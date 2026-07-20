Канадский рэпер Дрейк потерял 1,5 млн долларов на проигрыше Аргентины

Рэпер Дрейк лишился 1,5 млн долларов из-за неудачной ставки на Аргентину

Tекст: Мария Иванова

Знаменитый исполнитель сделал ставку на победу аргентинцев в основное время финала, однако лишился 1,5 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox Sports.

Потенциальная выплата могла составить более 5 млн долларов. «Дрейк упустил выплату примерно в 5,1 млн долларов, в то время как Аргентина упустила трофей чемпионата мира», – подчеркнули журналисты.

В решающем матче Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Очередная неудача музыканта пополнила череду провалов, известных как «проклятье Дрейка». Считается, что спортсмены и команды, получающие публичную поддержку рэпера, неизбежно терпят поражение.

Пользователи соцсетей активно обсуждали публикацию исполнителя, в шутку советуя делать ставки на противоположный результат. Примечательно, что в 2022 году Дрейку удалось заработать один млн долларов, удачно поставив на победу Аргентины над Францией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу.

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