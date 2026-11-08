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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 16:34 • Новости дня

    Республиканцы предрекли импичмент главе Пентагона из-за провала на выборах

    Axios: Республиканцы предрекли импичмент главе Пентагона из-за войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры республиканцев в Палате представителей ожидают достаточного числа голосов для вынесения импичмента министру обороны США Питу Хегсету на фоне поражения партии на промежуточных выборах.

    Лидеры республиканцев в Палате представителей ожидают, что на этой неделе наберется достаточно голосов для вынесения импичмента министру обороны США Питу Хегсету. Конгрессмен Томас Масси намерен вынести на голосование резолюцию, обвинив главу ведомства в игнорировании Конгресса и незаконном продолжении войны в Иране, пишет Axios.

    До промежуточных выборов спикер Палаты представителей Майк Джонсон избегал этого шага, однако политическая ситуация резко изменилась после сокрушительного поражения партии. Многие республиканцы возлагают вину за неудачу на войну с Ираном, лицом которой на Капитолийском холме стал Хегсет.

    «Министр Хегсет не отступит и не позволит запугать себя политикам, стремящимся заработать партийные очки или начать фиктивные расследования там, где нет никаких правонарушений», – заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Он добавил, что глава ведомства намерен оставаться на посту до конца президентского срока Дональда Трампа.

    Сам Трамп выразил намерение сохранить Хегсета в должности. При этом даже в случае вынесения импичмента в нижней палате для отстранения министра потребуется две трети голосов в Сенате, что считается труднодостижимым порогом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет отверг возможность досрочного ухода в отставку из-за угрозы импичмента.

    В пятницу министр обороны США заявил о неспособности конгрессменов реализовать процедуру отстранения.

    В четверг поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс и недовольство конфликтом с Ираном назвали причиной уязвимости главы ведомства.

    7 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    Нурмагомедову дали шанс представлять Белый дом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома и попросил его взять с собой в качестве помощников Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи.

    «Я рад объявить, что Великому Дэйне Уайту, свирепому бойцу и воину, предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов... Дэйна, пожалуйста, соглашайся на эту работу!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Также американский президент попросил Уайта сделать бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис своими помощниками в случае согласия на должность, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных леваков», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    В сентябре Трамп поручил главам ключевых ведомств временно выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома.

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    6 ноября 2026, 01:51 • Новости дня
    Рубио опроверг сообщения об уходе из Белого дома

    Рубио опроверг сообщения об уходе из администрации Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения о намерении покинуть администрацию Дональда Трампа и отказался обсуждать возможное участие в президентских выборах 2028 года.

    «Работа на президента Трампа до конца его срока всегда была моим планом», – заявил Рубио New York Times.

    Отвечая на вопрос о появлении информации про скорую отставку, политик признался, что не знает источника этих слухов. Госсекретарь добавил, что любит свою работу, а сообщения о его уходе вызывают у него лишь смех.

    «Я всегда смеюсь, когда говорят, что я собираюсь уволиться с должности. Я спрашиваю: «С которой?», – сказал он.

    Рубио, который также занимает пост советника президента по национальной безопасности, отказался отвечать на вопросы о том, рассматривает ли он возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году. Он подчеркнул, что больше не намерен обсуждать эту тему.

    Рубио заявил, что поддержал бы вице-президента Джей Ди Вэнса, если бы тот баллотировался в президенты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Independent сообщила о планах Рубио покинуть свой пост для участия в президентских выборах 2028 года.

    В прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможности выдвинуть свою кандидатуру на американских президентских выборах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 22:01 • Новости дня
    Белый дом назвал фейком сообщения о планах Рубио уйти с поста госсекретаря

    Белый дом опроверг скорый уход Рубио с поста госсекретаря США

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о том, что госсекретарь Марко Рубио якобы планирует покинуть свой пост ради подготовки к президентским выборам, является фейком, сообщил специальный помощник президента США и заместитель директора по коммуникациям Белого дома Дилан Джонсон.

    Американская администрация отрицает информацию о возможном скором уходе Марко Рубио с должностей госсекретаря США и помощника президента по национальной безопасности ради участия в следующих выборах главы государства, передает ТАСС.

