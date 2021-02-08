Боррель провалил свою миссию в Москве

Катастрофа. Унижение. Развенчание иллюзий. Такие слова используют западные комментаторы, говоря об итогах визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию. По их мнению, Москва демонстративно унизила еврокомиссара, выслав к его приезду трех дипломатов, а министр Лавров якобы вел себя на пресс-конференции неподобающе. Но так ли это?

«Мне нравится Боррель, но своим визитом в Москву он подал неверный сигнал. Как можно было стоять рядом с Лавровым в тот момент, когда тот изгонял трех европейских дипломатов, продвигал вакцину "Спутник" и раздавал пустые обещания по делу Навального и правам человека? В геополитике ЕС может вести себя лучше. Путин отвечает на силу, а не на твиты», - заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, комментируя итоги визита в Москву еврокомиссара по внешней политике ЕС.

Журналисты еще более беспощадны: глава восточноевропейской службы «Дойче Велле» Кристиан Трипп назвал Жозепа Борреля «плохо подготовленным школьником», которого глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции «лишил политического достоинства». По мнению журналиста, таким образом Россия отбросила предложенную Европой «оливковую ветвь».

Сам Боррель по итогам визита частично согласился со своими критиками. «Агрессивно устроенная пресс-конференция и изгнание трех европейских дипломатов в ходе моего визита показали, что российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью и выстроить более конструктивный диалог с ЕС. Не сказать, что это было неожиданно – однако, смею сказать, все равно прискорбно для России со стратегической точки зрения», - заявил он.

Теперь ЕС будет «решать, что делать дальше». По всей видимости, 22 февраля на саммите министров иностранных дел стран-членов ЕС будут одобрены новые персональные санкции против российских чиновников из-за дела Навального.

Если смотреть на произошедшее трезво, визит был провален изначально, но не Москвой, а Европой и лично господином Боррелем.

Тут не так важно, что еврокомиссар ехал в российскую столицу без серьезных предложений или полномочий (в ином случае в повестке дня стояла бы его встреча с Владимиром Путиным): его визит мог послужить стартом для нормального диалога, вежливого обмена позициями и поиска выхода из ситуации. Но вместо этого Боррель решил начать свою «миссию мира» с агрессивных заявлений.

Первым делом после прилета он встретился с российскими правозащитниками. Имел право, ничего провокационного в этом нет, но после Боррель написал, что «Евросоюз является и продолжит являться крупнейшим спонсором проектов гражданского общества» в России. То есть дал Москве понять, что ЕС продолжит вмешиваться в ее внутренние дела, в том числе через спонсирование оппонентов российской власти.

Неудивительно, что Сергей Лавров на пресс-конференции с Боррелем указал на неуместность подобных действий и назвал ЕС ненадежным партнером.

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Принцип взаимности

Что же касается высылки европейских дипломатов (немца, поляка и шведа за их присутствие на несанкционированных митингах), критики этого решения утверждают следующее.

Во-первых, дипломаты не делали ничего предосудительного и ничего, что противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно тексту которой задача дипломата состоит «в выяснении всеми законными средствами условий и событий в государстве пребывания и сообщении о них своему правительству».

Во-вторых, заявлять о высылке трех дипломатических работников из ЕС аккурат во время визита Борреля стало «дипломатическим хамством» со стороны Смоленской площади.

Но не все так однозначно. О высылке в пятницу заявил не МИД (там собирались объявить о об этих мерах в понедельник), а иностранный агент «Радио Свобода» со ссылкой на свои источники.

Так что это не хамство, а утечка в издание, финансируемое Конгрессом США.

При этом у дипломатии, помимо официальных функций, есть еще и важное правило – принцип взаимности. Дипломатам страны А в стране Б можно делать ровно то же, что можно делать дипломатам страны Б в стране А. На фоне развернутой в западных странах истерии о вмешательстве РФ в тамошние электоральные процессы разве можно себе представить российского дипломата, наблюдающего за массовыми протестами в Польше, беспорядками в Нидерландах или маршами «желтых жилетов» во Франции?

