Тегеран вызвал швейцарского посла после угроз Трампа

Иран вызвал представителя США в Тегеране из-за угроз Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы США, был вызван в МИД Ирана после заявлений президента США Дональда Трампа. Как сообщает РИА «Новости», это произошло на фоне угроз в адрес Ирана, исходящих от США и Израиля.

В ходе встречи швейцарскому дипломату была вручена официальная нота, в которой содержится предупреждение о решимости Ирана немедленно ответить на любую угрозу извне. Иранская сторона подчеркнула, что ответная реакция последует вне зависимости от направления угрозы, будь то США или их союзники.

Агентство Tasnim сообщает, что посол Швейцарии заверил иранскую сторону в скорейшей передаче этой ноты американскому правительству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Хаменеи пригрозил США жестким ответом за попытки мятежа в Иране . Иран подготовил ракеты к запуску в ответ на угрозы со стороны США. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.