    «Это фейковая новость, не имеющая под собой никаких оснований и опирающаяся на анонимные «источники», – заявил Джонсон. Чиновник назвал опубликованный британской газетой The Independent материал полностью сфабрикованной фальшивкой и охарактеризовал его как автогол издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британская газета Independent сообщила о планах госсекретаря США Марко Рубио покинуть свой пост для участия в президентских выборах 2028 года.

    Посла США в Индии Серджио Гора назвали возможным новым госсекретарем после Марко Рубио.

    В субботу Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

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    5 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    МИД сообщил о внимательном наблюдении за итогами выборов в США

    Захарова: Москва внимательно наблюдает за итогами выборов в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва внимательно следит за подведением итогов промежуточных выборов в Конгресс США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Конечно, мы внимательно отслеживаем подведение итогов голосования в Конгрессе США, которое завершилось убедительной победой представителей Демократической партии», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, новые политические расклады в Сенате и Палате представителей окажут значительное влияние на все сферы жизни Соединенных Штатов и отразятся на международных делах.

    На промежуточных выборах американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. По предварительным данным, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс сделало министра обороны США Пита Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа.

    Политолог Владимир Корнилов указал на отсутствие перспектив резкой перестройки отношений Вашингтона с Киевом или Москвой.

    Победа Демократической партии на промежуточных выборах поставила под угрозу отмены строительство дорогостоящих американских атомных линкоров.

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    6 ноября 2026, 10:34 • Новости дня
    Избранный губернатор Техаса призвала приостановить продажу земли SpaceX

    Bloomberg: Избранный губернатор Техаса призвала отложить сделку с SpaceX

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный губернатор штата Техас Джина Инохоса обратилась к руководству местного департамента парков и дикой природы с просьбой приостановить переговоры о продаже земли компании Илона Маска SpaceX.

    Инохоса попросила не предпринимать никаких действий в отношении парка Бока-Чика во время передачи ей властных полномочий. Она стала первым с 1990 года демократом, победившим на выборах губернатора этого штата, передает Bloomberg.

    «Мы можем поддерживать прочные рабочие отношения с Илоном Маском и его компаниями, но это должно происходить на наших условиях», – заявила политик.

    По ее словам, подход властей Техаса к бизнесу предпринимателя изменится.

    На фоне победы демократов в Техасе и на выборах в американский Конгресс стоимость акций компаний Маска пошла вниз. Ценные бумаги производителя электромобилей Tesla упали почти на 11%, а космической корпорации SpaceX – на 9%.

    Избранный губернатор также выступила против создания новых дата-центров до разработки законов, защищающих интересы местных жителей. Инохоса подчеркнула необходимость баланса между развитием промышленности и охраной природных ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стоимость акций компаний Илона Маска SpaceX и Tesla снизилась более чем на 5% на фоне результатов промежуточных выборов в американский Конгресс.

    Предприниматель в шутку объяснил прогнозируемую победу демократов несработавшими космическими лазерами.

    В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал превентивно помиловать главу SpaceX в случае начала расследования Конгресса.

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    6 ноября 2026, 13:59 • Новости дня
    Уроженка Индии победила на выборах мэра Лос-Анджелеса

    Newsweek: На выборах мэра Лос-Анджелеса впервые победила уроженка Индии

    Tекст: Мария Иванова

    Новым мэром Лос-Анджелеса стала член городского совета Нитья Раман, победившая на выборах действующую главу города Карен Басс.

    По итогам подсчета 76% ожидаемых голосов Нитья Раман набрала 52,1%, опередив действующего градоначальника Карен Басс с 47,9%, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Newsweek.

    «Жители Лос-Анджелеса сделали свой выбор… Я обязалась обеспечить плавную и беспрепятственную передачу власти», – заявила Басс. Она позвонила сопернице и поздравила ее с победой.

    В своем видеообращении Раман поблагодарила сторонников и отметила работу своей предшественницы. Новая глава города пообещала заняться строительством доступного жилья, развитием общественного транспорта и улучшением работы муниципальных властей.

