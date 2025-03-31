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    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    11 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    31 марта 2025, 00:55 • Новости дня

    Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США

    Telegraph заявила о готовности Ирана нанести удар по военно-морской базе США и Британии

    Tекст: Антон Антонов

    В случае атаки со стороны США Иран готов нанести удар по военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщил высокопоставленный иранский военный.

    «Тегеран ударит по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Telegraph.

    Источник издания подчеркнул, что в случае атаки «с любой базы в регионе» Иран не будет разбираться, кто попадет под ответный удар по базе – «американские, британские или турецкие солдаты», которые там находятся.

    Напомним, США предупредили о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    28 марта 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»

    Путин заявил, что кураторы из Европы убедили Киев воевать «до последнего украинца»

    Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские кураторы уговорили Киев продолжать конфликт на Украине «до последнего украинца», заявил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что «кураторы из Европы» убедили власти в Киеве «продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца». При этом целью продолжения конфликта является попытка «нанести России стратегическое поражение», передает РИА «Новости».

    В частности, Путин указал на бывшего премьер-министра Великобритании. Путин заявил, что Борис Джонсон не понимал россиян, предлагая Киеву продолжать военный конфликт: «Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества», – передает ТАСС.

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года. Но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 17:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News предупредил о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

    Он подчеркнул, что если договоренность не будет достигнута, то последуют бомбардировки, которых «никогда раньше не видели», передает РИА «Новости».

    В рамках беседы с телеканалом Трамп отметил, что на данный момент Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры. Он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь, однако выразил уверенность в том, что его заключение крайне важно для предотвращения конфликта.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответном письме Трампу сообщил, что Иран отказывает США в прямых переговорах по ядерной программе, оставляя возможность для диалога только через посредничество третьих стран.

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    30 марта 2025, 09:43 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США трижды за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» атаковали американский авианосец USS Harry Truman три раза за последние сутки, используя крылатые ракеты и беспилотники.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» трижды атаковали американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа, сообщает ТАСС. Об этом заявил представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа. Атаки произошли в районе Красного моря.

    По словам представителя хуситов, в операциях по противостоянию участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы. Для атак были использованы несколько крылатых ракет и беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец Harry S Truman ушел из Красного моря. Капитана авианосца Harry S Truman США сняли с должности после столкновения с сухогрузом у берегов Египта из-за утраты доверия к его командным способностям. Хуситы атаковали авианосец США в Красном море дважды.

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    28 марта 2025, 05:25 • Новости дня
    Иран направил Вашингтону официальный ответ на письмо властей США

    Иран при посредничестве Омана отправил официальный ответ на письмо властей США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отправил Вашингтону официальный ответ на письмо американских властей верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, воспользовавшись посредническими услугами Омана, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Арагчи пояснил, что официальное письмо было отправлено в среду и содержало в себе два документа. В первом документе были изложены взгляды Тегерана на текущую ситуацию в мире. Второй документ полностью разбирал и комментировал тезисы, представленные в американском письме, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США направили письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную программу страны, однако Хаменеи заявил, что сообщения американской стороны о готовности к переговорам – это обман.


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    28 марта 2025, 23:20 • Новости дня
    ХАМАС сообщил о гибели пропавших медиков в Газе

    ХАМАС заявил об обнаружении тел погибших медиков Красного Полумесяца на юге Газы

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько медиков, пропавших на юге сектора Газа, были найдены погибшими, об этом сообщили в движении ХАМАС, но точное их число не уточнили.

    Как передает ТАСС, радикальное движение ХАМАС сообщило о том, что несколько сотрудников Палестинского общества Красного Полумесяца, с которыми была потеряна связь, найдены мертвыми на юге сектора Газа. По данным ХАМАС, тела медиков были обнаружены в земле рядом с разрушенными автомобилями скорой помощи в районе Телль-эс-Султан города Рафах.

    Инцидент произошел после того, как медики въехали в этот район во время израильских бомбардировок. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС, не уточняется, сколько именно медиков погибло.

    Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло о пропаже девяти врачей, которые были задержаны израильскими военными. Организация обвиняла Армию обороны Израиля в нападении на машины скорой помощи и незаконных задержаниях. Сообщалось, что израильские солдаты остановили машины медиков в квартале, подвергшемся бомбардировке, после чего связь с ними была прервана.

    Израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа 18 марта, нанеся массированные удары по анклаву. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что операция направлена на освобождение заложников, и обвинила ХАМАС в отказе от переговоров. ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль и США в возобновлении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Совета Безопасности ООН палестинский дипломат выразил глубокое уважение к погибшему врачу из Газы, зачитав его послание, найденное на доске больницы после израильского авиаудара. В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли около 50 человек, среди них пять медицинских сотрудников, сообщили палестинские власти. По меньшей мере 150 медицинских работников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщила глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла.

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    28 марта 2025, 14:39 • Новости дня
    Иран пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае вторжения Соединенных Штатов в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.

    Галибаф подчеркнул, что «американцы сами знают о своей уязвимости» и, если решатся на такой шаг, это приведет к подрыву стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Во время выступления в честь Международного дня Иерусалима Галибаф отметил, что вторжение США будет подобно «искре в пороховом погребе». Он добавил, что в таких условиях ни одна из военных баз Соединенных Штатов и их союзников не будет в безопасности.

    Напомним, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США могут начать боевые действия против Ирана, если возникнут обстоятельства, угрожающие интересам Вашингтона.

    Ранее Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях в случае несогласия. Иран отказался возобновлять ядерную сделку в прежнем виде.

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    28 марта 2025, 22:32 • Новости дня
    Иран провел новый раунд ядерных переговоров с Европой

    Иран и евротройка обсудили ядерную программу и санкции в Женеве

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран и представители Великобритании, Германии и Франции провели в Женеве новый раунд переговоров по ядерной программе и снятию санкций, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    Как сообщает РИА «Новости», Иран в четверг провел новый этап переговоров с Великобританией, Германией и Францией. Главной темой обсуждения стала ядерная программа и возможность снятия санкций с Тегерана. Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи отметил, что встреча проходила на уровне экспертов в Женеве.

    Эсмаил Багаи заявил: «Новый раунд переговоров, направленный на обсуждение и обмен мнениями по различным проблемам как в сфере снятия санкций с Ирана, так и по ядерной программе республики, состоялся в четверг на уровне экспертов в Женеве». Он подчеркнул, что стороны стремятся к решению возникших проблем.

    Предыдущие переговоры между Ираном и так называемой «евротройкой» прошли в феврале. Тогда иранскую делегацию возглавлял Аббас Аракчи, который также обсуждал ядерную сделку в рамках конференции ООН по разоружению. Замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади подтвердил, что все стороны заинтересованы в решении проблемы.

    Переговоры по ядерной программе Ирана были возобновлены 29 ноября 2024 года после двухлетнего перерыва. Маджид Тахт-Раванчи возглавлял иранскую делегацию на этой встрече.

    В 2015 году Иран и шесть других стран, включая Британию и Германию, подписали ядерную сделку, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана, что спровоцировало Иран на сокращение своих обязательств в рамках сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен договориться с Вашингтоном по ядерной программе, иначе может «произойти что-то плохое».

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае вторжения Соединенных Штатов в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.

    Тегеран отправил Вашингтону официальный ответ на письмо американских властей верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, воспользовавшись посредническими услугами Омана, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Президент России Владимир Путин инициировал ратификацию в Госдуме договора о стратегическом партнерстве с Ираном, который был подписан в январе этого года в Москве.

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    28 марта 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп предупредил Иран о плохих последствиях при отказе от переговоров

    Трамп заявил, что с Ираном «произойдет плохое» при отказе от переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иран должен договориться с Вашингтоном по ядерной программе, иначе с ним может «произойти что-то плохое», сообщил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подчеркнул, что если власти Ирана не пойдут на соглашение с США по поводу ядерной программы, то с Ираном может «произойти плохое», передает ТАСС.

    Он отметил, что недавно направил властям Ирана письмо с предложением обсудить ядерную программу. Президент США подчеркнул необходимость принятия решения и выразил надежду на возможность совместной работы над этой проблемой. Однако президент заметил, что, если договоренности достигнуть не удастся, последствия для Ирана могут быть негативными.

    Трамп также добавил, что его высказывание не является ни актом силы, ни проявлением слабости, а лишь попыткой решить возникшую ситуацию. Однако детали того, какие именно меры могут быть приняты в случае отказа Ирана от переговоров, Трамп не уточнил.

    Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США могут начать боевые действия против Ирана при возникновении обстоятельств, угрожающих интересам Вашингтона.

    Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях несогласия.

    Иран отказался возобновлять ядерную сделку в прежнем виде. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае вторжения США в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.

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    30 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Британия пообещала выделить на помощь Мьянме 10 млн фунтов

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Британии объявило о выделении 10 млн фунтов стерлингов для оказания гуманитарной помощи жителям Мьянмы, пострадавшим от землетрясения магнитудой 8,2, в результате которого погибли более 1,6 тыс. человек.

    Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов на ликвидацию последствий землетрясения в Мьянме, передает ТАСС.

    Эти средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям наиболее пострадавших районов. Замглавы Форин оффиса баронесса Дженнифер Чапман заявила, что «наши партнеры на местах, получающие финансирование от Соединенного Королевства, уже мобилизуют ресурсы для оказания гуманитарной помощи, а выделяемый финансовый пакет в размере 10 млн фунтов будет способствовать этим усилиям».

    Землетрясение, магнитуда которого составила 8,2, произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, число жертв превысило 1,6 тыс. человек. Эпицентр находился в Мьянме, однако толчки также ощущались в соседних Таиланде, Китае и Вьетнаме.

    Финансовая поддержка Британии станет значительным вкладом в усилия по восстановлению и оказанию помощи пострадавшим районам. Великобритания планирует распределить средства через партнерские организации, уже работающие в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения магнитудой 7,7 прибыли более тридцати спасателей из Белоруссии, а также ожидается прибытие второй группы спасателей из Белоруссии.

    МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.

    По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести.

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    30 марта 2025, 05:39 • Новости дня
    В секторе Газа погибли 24 палестинца

    Телеканал Al Jazeera сообщил о 24 убитых палестинцах армией Израиля в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В секторе Газа в результате израильских атак за сутки погибли 24 палестинца, сообщает телеканал Al Jazeera, несмотря на ранее действовавший режим прекращения огня.

    Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели 24 палестинцев в секторе Газа в результате израильских атак. Число жертв за сутки возросло до 24 человек. С начала возобновления боевых действий Израилем 18 марта погибли более 900 человек.

    Израильская армия начала массированные удары по сектору Газа, нарушив установленный в январе режим прекращения огня. Это произошло после отказа ХАМАСа от предложений, выдвинутых посредниками и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Израильская сторона заявила, что цель операции – освобождение всех заложников.

    ХАМАС возложил ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США, утверждая, что именно они спровоцировали эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в секторе Газа число погибших в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов Израиля возросло до 310 человек, а количество пострадавших превысило тысячу, из которых большинство – женщины, дети и пожилые сообщило Министерство здравоохранения Газы. Израильские силы безопасности задержали двух палестинских мальчиков на Западном берегу реки Иордан, подвергнув их жестокому обращению в ходе допроса.

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    30 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион

    Хуситы заявили об успешном ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявив об успешном применении баллистической ракеты типа «Зульфикар».

    Мятежники-хуситы из движения «Ансар Алла» заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает ТАСС. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, для атаки была использована баллистическая ракета типа «Зульфикар».

    В эфире телеканала Al Masirah, принадлежащего хуситам, Яхья Сариа подчеркнул, что цель операции была успешно достигнута. Он отметил, что удар был направлен на оккупированный район Яффо, который обычно отождествляется с Тель-Авивом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США устроили удар по лидерам йеменских хуситов, что привело к их устранению. Хуситы в ответ заявили о двух ракетных ударах по Израилю. Также хуситы атаковали американский авианосец трижды за одни сутки.

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    28 марта 2025, 14:27 • Новости дня
    Израильский БПЛА атаковал южную окраину Бейрута

    Израильский беспилотник нанес предупредительный удар по южной части Бейрута

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский беспилотник атаковал здание в южной части Бейрута, вызвав панику среди жителей города, сообщил телеканал Al Jadeed.

    Израильский беспилотный летательный аппарат ВВС нанес предупредительный удар по южной окраине Бейрута, столице Ливана. По сообщениям канала Al Jadeed, целью атаки стало одно из зданий в этом районе, передает ТАСС.

    После объявления о возможном израильском авиаударе в южных кварталах Бейрута началась паника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН решила сократить число своих сотрудников в Газе из-за ухудшения безопасности и сложной гуманитарной ситуации. Израиль убил второго члена политбюро ХАМАС за два дня, что стало частью продолжающейся операции в регионе.

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    29 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Египет и Катар обсудили 50-дневное перемирие в Газе с ХАМАС и Израилем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катар и Египет проводят переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое включает обмен заложниками и палестинскими заключенными, сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источники.

    Катар и Египет занялись посреднической миссией по достижению перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа, сообщает ТАСС. Телеканал Asharq передает, что обсуждается возможность заключения соглашения о прекращении огня сроком на 50 дней, а также освобождение пяти израильских заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев, среди которых женщины и дети, и нанесли значительный ущерб инфраструктуре региона. Организация Объединенных Наций решила сократить число сотрудников в Газе из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Израиль убил второго члена политбюро ХАМАС за два дня в результате целенаправленных авиационных ударов.

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    28 марта 2025, 11:07 • Новости дня
    Король Карл перенес визит в Бирмингем из-за побочных эффектов лечения рака

    Tекст: Александра Юдина

    Британский король Карл был госпитализирован для наблюдения после появления временных побочных эффектов своего лечения рака, что привело к отмене его мероприятий, пишет The Guardian.

    Король Карл III был доставлен в больницу для наблюдения после появления побочных эффектов лечения, передает The Guardian.

    76-летний монарх прошел запланированное лечение от рака, после чего потребовалось непродолжительное пребывание в больнице.

    В связи с этим дневные мероприятия короля были перенесены. Король уже вернулся в Кларенс-хаус и в качестве предосторожности по медицинским рекомендациям его события на пятницу также будут перенесены.

    Карл принес извинения всем, кто может быть разочарован переносом его мероприятий. Источник назвал это «незначительным препятствием на пути к выздоровлению».

    В феврале стало известно, что Карл III начал курс лечения от рака, врачи выявили заболевание во время его операции на простате.

    Болезнь короля Карла III вызвала опасения о его скорой кончине, и при дворе уже начались приготовления к возможному правлению его сына, принца Уэльского Уильяма.

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    Бригады морской пехоты дослужились до дивизий

    Владимир Путин сообщил о грядущей реорганизации морской пехоты: бригады данного компонента войск будут переформатированы в дивизии. Эксперты отмечают, что это решение благоприятно скажется на адаптивности подразделений к меняющимся условиям боевых действий. При этом реорганизация морской пехоты, как ни странно, продиктована в том числе ее выдающимися успехами в рамках СВО. Подробности

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    Попрошайничество Украины достигло космических масштабов

    В Киеве объявили о планах создания космических войск. До 2030 года Украина планирует получить национальные спутники для военных целей. Эксперты указывают на отсутствие у страны финансовых и интеллектуальных ресурсов для реализации инициативы. Почему на Банковой грезят космическим возрождением и как России реагировать на эти угрозы? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      В освобожденной Новороссии растут города

      Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Почему люди воюют

      То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

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    • Юлия Лемарк Юлия Лемарк
      Кинодеятелям не хватает любви

      Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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