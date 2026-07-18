Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!5 комментариев
В МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале
Дипломат МИД Щетинин заявил о поддержке россиянами Аргентины на мундиале
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку сборной Аргентины перед грядущим финалом чемпионата мира по футболу, отметив симпатии россиян к этой команде.
Глава латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александр Щетинин выразил надежду на победу сборной Аргентины в финальном матче мундиаля. Выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в Москве, дипломат подчеркнул симпатии граждан России к этой команде, пишет РИА «Новости».
«Мы желаем Аргентине победы на мундиале», – заявил Щетинин. Собравшаяся публика встретила слова представителя МИД бурными аплодисментами.
Решающая игра турнира состоится 19 июля. Аргентинские футболисты, одолевшие в полуфинале сборную Англии, встретятся с командой Испании, которая ранее выбила из борьбы Францию.
Сам фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в субботу в столичном саду «Эрмитаж», предлагая гостям насыщенную программу, включая танцевальные мастер-классы, лекции и дегустацию национальных блюд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира аргентинские футболисты обыграли сборную Англии со счетом 2:1.
Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по дисциплинарному делу игроков южноамериканской команды до завершения мундиаля. Проведение решающего матча против Испании оказалось под угрозой срыва из-за сильного задымления от канадских лесных пожаров.