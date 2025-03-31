Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Иранский ответ на письмо Трампа доставили в Вашингтон
МИД Ирана: Ответ на письмо Трампа по ядерной программе доставлен в Вашингтон
Ответ Ирана на письмо президента США Дональда Трампа был доставлен в Вашингтон через посредничество Омана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Мы получили сообщение от наших друзей в Омане, что наше письмо (Соединенным Штатам – ред.) достигло своего получателя», – заявил Аракчи, чьи слова передает иранское госагентство IRIB. Это событие является частью дипломатических усилий по разрешению вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, передает РИА «Новости».
Ранее Иран вызвал швейцарского посла в Тегеране, представляющего интересы США, после угроз президента Трампа, предупредив о решительном ответе на возможные действия США или Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Хаменеи пригрозил США жестким ответом за попытки мятежа в Иране . Иран подготовил ракеты к запуску в ответ на угрозы со стороны США. Президент США предупредил о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.