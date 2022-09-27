Новую власть Италии правильнее считать фашистской

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27 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Европейские беды сулят США огромные выгоды

Европейский кризис на руку США PA Images/Reuters
Пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Военнообязанным россиянам оставили открытые границы

Вопрос об ограничении права на выезд надо рассматривать очень аккуратно, считают политики Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС
Крымский сенатор Сергей Цеков в понедельник выступил с инициативой запретить россиянам призывного возраста выезд за границу. Но его коллеги-парламентарии высказались против такой идеи – по их мнению, от этого будет больше вреда, чем пользы. Минобороны также заявило, что ограничений на передвижение граждан нет. Кто покинул страну, испугавшись частичной мобилизации, и почему сейчас нет необходимости закрывать границу? Подробности...
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Новую власть Италии правильнее считать фашистской

Господствующая мировая идеология боится традиционных семейных ценностей, считает Мелони Roberto Monaldo/LaPress/
Global Look Press
Случилось то, чего опасались враги России в Еврокомиссии. Выборы в одной из трех главных стран еврозоны – Италии выиграла правая коалиция. В ней есть те, кого раньше называли «друзьями России», и те, кого называют «полуфашистами», включая будущего премьер-министра Джорджию Мелони. Нужно ли нам соглашаться с такой оценкой?  Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Почему Эрдоган вцепился в Сирию

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Больше всего текущее положение выгодно американцам – они откровенно не хотят, чтобы Асад и Эрдоган встречались и о чем-то договаривались. Подробности...

Выпейте яду и освобождайте жилплощадь

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Сергей Худиев, публицист, богослов
Грань между «добровольным самоубийством», «соблазнением на самоубийство», «доведением до самоубийства», «принуждением к самоубийству» неизбежно оказывается стертой. Подробности...
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Андрей Медведев, Политический обозреватель
Меня коробит, когда я слышу, что уезжающих называют «крысами, которые бегут». Перестаньте. Это люди. Слабые. Испуганные. Но люди. Кто-нибудь из них, возможно, передумает и вернется назад. Мы что, отвергнем их? Подробности...
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    Новую власть Италии правильнее считать фашистской

    Господствующая мировая идеология боится традиционных семейных ценностей, считает Мелони
    		   27 сентября 2022, 12:56
    Фото: Roberto Monaldo/LaPress/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Случилось то, чего опасались враги России в Еврокомиссии. Выборы в одной из трех главных стран еврозоны – Италии выиграла правая коалиция. В ней есть те, кого раньше называли «друзьями России», и те, кого называют «полуфашистами», включая будущего премьер-министра Джорджию Мелони. Нужно ли нам соглашаться с такой оценкой?

    Еще недавно в российских СМИ был популярен жанр гадания на европейских выборах. Кандидаты в более-менее важных и крупных странах делились на «явных врагов» и «потенциальных друзей» по принципу большей или меньшей лояльности к России как к субъекту международной политики.

    «Наш человек» должен был быть скептиком в том, что касается антироссийских санкций. Противником такой политики, которую тут часто сравнивают со стрельбой по собственным ногам и клеймят как русофобию.

    Сейчас подобный ипподром не имеет смысла – в более-менее важной Европе более-менее все против нас, а те, кто хоть капельку «за», серьезно на власть не претендуют.

    Немного смысла было в нем и прежде, в период 2014–2022. Иногда побеждали левые, иногда побеждали правые, но не было такого случая, чтобы вопрос отмены надоевших всем санкций дошел до «вето» со стороны какого-нибудь правительства на этапе из продления (каждые полгода). Ни ультралевый грек-евроскептик Ципрас, ни «ультраправый» (в ЕС так считают) венгр-евроскептик Орбан на подобное не решились.

    Пока мы являемся противниками с Западом в целом, ни одно правительство ЕС не согласится на роль нашей агентуры. Мы в состоянии конфликта со всем без исключения Евросоюзом без деления на правых и левых.

    Это не является чем-то нормальным, но это неисправимо без того, чтобы общий язык был найден между Москвой и Вашингтоном. А до тех пор любой русофил в случае попадания во власть хоть в Риме, хоть в Париже будет переломан в жерновах евроатлантической солидарности, после чего останется недовольным, но в главных вещах – послушным.

    Кстати, оставаться при этом евроскептиком (с рядом издержек и ограничений) допустимо при условии сохранения лояльности к США. Таковы Польша и – частично – Венгрия (у Виктора Орбана теплые отношения только с одной из двух системообразующих партий Америки – Республиканской).

