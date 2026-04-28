Затраты на ИИ превысили стоимость ядерной и лунной программ США
Орешкин: Затраты на ИИ превысили стоимость ядерной и лунной программ США
Годовой объем мирового финансирования передовых нейросетей превысил 450 млрд долларов, оставив далеко позади бюджеты самых амбициозных космических и военных проектов прошлого века, отметил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин привел данные о мировых технологических расходах, передает РИА «Новости»
«За этим большим прорывом, конечно, стоят гигантские деньги. Если посмотреть на объем инвестиций в ценах 2024 года – «Манхэттенский проек» создания атомных технологий ядерного оружия в США стоила американской экономике 80 млрд долларов», – заявил он.
Политик добавил, что глобальные инвестиции в генеративный искусственный интеллект всего за один год преодолели отметку в 450 млрд долларов. Эта сумма в два раза больше всех исторических расходов на американскую лунную программу «Аполлон».
Сейчас человечество направляет в передовую отрасль лучшие ресурсы, включая электроэнергию и высококвалифицированных специалистов. По мнению эксперта, мир сделал прямую ставку на искусственный интеллект как на главную основу своего будущего развития.
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ранее возглавил национальный штаб по искусственному интеллекту.
Американская корпорация Google запланировала вложить в развитие данной технологии до 185 млрд долларов.