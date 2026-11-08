Республиканцы предрекли импичмент главе Пентагона из-за провала на выборах

Axios: Республиканцы предрекли импичмент главе Пентагона из-за войны с Ираном

Tекст: Ольга Иванова

Лидеры республиканцев в Палате представителей ожидают, что на этой неделе наберется достаточно голосов для вынесения импичмента министру обороны США Питу Хегсету. Конгрессмен Томас Масси намерен вынести на голосование резолюцию, обвинив главу ведомства в игнорировании Конгресса и незаконном продолжении войны в Иране, пишет Axios.

До промежуточных выборов спикер Палаты представителей Майк Джонсон избегал этого шага, однако политическая ситуация резко изменилась после сокрушительного поражения партии. Многие республиканцы возлагают вину за неудачу на войну с Ираном, лицом которой на Капитолийском холме стал Хегсет.

«Министр Хегсет не отступит и не позволит запугать себя политикам, стремящимся заработать партийные очки или начать фиктивные расследования там, где нет никаких правонарушений», – заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Он добавил, что глава ведомства намерен оставаться на посту до конца президентского срока Дональда Трампа.

Сам Трамп выразил намерение сохранить Хегсета в должности. При этом даже в случае вынесения импичмента в нижней палате для отстранения министра потребуется две трети голосов в Сенате, что считается труднодостижимым порогом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет отверг возможность досрочного ухода в отставку из-за угрозы импичмента.

В пятницу министр обороны США заявил о неспособности конгрессменов реализовать процедуру отстранения.

В четверг поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс и недовольство конфликтом с Ираном назвали причиной уязвимости главы ведомства.