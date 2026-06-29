Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.8 комментариев
МИД заявил о зависимости армянской «дороги Трампа» от Москвы
Галузин заявил о прохождении «дороги Трампа» через охраняемую российскими пограничниками зону
Проект нового маршрута затронет территории, которые десятилетиями совместно патрулируются армянскими и российскими военными, что потребует обязательного согласования инициативы с соседними странами.
Реализация транспортной инициативы затронет участки границы с Турцией и Ираном. В связи с этим властям республики предстоит согласовывать свои действия с партнерами, передает ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин дал интервью телеканалу RTVI. В ходе беседы дипломат подчеркнул важность участия евразийских союзников в новой логистической инициативе.
«Маршрут Трампа пройдет через зону, охраняемую российскими пограничниками, которые уже на протяжении десятилетий вместе с армянскими коллегами несут службу по охране границы Армении с Турцией и Ираном», – отметил представитель ведомства.
По словам замглавы МИД, Еревану в любом случае потребуется принимать во внимание позицию Москвы. Кроме того, республике предстоит учитывать интересы Евразийского экономического союза, а само привлечение российской стороны принесет проекту исключительно пользу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители российского внешнеполитического ведомства пообещали тщательно изучить детали инициативы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Вашингтон главным партнером по строительству данной железнодорожной магистрали.
При этом концепция «Маршрута Трампа» подразумевает исключение Москвы из транспортных цепочек в Закавказье.