Как Москва должна наказать главу европейской дипломатии

У Москвы возникнут серьезные вопросы касательно отношений с Евросоюзом после того, как главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «фашистской», сказал Сергей Лавров. В Брюсселе эту выходку Борреля пытаются списать то ли на ошибку при переводе, то ли на чужую цитату. Но предыдущие высказывания шефа евродипломатии подтверждают – он не скрывает своей ненависти к нашей стране. Как Россия должна ответить Боррелю?

Российская сторона запросила в офисе главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее. Об этом сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европейского парламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык, пояснив, что так он быстрее ответит на вопросы. Чешский преводчик-синхронист передал фразу Борреля, где в числе прочего, присутствовали слова: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы евродипломатии недопустимыми и омерзительными. Как, в свою очередь, заметил Лавров, если заявление Борреля, которое уже процитировали ведущие мировые СМИ, подтвердится – «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми».

Пресс-секретарь Борреля Петер Стано, в оправдание своего шефа, заверял: Боррель не употреблял процитированного выражения – он «лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил это выражение». Как отмечает РИА Новости, один из европарламентариев от Эстонии действительно употребил в своем вопросе выражение «фашистская Россия». Но и Боррель, отвечая, использовал то же выражение (или же так перевели его слова, если верить объяснениям еврочиновников). Россия негативно относится к тому, что чиновники Евросоюза допускают «неправильный перевод» в отношении нее, заметил по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Брюссель явно не настроен отвечать на просьбу Москвы раскрыть стенограмму заявления Борреля. ЕС, в соответствии с принципами своей работы, не комментирует дипломатические обмены с МИДами третьих стран, передал официальный представитель шефа евродипломатии Петер Стано.

В свете заявления Борреля возникают вопросы о том, какую линию будет проводить новый постпред Евросоюза в Москве, отметил Лавров. Напомним, что в понедельник в офисе главы евродипломатии проинформировали: после того, как 1 сентября постпред Маркус Эдерер покинул Россию, представительство ЕС в Москве продолжит свою работу – немца Эдерера сменит француз Ролан Галяраг. «Если господин Боррель так инстинктивно считает саму собой разумеющейся борьбу, как он выразился, с «фашистским режимом», то я хотел бы знать, какие поручения и директивы он выдал своему представителю в Москве, какую линию этот представитель будет проводить», – цитировал ТАСС замечание Лаврова по этому поводу.

В Госдуме полагают, что Москва должна предельно насколько возможно жестко отреагировать на высказывание главы внешней службы ЕС, если оно подтвердится. Член думского комитета по обороне Андрей Гурулев сказал газете ВЗГЛЯД:

«С этого момента Жозеп Боррель должен быть для нас лицом, которого не существует. Россия должна исключить Борреля из своей повестки».

Попытка внешнеполитической службы ЕС объяснить инцидент ошибкой переводчика не выдерживает никакой критики, указал собеседник. Чиновник такого уровня не имеет право ошибаться, подчеркнул. «Боррель сказал, скорее всего, то, что он думал, а после этого пытался включить заднюю... Задней уже не будет, никто ему этого не простит», – уверен депутат

При этом российский парламентарий отметил, что не следует окончательно портить отношения со всем Евросоюзом из-за отдельно взятого чиновника. «Есть страны, которые явно враждебны нам, есть нейтральные. Некоторые смотрят, что будет дальше, и идут в этом фарватере, – отметил Гурулев. – Но если конкретный чиновник позволяет себе такие высказывания в адрес Российской Федерации, для начала он должен быть просто забыт».

Заметим, что Боррель и ранее позволял себе русофобские высказывания. В мае 2019 года – еще в ранге министра иностранных дел Испании – в интервью изданию El Periodico он назвал Россию «нашим старым врагом». В конце того же года, уже после назначения в Брюссель, дипломат попытался задним числом исправить сказанное – он заявил, что никогда не называл Россию врагом, и при этом заметил, что Москва представляет «некоторую угрозу» для Европы.

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Летом прошлого года в статье «Как быть с Россией» Боррель излагал предлагал не только «давать отпор» нашей стране и сдерживать ее, но и привлекать Москву к решению глобальных и региональных проблем. Но уже в феврале этого года, когда Россия начала спецоперацию на Украине, глава европейской дипломатии сосредоточился исключительно на отпоре Москве – он, в частности, настаивая на скорейших поставках европейских летальных вооружений Киеву. Весной Боррель выразил уверенность, что разрешить конфликт на Украине можно только силовым путем. 9 апреля, после поездки в Киев, встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и посещения Бучи (город в Киевской области, где якобы российские военные устраивали расправы над мирными жителями) главный дипломат ЕС опубликовал в соцсети пост со словами о том, что «война на Украине должна быть выиграна на поле боя». В ответ на это заявление спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Борреля уйти в отставку.

Позже Боррель подтвердил свою точку зрения: «Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя».

В качестве ответной реакции российская сторона могла бы прекратить всякие личные контакты с Жозепом Боррелем, сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. «Таких контактов с Баррелем сейчас немного, но они есть, их надо прекратить. Если будут нужны переговоры или консультации с Еврокомиссией, то можно будет общаться не с Боррелем, а, например, с его заместителями. Прекращение всех контактов России с Боррелем будет означать, что для России Боррель больше не существует», – сказал эксперт.

Говоря о риторике Борреля, Ткаченко указывает на то, что качество исполнения политики у структур ЕС в последнее время значительно деградировало. Боррель – яркий показатель этой деградации.

«Он однажды сказал, что цель его работы – военная победа над Россией. Для дипломата такое заявление – полное фиаско.

Боррель дает журналистам такие комментарии, которые никак не соответствуют его статусу дипломата», – констатирует политолог.

Ткаченко все же отделяет Борреля как главу европейской дипломатии и Борреля как человека. По словам эксперта, нужно определить, оскорблял Боррель Россию как европейский чиновник или же высказывал свое личное отношение к нашей стране. Боррель входит в высшую номенклатуру Евросоюза, Россия находится в постоянных рабочих контактах с Евросоюзом, полностью игнорировать ЕС и его номенклатуру Россия не может, говорит Ткаченко.

«России надо запастись терпением по Евросоюзу и подождать, когда в ЕС появятся куда более адекватные чиновники, чем Боррель, и политика Евросоюза выйдет из текущей стадии прогрессирующей деградации», – подытожил Ткаченко.

Отметим, что Жозеп Боррель в своем отношении к России особо не выделяется на фоне других руководителей Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в июньском интервью украинскому каналу ТСН заявила – Евросоюз не сможет нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным после спецоперации на Украине. Тогда же фон дер Ляйен выразила надежду на то, что шесть пакетов санкций ЕС «серьезно подрывают» экономику России. Напомним, что еще в 2017 году, в бытность свою министром обороны ФРГ, фон дер Ляйен призвала Европу говорить с России с позиции силы, и позже неоднократно повторяла этот тезис. Что касается главы Евросовета Шарля Мишеля, то он в июне, выступая с трибуны Совбеза ООН, заявил, что «Россия и только Россия» виновна в мировом продовольственном кризисе. Ранее, в мае, тот же Мишель объявил: цель Европы проста – «сокрушить российскую военную машину».

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