Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.6 комментариев
Российские военные взяли в плен украинских штурмовиков в Константиновке
Подразделения четвертой мотострелковой бригады захватили солдат элитного подразделения противника на территории Донецкой Народной Республики на фоне сообщений о голодных обмороках в украинских рядах.
Успешную операцию провели военнослужащие группировки войск «Южная», передает РИА «Новости».
«Военнослужащие четвертой отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ в городе Константиновка Донецкой Народной Республики», – сообщили в пресс-центре.
По данным ведомства, украинское командование ставит заведомо невыполнимые задачи ради информационного шума.
Представители группировки пояснили, что противник осознает невозможность изменения ситуации после окончательного перехода населенного пункта под контроль российских сил.
Ранее радиоперехват показал, что солдат ВСУ принуждали снимать постановочные видео о якобы удержании города. Один из пленных также рассказал о случаях голодных обмороков на передовой.
Напомним, третьего июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки.
Президент назвал этот успех ключом к освобождению всей республики и открытием пути на Славянск и Краматорск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.
Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких групп украинских боевиков.
Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский рассказал о неосведомленности украинского командования о реальной ситуации на данном участке фронта.