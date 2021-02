Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой «Спутник V» готовится спасти Европу 3 февраля 2021, 21:11

Фото: Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters

Текст: Андрей Самохин,

Наталья Макарова,

Ирина Яровая

Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Одно из наиболее авторитетных медицинских журналов мира с почти двухсотлетней историей – британо-нидерландское издание The Lancet («Ланцет») во вторник опубликовало результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По оценке авторов публикации, разработчики вакцины на примере более чем 20 тысяч добровольцев продемонстрировали, что российский препарат не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%. Для одной из «групп риска», людей старше 60 лет, показатель эффективности составил 91,8%. Статья в авторитетном издании появилась одновременно с заявлениями европейских лидеров, которые свидетельствуют об изменении отношения Запада к российской вакцине. В среду Эммануэль Макрон допустил, что страна будет использовать «Спутник V». Единственной преградой президент Франции назвал сугубо техническое обстоятельство – российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы. В короткие сроки европейские органы и национальные власти стран ЕС рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину, сообщил Макрон. «И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение», – подчеркнул французский президент. Макрон заявил, что несколько недель назад он принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил президент Франции. Правительство Испании не возражает против использования российской вакцины в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам, цитирует ТАСС сообщение министра здравоохранения королевства Каролины Дариас. В нескольких странах Восточной Европы не стали дожидаться отмашки из Брюсселя. Венгрия получила первую партию «Спутника V», сообщил во вторник глава МИД страны Петер Сийярто. Централизованные закупки вакцин Брюсселем провалились, в результате чего Будапешту пришлось искать новые источники снабжения, отметил глава венгерской дипломатии. Чехия, которая вышла на первое место в ЕС по числу заразившихся COVID-19 на каждые 100 тысяч жителей, намерена изучить опыт Венгрии по использованию российского препарата, сообщил в понедельник журналистам советник премьер-министра Роман Прымула (по первой специальности – эпидемиолог). В соседней Словакии объединение работодателей в среду обратилось к правительству с призывом зарегистрировать «Спутник V». Это с учетом того, что в республику уже поступают американские вакцины от Pfizer и Moderna, и немецкая от BioNTech. Напомним, что еще в конце января канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию «Спутника V» на территории Евросоюза. На эту тему Публикация стала признаком окончательного признания на европейском и мировом уровне, отмечают в институте, разработавшем вакцину – в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. «Сотрудники нашего института, которые занимались сбором и обработкой информации, подытожили и написали статью. В журнале The Lancet пять рецензентов – светила с мировыми именами, которые отцеживают и комара. Если они пропустили эту статью, значит к этому надо отнестись с почтением. Уровень издания таков, что вакцину можно проводить через ВОЗ, Евросоюз и так далее», – рассказал газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов. «Уровень этой публикации таков, что уже ее можно проводить через Всемирную организацию здравоохранения, Евросоюз и так далее: ведь для утверждения какой-то медицинской инновации в мировом сообществе нужны ссылки на публикациях в солидных мировых медицинских журналах. Авторитетная публикация от вашего имени сразу меняет к вам отношение, таковы законы в научном мире», – подчеркнул Суслов. По мнению сотрудника Института Гамалеи, публикация в «Ланцете» проложила вакцине «Sputniк V» прямую дорогу к сертификации и признанию в Европе. «The Lancet еще с прошлого века считается одним из значимых и авторитетных общих журналов по медицине. За все время, я лишь однажды видел там некорректную с научной точки зрения статью», – подчеркнул бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, публикация, тем более таких высоких результатов, в этом журнале – это авторитетное и серьезное признание российских достижений в области разработки вакцин от ковида. Онищенко отмечает, что ничуть не удивился такому признанию российской вакцины, поскольку знал возможности России и ее историю в данном вопросе. Он напоминает, что наша страна в прошлом столетии также лидировала в мире как в производстве вакцин, так и в идеологии их применения. Именно отечественные ученые предложили программу ликвидации в мире оспы, полиомиелита, кори, перечислил Онищенко. Показательно, что за пределами ЕС уже почти два десятка стран зарегистрировали у себя российский препарат от ковида. В среду 18-м по счету государством стала Никарагуа, о чем сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Дмитриев сообщил о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. Отметим, что на Западе публикацию в «Ланцете» расценили как одну из побед российской мягкой силы. Авторы американского издания The Wall Street Journal отметили, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний». Британская газета Independent напомнила, что широкое применение вакцины в России «задолго до завершения испытаний» породило скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Но сейчас публикация в The Lancet снимает скепсис, отметила испанская Pais. «Хороший профиль безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, 100% эффективность против тяжелого течения заболевания или смерти. Что еще нам нужно?», – цитировала The Washington Post специалиста по вакцинам из Вистаровского института в Филадельфии Ильдегунд Эртл. Россия выиграла и в экономическом плане – она становится потенциальным игроком на многомиллиардном рынке вакцин, констатировали в Wall Street Journal. Газета также обратила внимание, что эффективность «Спутника V» практически равна эффективности препарата от американской Moderna, американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech (91,6% против 95%). В то же время российская вакцина эффективнее, чем разработка британско-шведской компании AstraZeneca, эффективность которой колеблется от 62% до 90%. На ваш взгляд Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку? Нужно

