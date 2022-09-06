Как Москва должна наказать главу европейской дипломатии

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7 сентября, среда  |  Последнее обновление — 00:13  |  vz.ru
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Газовый разрыв Европы и России состоялся

Россия разорвала газовые отношения раньше, чем планировала Европа REUTERS/Hannibal Hanschke
Полная остановка «Северного потока – 1» из-за технической неисправности последней работавшей турбины произошла. Европа и рынки отреагировали на это, на первый взгляд, слабо. Хотя повод для беспокойства есть. С этого момента появился реальный риск, что «Северный поток – 1» может больше никогда не заработать. Какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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Почему Россия начала охоту за эстонским боевым роботом

ВСУ планируют задействовать эстонского робота для доставки боеприпасов на поле боя Arthur Nicholas Orchard/Hans Lucas/Reuters
Миллион рублей готовы предложить российские эксперты из Центра анализа стратегий и технологий за эстонского военного робота THeMIS, взятого в качестве трофея на Украине. Ранее этот беспилотник прошел боевое крещение в песках Сахары, теперь его получают ВСУ. Чем изделие таллинских оружейников интересно нашим специалистам и какие еще образцы западной техники было бы важно захватить для изучения? Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Остановит ли Европу холод

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые французы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки. Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И предстоящий зимний сезон станет для Европы серьезной встряской. Подробности...
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Зачем президенту Путину лететь на G20

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение, – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем Владимиру Путину участвовать в подобном шоу? Подробности...
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Европейские правительства не слышат голос улицы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Европа остается территорией, оккупированной США, а европейские политики вынуждены знать свое место. До тех пор, пока США выгоден кризис вокруг Украины, лидеры ЕС будут морить своих граждан голодом и холодом, лишь бы не идти на уступки России. Подробности...
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«Северный поток» всё

Чехи взбунтовались против Украины

Британцы выбрали русофобку

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Как Москва должна наказать главу европейской дипломатии

    Мария Захарова назвала слова главы евродипломатии омерзительными
    		   6 сентября 2022, 23:10
    Фото: Olivier Douliery/REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков,
    Артур Приймак

    У Москвы возникнут серьезные вопросы касательно отношений с Евросоюзом после того, как главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «фашистской», сказал Сергей Лавров. В Брюсселе эту выходку Борреля пытаются списать то ли на ошибку при переводе, то ли на чужую цитату. Но предыдущие высказывания шефа евродипломатии подтверждают – он не скрывает своей ненависти к нашей стране. Как Россия должна ответить Боррелю?

    Российская сторона запросила в офисе главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее. Об этом сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.  

    В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европейского парламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык, пояснив, что так он быстрее ответит на вопросы. Чешский преводчик-синхронист передал фразу Борреля, где в числе прочего, присутствовали слова: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы евродипломатии недопустимыми и омерзительными. Как, в свою очередь, заметил Лавров, если заявление Борреля, которое уже процитировали ведущие мировые СМИ, подтвердится – «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми».

    Пресс-секретарь Борреля Петер Стано, в оправдание своего шефа, заверял: Боррель не употреблял процитированного выражения – он  «лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил это выражение». Как отмечает РИА Новости, один из  европарламентариев от Эстонии действительно употребил в своем вопросе выражение «фашистская Россия». Но и Боррель, отвечая, использовал то же выражение (или же так перевели его слова, если верить объяснениям еврочиновников). Россия негативно относится к тому, что чиновники Евросоюза допускают «неправильный перевод» в отношении нее, заметил по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Брюссель явно не настроен отвечать на просьбу Москвы раскрыть стенограмму заявления Борреля. ЕС, в соответствии с принципами своей работы, не комментирует дипломатические обмены с МИДами третьих стран, передал официальный представитель шефа евродипломатии Петер Стано.

    В свете заявления Борреля возникают вопросы о том, какую линию будет проводить новый постпред Евросоюза в Москве, отметил Лавров. Напомним, что в понедельник в офисе главы евродипломатии проинформировали: после того, как 1 сентября постпред Маркус Эдерер покинул Россию, представительство ЕС в Москве продолжит свою работу  – немца Эдерера сменит француз Ролан Галяраг. «Если господин Боррель так инстинктивно считает саму собой разумеющейся борьбу, как он выразился, с «фашистским режимом», то я хотел бы знать, какие поручения и директивы он выдал своему представителю в Москве, какую линию этот представитель будет проводить», – цитировал ТАСС замечание Лаврова по этому поводу.

    В Госдуме полагают, что Москва должна предельно насколько возможно жестко отреагировать на высказывание главы внешней службы ЕС, если оно подтвердится. Член думского комитета по обороне Андрей Гурулев сказал газете ВЗГЛЯД:

    «С этого момента Жозеп Боррель должен быть для нас лицом, которого не существует. Россия должна исключить Борреля из своей повестки».