    Отличие 2022-го от, например, 2019-го в том, что вопрос противостояния русофилов с русофобами вообще не стоит в ЕС на повестке дня – извели в ЕС русофилов. Правые побеждают или левые – нам фиолетово.

    Так было в Швеции, где к власти намедни пришла коалиция с участием еще недавно ультраправых «Шведских демократов», – столь же русофобская, как и ее левая предшественница. Так будет в Италии, где правые праздную победу сегодня – еще более скандальную, поскольку «самые правые» там не на вторых ролях, как в Швеции, а на первых.    

    Золотая медаль и около четверти всех поданных голосов достались партии «Братья Италии». Ее лидер – Джорджия Мелони – теперь будет премьер-министром, а еще двумя опорами ее кабинета станут «Лига Севера» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони. 

    Обоих раньше называли «друзьями Путина в Европе», но это было давно. А Мелони нам изначально не друг: она поддерживает Украину и призывает к укреплению НАТО.

    Левые и либералы уже окрестили ее правительство «самым правым со времен Муссолини», «первым популистским в еврозоне» (в Венгрии все еще форинты), «пост-фашистским» или даже «неофашистским». Но это в известной степени шельмование оппонента. Среди коалиционных партнеров силы, к которой Мелони принадлежала ранее, действительно были радикалы. А для идейных левых «рядом с фашистом постоял – сам фашист» и «один раз фашист – всегда фашист».

    Сама Мелони не радикал, хотя и евроскептик правого толка – противник миграции, сторонник традиционных ценностей, национал-эгоист. Итальянский вариант Виктора Орбана

    Однако в рамках российской внешней политики было бы правильнее считать правительство Мелони как раз-таки фашистским, пусть даже с какой-нибудь приставкой. Например, для начала, полуфашистским.  

    Не только потому, что в русском вопросе итальянка Мелони гораздо ближе к британке Трасс, чем к всё тому же Орбану. А потому что это лучше подходит к моменту - и уровню наших отношений с Европой.

    Одним из главных политических обоснований спецоперации на Украине (которая стала краеугольным камнем в наших отношениях с ЕС) является борьба с фашистами, неонацистами, «бандеровцами». То есть с правыми радикалами, включая таких, кто свастику на предплечье бьет.   

    Им противопоставляется интернационализм российских войск, выраженный в том числе в президентском «я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш...». 

    В таких условиях расчет на сотрудничество с европейскими партиями ультраправого спектра - это то ли идеологическая неразборчивость, то ли политическая шизофрения, тем более, что речь зачастую идет о силах, которые в целом поддерживают Украину.

    Если поминать их как фашистов, Россия, по крайней мере, будет говорить на одном языке с их противниками - европейскими левыми. Тем более, что среди них действительно иногда попадаются относительно русофильские партии, для некоторых их которых совместная борьба с фашизмом во время Второй мировой по-прежнему кое-что значит.

    Таковы, например, болгарские социалисты и немецкие «Левые». Причем в «Левых» считают фашистской и абсолютно «нерукопожатной» партию «Альтернатива для Германии» - ту самую, на которую принято было возлагать надежды как на автора российско-немецкой «разрядки».

    Только вот шансов на такую разрядку сейчас нет. А потому якшаться с теми, кого многие в Германии воспринимают как ультраправых, последнее дело.

    На это можно было бы возразить, что правые евроскептики Европы хотя бы не станут стрелять себе в ноги, то есть будут более расчетливыми и прагматичными в вопросе санкций. Но если представить, что когда-нибудь какая-нибудь националистическая партия действительно заблокирует антироссийские санкции, она это сделает не для России, а ради национальных интересов своей страны. То есть поступит так и в том случае, если политические отношения между нами будут отвратительными, как у антифашистов с фашистами.

    Но на сренесрочную перспективу ее вероятно, что Мелони станет полезна для России просто сама по себе, как полностью автономный игрок. Точнее, как смутьян, разобщающий Евросоюз и отвлекающей Еврокомиссию от Украины.

    Кстати, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически пригрозила будущему правому правительству Италии «мерами как против Польши и Венгрии» (то есть снижением евросоюзовской пайки) в случае, если оно начнет чудить.

    По принципиальным для России вопросам - не начнет, а если начнет, то само. Главное, что стране, которая противостоит фашистам на Украине, логичнее приравнять как минимум к пособникам фашизма итальянскую подругу Киева, тем более, что значительная часть итальянцев в этом с нами согласятся и может быть даже повнимательнее присмотрятся к тем, кто сдался у «Азовстали».


     
     
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