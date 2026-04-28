Израильские военные объявила об эвакуации на юге Ливана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Армия обороны Израиля обратилась к жителям 16 поселений на юге Ливана с настоятельной рекомендацией покинуть свои дома перед началом ударов по объектам движения «Хезболла», передает «Интерфакс».

Мирным гражданам предписано немедленно направиться на север от реки Литани, в прибрежный район Сидона.

В конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане. После этого израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации на юге страны.