    Раман стала первым в истории Лос-Анджелеса градоначальником индийского происхождения. 45-летняя женщина родилась в штате Керала, переехала в США в возрасте шести лет и получила американское гражданство в 22 года. С 2020 года она представляла четвертый округ в городском совете. В июне Раман и Басс вышли во второй тур выборов, набрав тогда около 29% и 34% голосов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс стала первой темнокожей женщиной на посту губернатора в истории США.

    В прошлом году выходец из Индии Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка.

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    6 ноября 2026, 08:50 • Новости дня
    Экономист Сакс предрек США бездействие после промежуточных выборов

    Американский экономист Сакс: США вступают в период политического бездействия

    Tекст: Мария Иванова

    После промежуточных выборов в Конгресс США политическая жизнь в стране замрет, так как основное внимание политиков переключится на президентскую гонку 2028 года, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

    «США вступают в период напряженной кампании перед президентскими выборами 2028 года, в государственной политике наступает бездействие и почти ничего не будет происходить», – сказал Сакс в беседе с РИА «Новости».

    Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы, по итогам которых Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса. Согласно обновленному прогнозу телеканала NBC, в Палате представителей они получат 259 мест против 176 у республиканцев.

    Как отмечают американские СМИ, демократы намерены сосредоточиться на снижении стоимости жизни и усилении контроля за администрацией. При этом президент США Дональд Трамп сохраняет право вето на законопроекты и широкие полномочия в сфере исполнительной власти. Новый состав Конгресса начнет работу 3 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс начал выстраивать альянс со сторонниками Дональда Трампа в преддверии выборов 2028 года.

    В прессе спрогнозировали более активное использование Трампом полномочий в сфере национальной безопасности после потери контроля над Конгрессом.

    Журналисты узнали о планах демократов ограничить внешнеполитические полномочия Трампа.

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    8 ноября 2026, 03:26 • Новости дня
    США попросили Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Белый дом попросил Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке американского лидера попросил Пекин использовать свое влияние на Тегеран для прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    «По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегерану», – написал колумнист издания Дэвид Игнатиус.

    США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, после чего последовал ответ Тегерана. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако сохраняется риск возобновления столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    В среду Трамп признал военное противостояние с Тегераном поводом для поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В сентябре Вэнс заявил о скором переходе конфликта в новую фазу.

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    8 ноября 2026, 01:06 • Новости дня
    Глава UFC Уайт отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

    Глава UFC Уайт отказался стать пресс-секретарем Белого дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп получил отказ от руководителя UFC Даны Уайта на предложение занять должность пресс-секретаря Белого дома.

    Глава UFC Дана Уайт отверг предложение занять должность пресс-секретаря Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Один из помощников американского лидера предположил шуточный характер публикации главы государства с этим предложением.

    Ранее президент предложил назначить российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова помощниками Уайта в случае его согласия на новую должность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп предложил президенту UFC Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома.

    В прошлом месяце глава государства допустил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на эту должность.

    В октябре американский лидер посоветовал новому пресс-секретарю Белого дома Кэти Захарии покинуть пост.

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    8 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    WP: Голоса мужчин обеспечили демократам победу на выборах в США
    WP: Голоса мужчин обеспечили демократам победу на выборах в США
    @ Robin Rayne/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп потерял поддержку значительной части мужского электората на промежуточных выборах, что позволило демократам получить контроль над Конгрессом.

    На прошедших промежуточных выборах мужчины в США отдали 51% голосов за Демократическую партию и только 46% за республиканцев, пишет The Washington Post. При этом два года назад 55% мужской аудитории проголосовали за президента Дональда Трампа.

    «Голоса молодых мужчин можно завоевать», – заявил руководитель Американского института мальчиков и мужчин Ричард Ривз.

    Издание отмечает, что демократы перехватили у республиканцев мужской электорат благодаря обещаниям снизить стоимость жизни и антивоенной риторике. Многие влиятельные блогеры и подкастеры, такие как Джо Роган, отвернулись от действующей администрации из-за ударов по Ирану и поддержки действий Израиля на Ближнем Востоке, расценив эти шаги как нарушение предвыборного обещания Дональда Трампа не начинать новых войн.