Увы, даже прямые репортажи российских журналистов об этих событиях рассматриваются в ЕС как вмешательство.

Если Запад ограничивает право дипработников из России «выяснять всеми законными средствами условия и события в государстве пребывания и сообщать о них своему правительству», Москва будет поступать аналогичным образом.

Европа этого, однако, не понимает - и не поймет, поскольку ее видение российско-европейских отношений в корне отличается от того, как эти отношения видятся из Москвы.

Смерть заставила

«Евросоюз продолжает (возможно, по удобной для него инерции) исходить из того, что важным предметом двустороннего обсуждения должно являться состояние гуманитарной и политической системы в России, её соответствие европейским стандартам общественного устройства. Это вытекает из модели отношений, которая когда-то (ещё в 1990-е годы) была принята сторонами и предусматривала постепенное приближение России к упомянутым стандартам, а затем какую-то (не описанную детально) форму объединения усилий для реализации совместного проекта», - объняет логику Брюсселя издание «Россия в глобальной политике».

Для того, чтобы даже визиты а-ля Боррель не превращались в фиаско, Россия и ЕС нуждаются в полной переоценке двусторонних отношений, а также модус вивенди в них. Директор российского Центра Карнеги Дмитрий Тренин предлагает свою формулу, состоящую из четырех простейших пунктов.

«1) относиться друг к другу как к соседям по принципу «живи и дай жить другому», не пытаться обратить или подчинить друг друга; 2) уважать различия, которые будут сохраняться; 3) сотрудничать в тех сферах, где того требуют интересы; 4) работать над добрососедскими отношениями».

Эта формула полностью совпадает с принципами, которые предлагает Европе Кремль. Вопрос только в том, согласится ли на нее ЕС?

Как говорилось в фильме «Особенностей национальной охоты», «жить захочешь – не так раскорячишься». Жизнь заставляет Европу, наплевав на идеологию, сотрудничать с Россией в сфере, где того требует интерес. Точнее, не жизнь, а смерть.

Коронавирус продолжает свою жатву среди европейцев, а ограничения, связанные с эпидемией, уже привели к бунту в ряде стран-членов ЕС. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен признает, что массовая вакцинация столкнулась с серьезными сложностями: обозначенная цель вакцинировать к лету 70% взрослого населения Евросоюза фактически недостижима.

AstraZeneca, которой Брюссель выделил сотни миллионов евро на производстве вакцины, оказалась неспособна наладить обещанные темпы производства. Как следствие, 300 миллионов доз от нее (плюс еще опцион на 100 миллионов) европейцы в срок не получат, поэтому просят Москву поделиться «Спутником-V» - той самой вакциной, которую еще недавно полоскали на всех углах.

Просят не только французы и немцы, но и восточные европейцы, громче прочих призывающие к санкциям. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш специально едет в Будапешт для того, чтобы венгры, первые из стран ЕС получившие и сертифицировавшие российскую вакцину, поделились с ним опытом ее применения. Он уже назвал Спутник-V «очень качественным» препаратом и высказался за его скорейшую сертификацию.

«На вакцины необходимо смотреть с той точки зрения, насколько они безопасны для здоровья. Совершенно безразлично, откуда они происходят», - заявил Бабиш.

Вопрос теперь в том, будет ли этот поразительный прагматизм распространен и на другие сферы российско-европейских отношений? На «Северный поток - 2», будем считать, уже распространяется. Если раньше либеральные европейские СМИ писали, что позиция Ангелы Меркель по поддержке трубопровода «изолирует» Германию в ЕС, то теперь в пользу проекта высказывается большинство стран-лидеров Евросоюза.

Время покажет, насколько хватит этого прагматизма - на избирательный цикл, на год, на полгода или до того момента, пока Джозеф Байден не объявит свою новую санкционную линию в отношении РФ и не потребует от союзников встроиться в кильватер.

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