Не нужно

Еще не определился

При этом, как отметил Суслов, выход российской вакцины на международный рынок – вопрос не науки, а жесткой политической и экономической конкуренции. «Точно можно сказать, что «Pfizer» по сравнению со «Спутником» - очень рискованная вакцина. Pfizer сейчас проверяют прямо по ходу дела, прямо на вакцинированных. В связи с этим у применения Pfizer могут нарастать проблемы. Главное, что если политический и экономический прессинг на «Спутник» вдруг ослабнет, и Евросоюзу нужны будут миллионы и миллионы доз, то тогда ситуация будет в нашу пользу. Публикация в Lancet ломает стереотип, что «у русских все не так», – свидетельствует сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи. Тем не менее, пока рано говорить, что примеру Макрона, допустившего применение «Спутника» во Франции, последуют и другие лидеры ЕС, ведь что у российской вакцины есть конкуренты из Америки Moderna и Pfizer, осторожно заметил Онищенко. Упоминание о вакцинах-конкурентах также присутствует в публикации «Ланцета», указал бывший главный санитарный врач России. «Российская вакцина в Европе еще столкнется с трудностями. Для транснациональных компаний – это потеря рынка. И тут они пойдут на все. Но это их проблемы. Главное, что есть признание», – констатировал Онищенко. В конце концов, за пределами ЕС вакцина уже применяется полным ходом, и судя по сигналам от Макрона и Меркель, закупки «Спутника» могут скоро стать реальностью. Явным аутсайдером на этом фоне оказывается беднейшее государство Европы – Украина. Минздрав республики ранее обещал не регистрировать российскую вакцину от COVID, а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что выступил бы против использования в стране российской вакцины даже с доказанной эффективностью. Тот же Кулеба ранее назвал «Спутник V» гибридным оружием России. При этом президент Украины Владимир Зеленский признает, что Украина в вопросе поставок вакцин вынуждена «стоять с протянутой рукой» перед Европой. Международные аналитики уверены, что Украина и еще около 85 бедных стран мира получат широкий доступ к вакцине не раньше 2023 года. В то время как, например, в Израиле треть населения уже вакцинирована, в России активно идет вакцинация, на Украине тема вакцинации еще не сдвинулась с мертвой точки, констатировал руководитель киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Россию обвиняют за то, что она превратила «Спутник V» в инструмент своей мягкой силы? Так сделайте вакцину лучше! Кто же вам мешает? Но в силу внешней зависимости украинские власти так и будут следовать по предназначенному им кем-то пути. Когда стоишь на коленях, то к этому привыкаешь и уже не видишь в этом ничего унизительного», – заключил Золотарев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД