Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Республиканцы предрекли импичмент главе Пентагона из-за провала на выборах
Axios: Республиканцы предрекли импичмент главе Пентагона из-за войны с Ираном
Лидеры республиканцев в Палате представителей ожидают достаточного числа голосов для вынесения импичмента министру обороны США Питу Хегсету на фоне поражения партии на промежуточных выборах.
Лидеры республиканцев в Палате представителей ожидают, что на этой неделе наберется достаточно голосов для вынесения импичмента министру обороны США Питу Хегсету. Конгрессмен Томас Масси намерен вынести на голосование резолюцию, обвинив главу ведомства в игнорировании Конгресса и незаконном продолжении войны в Иране, пишет Axios.
До промежуточных выборов спикер Палаты представителей Майк Джонсон избегал этого шага, однако политическая ситуация резко изменилась после сокрушительного поражения партии. Многие республиканцы возлагают вину за неудачу на войну с Ираном, лицом которой на Капитолийском холме стал Хегсет.
«Министр Хегсет не отступит и не позволит запугать себя политикам, стремящимся заработать партийные очки или начать фиктивные расследования там, где нет никаких правонарушений», – заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Он добавил, что глава ведомства намерен оставаться на посту до конца президентского срока Дональда Трампа.
Сам Трамп выразил намерение сохранить Хегсета в должности. При этом даже в случае вынесения импичмента в нижней палате для отстранения министра потребуется две трети голосов в Сенате, что считается труднодостижимым порогом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет отверг возможность досрочного ухода в отставку из-за угрозы импичмента.
В пятницу министр обороны США заявил о неспособности конгрессменов реализовать процедуру отстранения.
В четверг поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс и недовольство конфликтом с Ираном назвали причиной уязвимости главы ведомства.