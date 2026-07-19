Tекст: Денис Тельманов

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости возвращения Европы к диалогу с Россией, передает РИА «Новости».

По его мнению, переговорный процесс между Москвой и Западом останется невозможным до тех пор, пока продолжаются поставки западного оружия для атак на мирных жителей.

«Если Европа не вернется к диалогу с Россией сейчас, позже это станет невозможным. Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс», – написал политик в соцсети Х.

Мема также подчеркнул, что лидеры Европейского союза не осознают всей опасности текущей ситуации в отношениях с Москвой.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что от переговоров отказалась именно Европа. Глава государства выразил мнение, что в качестве визави предпочел бы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, однако выбор переговорщика остается за европейцами.

Путин также обращал внимание на то, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию, используя лживые заявления об угрозе со стороны России.

В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь препятствует урегулированию конфликта и напрямую вовлекает страны НАТО в противостояние.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее финский политик возложил на Евросоюз полную ответственность за продолжение украинского конфликта.

В мае Армандо Мема призвал к полной смене европейского правящего класса ради достижения подлинного мира с Москвой.

До этого парламентарий исключил возможность назначения Каи Каллас переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.