Новую власть Италии правильнее считать фашистской

Случилось то, чего опасались враги России в Еврокомиссии. Выборы в одной из трех главных стран еврозоны – Италии выиграла правая коалиция. В ней есть те, кого раньше называли «друзьями России», и те, кого называют «полуфашистами», включая будущего премьер-министра Джорджию Мелони. Нужно ли нам соглашаться с такой оценкой?

Еще недавно в российских СМИ был популярен жанр гадания на европейских выборах. Кандидаты в более-менее важных и крупных странах делились на «явных врагов» и «потенциальных друзей» по принципу большей или меньшей лояльности к России как к субъекту международной политики.

«Наш человек» должен был быть скептиком в том, что касается антироссийских санкций. Противником такой политики, которую тут часто сравнивают со стрельбой по собственным ногам и клеймят как русофобию.

Сейчас подобный ипподром не имеет смысла – в более-менее важной Европе более-менее все против нас, а те, кто хоть капельку «за», серьезно на власть не претендуют.

Немного смысла было в нем и прежде, в период 2014–2022. Иногда побеждали левые, иногда побеждали правые, но не было такого случая, чтобы вопрос отмены надоевших всем санкций дошел до «вето» со стороны какого-нибудь правительства на этапе из продления (каждые полгода). Ни ультралевый грек-евроскептик Ципрас, ни «ультраправый» (в ЕС так считают) венгр-евроскептик Орбан на подобное не решились.

Пока мы являемся противниками с Западом в целом, ни одно правительство ЕС не согласится на роль нашей агентуры. Мы в состоянии конфликта со всем без исключения Евросоюзом без деления на правых и левых.

Это не является чем-то нормальным, но это неисправимо без того, чтобы общий язык был найден между Москвой и Вашингтоном. А до тех пор любой русофил в случае попадания во власть хоть в Риме, хоть в Париже будет переломан в жерновах евроатлантической солидарности, после чего останется недовольным, но в главных вещах – послушным.

Кстати, оставаться при этом евроскептиком (с рядом издержек и ограничений) допустимо при условии сохранения лояльности к США. Таковы Польша и – частично – Венгрия (у Виктора Орбана теплые отношения только с одной из двух системообразующих партий Америки – Республиканской).

Отличие 2022-го от, например, 2019-го в том, что вопрос противостояния русофилов с русофобами вообще не стоит в ЕС на повестке дня – извели в ЕС русофилов. Правые побеждают или левые – нам фиолетово.

Так было в Швеции, где к власти намедни пришла коалиция с участием еще недавно ультраправых «Шведских демократов», – столь же русофобская, как и ее левая предшественница. Так будет в Италии, где правые праздную победу сегодня – еще более скандальную, поскольку «самые правые» там не на вторых ролях, как в Швеции, а на первых.

Золотая медаль и около четверти всех поданных голосов достались партии «Братья Италии». Ее лидер – Джорджия Мелони – теперь будет премьер-министром, а еще двумя опорами ее кабинета станут «Лига Севера» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони.

Обоих раньше называли «друзьями Путина в Европе», но это было давно. А Мелони нам изначально не друг: она поддерживает Украину и призывает к укреплению НАТО.

Левые и либералы уже окрестили ее правительство «самым правым со времен Муссолини», «первым популистским в еврозоне» (в Венгрии все еще форинты), «пост-фашистским» или даже «неофашистским». Но это в известной степени шельмование оппонента. Среди коалиционных партнеров силы, к которой Мелони принадлежала ранее, действительно были радикалы. А для идейных левых «рядом с фашистом постоял – сам фашист» и «один раз фашист – всегда фашист».

Сама Мелони не радикал, хотя и евроскептик правого толка – противник миграции, сторонник традиционных ценностей, национал-эгоист. Итальянский вариант Виктора Орбана.

Однако в рамках российской внешней политики было бы правильнее считать правительство Мелони как раз-таки фашистским, пусть даже с какой-нибудь приставкой. Например, для начала, полуфашистским.

Не только потому, что в русском вопросе итальянка Мелони гораздо ближе к британке Трасс, чем к всё тому же Орбану. А потому что это лучше подходит к моменту - и уровню наших отношений с Европой.

Одним из главных политических обоснований спецоперации на Украине (которая стала краеугольным камнем в наших отношениях с ЕС) является борьба с фашистами, неонацистами, «бандеровцами». То есть с правыми радикалами, включая таких, кто свастику на предплечье бьет.

Им противопоставляется интернационализм российских войск, выраженный в том числе в президентском «я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш...».

В таких условиях расчет на сотрудничество с европейскими партиями ультраправого спектра - это то ли идеологическая неразборчивость, то ли политическая шизофрения, тем более, что речь зачастую идет о силах, которые в целом поддерживают Украину.

Если поминать их как фашистов, Россия, по крайней мере, будет говорить на одном языке с их противниками - европейскими левыми. Тем более, что среди них действительно иногда попадаются относительно русофильские партии, для некоторых их которых совместная борьба с фашизмом во время Второй мировой по-прежнему кое-что значит.

Таковы, например, болгарские социалисты и немецкие «Левые». Причем в «Левых» считают фашистской и абсолютно «нерукопожатной» партию «Альтернатива для Германии» - ту самую, на которую принято было возлагать надежды как на автора российско-немецкой «разрядки».

Только вот шансов на такую разрядку сейчас нет. А потому якшаться с теми, кого многие в Германии воспринимают как ультраправых, последнее дело.

На это можно было бы возразить, что правые евроскептики Европы хотя бы не станут стрелять себе в ноги, то есть будут более расчетливыми и прагматичными в вопросе санкций. Но если представить, что когда-нибудь какая-нибудь националистическая партия действительно заблокирует антироссийские санкции, она это сделает не для России, а ради национальных интересов своей страны. То есть поступит так и в том случае, если политические отношения между нами будут отвратительными, как у антифашистов с фашистами.

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Но на сренесрочную перспективу ее вероятно, что Мелони станет полезна для России просто сама по себе, как полностью автономный игрок. Точнее, как смутьян, разобщающий Евросоюз и отвлекающей Еврокомиссию от Украины.

Кстати, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически пригрозила будущему правому правительству Италии «мерами как против Польши и Венгрии» (то есть снижением евросоюзовской пайки) в случае, если оно начнет чудить.

По принципиальным для России вопросам - не начнет, а если начнет, то само. Главное, что стране, которая противостоит фашистам на Украине, логичнее приравнять как минимум к пособникам фашизма итальянскую подругу Киева, тем более, что значительная часть итальянцев в этом с нами согласятся и может быть даже повнимательнее присмотрятся к тем, кто сдался у «Азовстали».