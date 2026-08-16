Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Политик Мема: Стубб не намерен возобновлять диалог с Россией
Заявления президента Финляндии Александра Стубба о возобновлении диалога с Москвой направлены лишь на снижение растущего недовольства граждан внутри страны, его позиция осталась прежней, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По словам Мема, Стубб заговорил о восстановлении диалога с Россией ради успокоения населения, однако его ястребиная позиция осталась прежней, передает РИА «Новости».
«Эти заявления о восстановлении контактов с Россией сделаны лишь для того, чтобы успокоить растущее недовольство среди населения Финляндии», – отметил Мема.
По словам политика, финны недовольны текущим курсом страны, сокращением социальных услуг, а также тратами на военную промышленность и помощь Украине. Мема добавил, что президент пытается продемонстрировать открытость Финляндии для дипломатии на фоне поддержки Киева.
До этого посол России в Хельсинки Павел Кузнецов прокомментировал перспективы восстановления диалога. Он заявил, что Москва сама определит, с кем и на каких условиях выстраивать сотрудничество, исходя из собственных национальных интересов.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение двух месяцев.
Стубб также выразил глубокое уважение к россиянам и их богатому наследию.
Месяцем ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал европейским странам скорее возобновить переговорный процесс с Россией.