    Кроме того, ряд кандидатов от Демократической партии успешно применили необычную маскулинную стилистику в агитации, публикуя видеоотчеты с тренировок. В результате белые мужчины отдали республиканцам 52% голосов, что на восемь процентных пунктов ниже результата 2024 года, а молодые избиратели до 30 лет массово вернулись в ряды сторонников демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены оборонные инициативы администрации президента Дональда Трампа.

    Получившие контроль над Конгрессом демократы намерены ограничить внешнеполитические полномочия американского лидера.

    Телеведущий Владимир Познер связал победу кандидатов от Демократической партии с недовольством избирателей Дональдом Трампом.

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    8 ноября 2026, 02:42 • Новости дня
    Американскую активистку Лумер уличили в платных политических постах

    Активистка Лумер получила 60 тыс. долларов за политические публикации

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская активистка правых взглядов Лора Лумер брала деньги за размещение в социальных сетях публикаций политического характера без раскрытия спонсоров.

    Лумер, ранее бравшая интервью у Владимира Зеленского, получала средства от частных клиентов за размещение политических сообщений. Журналистам удалось подтвердить оплату как минимум четырех таких публикаций на общую сумму 60 тыс. долларов, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    Сама активистка отказалась признавать эти сведения. Она назвала себя журналисткой и не согласилась с мнением, что является инфлюэнсером, которому платят за продвижение политической повестки.

    Федеральная торговая комиссия США требует от блогеров отчитываться о рекламных доходах, однако эти правила не распространяются на публикации политического толка. Ряд общественных организаций уже призвал ужесточить регулирование подобного контента.

    Летом издание Politico сообщало, что большое число республиканцев в Палате представителей по-прежнему выступает против оказания военной помощи Киеву. При этом журналисты отмечали, что Лумер изменила свои взгляды и начала поддерживать Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник конгрессвумен Хейли Стивенс публично поддержала республиканца Майка Роджерса.

    В прошлом месяце Министерство юстиции США инициировало разбирательство в отношении специальной прокуратуры.

    В мае Национальный комитет Демократической партии США опубликовал доклад с анализом причин поражения Камалы Харрис на выборах.

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    8 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Хегсет отверг возможность досрочного ухода с поста главы Пентагона

    Глава Пентагона Хегсет исключил отставку на фоне угрозы импичмента

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона Пит Хегсет не собирается досрочно уходить в отставку из-за угрозы импичмента, сообщила газета «Wall Street Journal».

    Министр обороны США не планирует уходить со своего поста до завершения срока полномочий, пишет «Wall Street Journal».

    «Он намерен отработать все четыре года», – заявил советник Хегсета Тим Парлаторе.

    Как пишет издание, среди части республиканцев обсуждалась идея, что сенатор от Теннесси Марша Блэкберн, которая выиграла губернаторские выборы, могла бы назначить Хегсета на свое место. Однако, по информации газеты, Хегсет заверил своих сторонников, что не претендует на место Блэкберн в сенате, контроль над которым перейдет к демократам.

    Ранее CNN сообщил, что палата представителей на следующей неделе планирует голосование по импичменту главы Пентагона. Инициативу готовы поддержать и конгрессмены-республиканцы.

    Источники телеканала утверждают, что Хегсет преувеличил возможности США в конфликте с Ираном, так как атаки не принесли ожидаемых результатов.

    По данным CBS News, Дональд Трамп обсуждает с советниками целесообразность пребывания Хегсета на посту после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

    По итогам выборов 3 ноября, по прогнозам CNN, демократы получат большинство в палате представителей. Bloomberg ожидает, что партия также установит контроль над сенатом, получив минимум 51 место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США Пит Хегсет заявил о невозможности конгрессменов реализовать импичмент в его отношении.

    В четверг поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и недовольство ходом конфликта с Ираном сделали Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа.

    В среду Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку Хегсета на фоне крупных поражений партии.

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    8 ноября 2026, 07:07 • Новости дня
    Заместитель главы аппарата Белого дома Уолтерс ушел в отставку

    Заместитель руководителя аппарата Белого дома Уолтерс покинул пост

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель руководителя аппарата Белого дома Ричард Уолтерс подал в отставку после ухода с поста его начальницы Сьюзи Уайлс.