    Попытка внешнеполитической службы ЕС объяснить инцидент ошибкой переводчика не выдерживает никакой критики, указал собеседник. Чиновник такого уровня не имеет право ошибаться, подчеркнул. «Боррель сказал, скорее всего, то, что он думал, а после этого пытался включить заднюю... Задней уже не будет, никто ему этого не простит», – уверен депутат 

    При этом российский парламентарий отметил, что не следует окончательно портить отношения со всем Евросоюзом из-за отдельно взятого чиновника. «Есть страны, которые явно враждебны нам, есть нейтральные. Некоторые смотрят, что будет дальше, и идут в этом фарватере, – отметил Гурулев. – Но если конкретный чиновник позволяет себе такие высказывания в адрес Российской Федерации, для начала он должен быть просто забыт».

    Заметим, что Боррель и ранее позволял себе русофобские высказывания. В мае 2019 года – еще в ранге министра иностранных дел Испании – в интервью изданию El Periodico он назвал Россию «нашим старым врагом». В конце того же года, уже после назначения в Брюссель, дипломат попытался задним числом исправить сказанное – он заявил, что никогда не называл Россию врагом, и при этом заметил, что Москва представляет «некоторую угрозу» для Европы.

    Летом прошлого года в статье «Как быть с Россией» Боррель излагал  предлагал не только «давать отпор» нашей стране и сдерживать ее, но и привлекать Москву к решению глобальных и региональных проблем. Но уже в феврале этого года, когда Россия начала спецоперацию на Украине, глава европейской дипломатии сосредоточился исключительно на отпоре Москве – он, в частности, настаивая на скорейших поставках европейских летальных вооружений Киеву. Весной Боррель выразил уверенность, что разрешить конфликт на Украине можно только силовым путем. 9 апреля, после поездки в Киев, встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и посещения Бучи (город в Киевской области, где якобы российские военные устраивали расправы над мирными жителями) главный дипломат ЕС опубликовал в соцсети пост со словами о том, что «война на Украине должна быть выиграна на поле боя». В ответ на это заявление спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Борреля уйти в отставку.

    Позже Боррель подтвердил свою точку зрения: «Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя». 

    В качестве ответной реакции российская сторона могла бы прекратить всякие личные контакты с Жозепом Боррелем, сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. «Таких контактов с Баррелем сейчас немного, но они есть, их надо прекратить. Если будут нужны переговоры или консультации с Еврокомиссией, то можно будет общаться не с Боррелем, а, например, с его заместителями. Прекращение всех контактов России с Боррелем будет означать, что для России Боррель больше не существует», – сказал эксперт.

    Говоря о риторике Борреля, Ткаченко указывает на то, что качество исполнения политики у структур ЕС в последнее время значительно деградировало. Боррель – яркий показатель этой деградации.

    «Он однажды сказал, что цель его работы – военная победа над Россией. Для дипломата такое заявление – полное фиаско.

    Боррель дает журналистам такие комментарии, которые никак не соответствуют его статусу дипломата», – констатирует политолог. 

    Ткаченко все же отделяет Борреля как главу европейской дипломатии и Борреля как человека. По словам эксперта, нужно определить, оскорблял Боррель Россию как европейский чиновник или же высказывал свое личное отношение к нашей стране.  Боррель входит в высшую номенклатуру Евросоюза, Россия находится в постоянных рабочих контактах с Евросоюзом, полностью игнорировать ЕС и его номенклатуру Россия не может, говорит Ткаченко. 

    «России надо запастись терпением по Евросоюзу и подождать, когда в ЕС появятся куда более адекватные чиновники, чем Боррель, и политика Евросоюза выйдет из текущей стадии прогрессирующей деградации», – подытожил Ткаченко.

    Отметим, что Жозеп Боррель в своем отношении к России особо не выделяется на фоне других руководителей Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в июньском интервью украинскому каналу ТСН заявила – Евросоюз не сможет нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным после спецоперации на Украине. Тогда же фон дер Ляйен выразила надежду на то, что шесть пакетов санкций ЕС «серьезно подрывают»  экономику России. Напомним, что еще в 2017 году, в бытность свою министром обороны ФРГ, фон дер Ляйен призвала Европу говорить с России с позиции силы, и позже неоднократно повторяла этот тезис. Что касается главы Евросовета Шарля Мишеля, то он в июне, выступая с трибуны Совбеза ООН, заявил, что «Россия и только Россия» виновна в мировом продовольственном кризисе. Ранее, в мае, тот же Мишель объявил: цель Европы проста – «сокрушить российскую военную машину».

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