В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.3 комментария
Канадский рэпер Дрейк потерял 1,5 млн долларов на проигрыше Аргентины
Рэпер Дрейк лишился 1,5 млн долларов из-за неудачной ставки на Аргентину
Канадский исполнитель Дрейк проиграл 1,5 млн долларов, сделав неудачную ставку на победу аргентинцев в основное время финала чемпионата мира по футболу.
Знаменитый исполнитель сделал ставку на победу аргентинцев в основное время финала, однако лишился 1,5 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox Sports.
Потенциальная выплата могла составить более 5 млн долларов. «Дрейк упустил выплату примерно в 5,1 млн долларов, в то время как Аргентина упустила трофей чемпионата мира», – подчеркнули журналисты.
В решающем матче Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Очередная неудача музыканта пополнила череду провалов, известных как «проклятье Дрейка». Считается, что спортсмены и команды, получающие публичную поддержку рэпера, неизбежно терпят поражение.
Пользователи соцсетей активно обсуждали публикацию исполнителя, в шутку советуя делать ставки на противоположный результат. Примечательно, что в 2022 году Дрейку удалось заработать один млн долларов, удачно поставив на победу Аргентины над Францией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу.
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Между тем полиция задержала более 20 агрессивных болельщиков в Буэнос-Айресе и Мадриде.