ВЦИОМ: Треть россиян испытывают преимущественно позитивные эмоции

Tекст: Вера Басилая

По данным опроса, в апреле 35% россиян признались, что в последние два-три дня испытывали преимущественно позитивные эмоции. В январе этот показатель составлял 34%, следует из данных на сайте ВЦИОМ.

В то же время доля граждан, которые ощущают тревогу и негативные чувства, в апреле достигла 25%, тогда как в январе она была 23%. Самыми жизнерадостными оказались представители поколения зумеров – среди них 44% чаще остальных отмечают позитивные эмоции. По данным опроса, самой тревожной группой стали младшие миллениалы, родившиеся с 1992 по 2000 годы, – среди них 41% респондентов сообщили о преобладании негативных чувств.

Наибольший уровень тревожности отмечен у жителей Москвы и Петербурга – на эти города приходится 35% всех россиян, испытывающих негативные эмоции. В свою очередь, больше всего жизнерадостных людей выявлено среди жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек, до 100 тыс. человек, а также среди сельских жителей – по 39% позитивно настроенных в каждой из этих категорий.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1 апреля среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Погрешность исследования не превышает 2,5% при вероятности 95%.