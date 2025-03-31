Хаменеи пригрозил США жестким ответом за попытки мятежа в Иране

Хаменеи пообещал жесткий ответ США за попытку поднять мятеж внутри Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Хаменеи выразил уверенность, что США не рискнут на открытую атаку на Иран, но предостерег о возможных последствиях любого вмешательства в дела страны изнутри, передает ТАСС.

«Они угрожают сделать что-то плохое, но мы не думаем, это даже маловероятно, что они совершат зло извне. Но даже если они это сделают, наш ответ будет жестким. Если вдруг они задумают поднять мятеж внутри страны, то сам иранский народ даст им ответ», – подчеркнул Хаменеи в ходе своей проповеди, транслируемой каналом IRIB.

Эти заявления прозвучали на фоне празднования Ид аль-Фитр, знаменующего окончание месяца Рамадан. Хаменеи отметил, что иранский народ един в своем ответе на любые угрозы, и выразил уверенность в способности страны защитить себя от внешних вмешательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта. Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США в Индийском океане.