильно ею востребованы.

    Увы, народы даже великих держав зачастую лишены возможности выбирать свою внешнюю политику, а болгары типичный «малый народ», зажатый в тисках ЕС и НАТО.

    Но этот народ, как было сказано в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», «хотя бы попытался».

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