    Заместитель руководителя аппарата Белого дома Ричард Уолтерс объявил об уходе с должности в связи с переходом его начальницы Сьюзи Уайлс в политическую структуру американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    «Служба при президенте Трампе была честью всей моей жизни, и я всегда буду благодарен Сьюзи Уайлс за эту возможность», – заявил Уолтерс.

    Заявление об увольнении было подано 6 ноября. По словам нового главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Уолтерс продолжит содействовать в реализации политики Дональда Трампа вне администрации.

    Уолтерс занял свою должность в мае. В пятницу Трамп назначил Миллера руководителем аппарата вместо Уайлс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация США сообщила о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома.

    Белый дом объяснил смену руководителя аппарата желанием изменений в работе. В прошлом месяце юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф потребовал от издания Politico опровергнуть статьи о Сьюзи Уайлс.

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    8 ноября 2026, 07:59 • Новости дня
    Белый дом счел шуткой приглашение главы UFC на пост пресс-секретаря

    Предложение Трампа назначить главу UFC пресс-секретарем назвали шуткой

    Tекст: Денис Тельманов

    Предложение президента США Дональда Трампа главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту стать пресс-секретарем американской администрации было шуткой, сообщила газета The Washington Post.

    Так представитель администрации прокомментировал инициативу американского лидера, пишет The Washington Post. По данным издания, Трамп ищет пресс-секретаря «во время более масштабной встряски в Белом доме», которая стала следствием поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, передает ТАСС.

    Накануне президент в соцсети Truth Social сообщил, что позвал Уайта занять эту должность, и предложил ему взять помощниками нескольких бойцов UFC, включая россиян Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

    По информации CNN, Уайт ответил отказом на предложение американского лидера. В субботу он сообщил журналистам в Великобритании, что планирует встретиться с Трампом в Белом доме 9 ноября.

    Должность пресс-секретаря вакантна с 16 октября, после того как Трамп практически рекомендовал Кэти Захарии уйти в отставку спустя пять дней работы. Таким образом, был побит антирекорд, который установил в 2017 году бывший директор по коммуникациям администрации Энтони Скарамуччи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава UFC Дэйна Уайт заявил о немедленном вылете в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп получил отказ от руководителя UFC.

    В субботу Дональд Трамп предложил Дэйне Уайту должность пресс-секретаря Белого дома с помощниками Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым.

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    8 ноября 2026, 16:24 • Новости дня
    Сторонники Трампа назвали Вэнса и Рубио фаворитами на выборах 2028 года

    Fox News: Вэнс и Рубио стали фаворитами сторонников Трампа на выборах 2028 года

    Tекст: Ольга Иванова

    После потери Республиканской партией контроля над Конгрессом сторонники президента США Дональда Трампа назвали вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио наиболее предпочтительными кандидатами на пост главы государства в 2028 году.

    На фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах избиратели начали искать преемника Дональду Трампу. В ходе общения с гражданами в штате Мэн выяснилось, что американцы чаще всего называют своими фаворитами вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, передает Fox News.

    «Я думаю, что это два очень выдающихся кандидата, которые продолжат делать Америку снова великой», – заявил один из сторонников Трампа. Опрошенные также отметили политический опыт Рубио, его целеустремленность и ораторское мастерство, при этом высоко оценивая шансы Вэнса.

    Среди потенциальных претендентов на высший государственный пост участники митинга выделили губернатора Флориды Рона ДеСантиса. Он постарался дистанцироваться от итогов голосования, указав на сохранение контроля республиканцев над своим штатом. Кроме того, в числе возможных кандидатов фигурируют сенаторы Тед Круз и Джош Хоули.

    Причиной потери консерваторами контроля над Палатой представителей и Сенатом стало недовольство американцев высокой инфляцией и вооруженным конфликтом с Ираном. При этом официально ни один крупный кандидат пока не объявил об участии в президентской гонке 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу госсекретарь США Марко Рубио отказался обсуждать возможное участие в президентских выборах 2028 года.

    В четверг вице-президент Джей Ди Вэнс начал выстраивать альянс с разочарованными избирателями Дональда Трампа.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис и сенатор Тед Круз приступили к формированию повестки к следующей предвыборной кампании.

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