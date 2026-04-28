  «Африканский корпус» ВС России в Мали отразил четыре массированные атаки боевиков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    6 комментариев
    28 апреля 2026, 13:56 • Новости дня

    Израильские военные объявила об эвакуации на юге Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военные Израиля рекомендовали мирному населению покинуть ряд приграничных территорий Ливана из-за масштабной воздушной атаки.

    Армия обороны Израиля обратилась к жителям 16 поселений на юге Ливана с настоятельной рекомендацией покинуть свои дома перед началом ударов по объектам движения «Хезболла», передает «Интерфакс».

    Мирным гражданам предписано немедленно направиться на север от реки Литани, в прибрежный район Сидона.

    В конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане. После этого израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации на юге страны.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Глава МИД Израиля Саар отверг претензии Киева по теме российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    @ Schoening/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз задумался о персональных санкциях против израильских структур на фоне поставок в страну пшеницы, вывезенной с новых территорий России.

    Евросоюз рассматривает введение санкций против израильских граждан и компаний, которые якобы помогают России обходить международные ограничения, пишет Haaretz.

    В заявлении ЕС говорится: «Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать военную кампанию России и обходить санкции».

    Поводом стал сухогруз, заподозренный в перевозке зерна, вывезенного с освобожденных территорий, который в воскресенье прибыл в залив Хайфы.

    Брюссель запросил у Израиля подробные данные о поставках пшеницы, ввезенной через Россию.

    На происходящее резко отреагировал Киев: власти на Украине вызвали посла Израиля для объяснений в связи с сообщениями о поставках подозрительного зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за возможного захода в порт Хайфы российского судна с зерном с новых территорий России.

    Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД Украины для вручения ноты протеста из-за прибытия в порт Хайфы второго коммерческого судна с российским зерном.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о бездоказательности украинских обвинений в закупках зерна из новых российских регионов.

    Комментарии (11)
    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Бывшие премьеры Израиля объединились против Нетаньяху
    Бывшие премьеры Израиля объединились против Нетаньяху
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию Yachad, чтобы бросить вызов действующему правительству на осенних выборах в Кнессет.

    Лидер центристской оппозиции Яир Лапид и бывший премьер-министр Нафтали Беннет объявили об объединении сил, передает The New York Times.

    Политики планируют создать единую партию Yachad, что в переводе с иврита означает «вместе», под руководством Беннета.

    «Единство, которое мы разделяем, – это послание всему народу Израиля. Эпоха поляризации закончилась», – заявил Нафтали Беннет на совместной пресс-конференции.

    Яир Лапид добавил, что идеологические различия станут преимуществом для расколотого общества, и привел в пример недавние выборы в Венгрии, где оппозиция объединилась ради перемен.

    Действующая коалиция Биньямина Нетаньяху теряет поддержку после октябрьских событий 2023 года и затяжных конфликтов. По данным опросов, партия «Ликуд» может получить около 25 мест в Кнессете, однако общее недовольство избирателей снижает шансы правительства на переизбрание.

    Беннет пообещал в первый же день работы нового кабинета создать независимую комиссию по расследованию провалов в сфере безопасности. При этом он подчеркнул, что не отдаст врагу ни сантиметра территории, стремясь привлечь голоса умеренных правых избирателей.

    В ответ на создание нового альянса Биньямин Нетаньяху напомнил о прошлом сотрудничестве Беннета и Лапида с арабской партией РААМ. Премьер-министр опубликовал видеоролики, обвиняя оппонентов в готовности опираться на сторонников терроризма ради захвата власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующие в Тель-Авиве в минувшие выходные потребовали проведения досрочных выборов.

    Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в невыполнении стратегических задач.

    Комментарии (3)
    27 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    @ Alona_nikolaievych/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы, пишут СМИ.

    Украина пригрозила Израилю серьезными последствиями для двусторонних отношений, если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits. Корабль перевозит зерно с новых территорий России, пишет Axios со ссылкой на дипломатический источник, передает «Лента.ру».

    «Мы отслеживаем это новое судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия, в частности, для наших двусторонних связей», – заявил неназванный украинский дипломат.

    В случае захода российского судна в порт Хайфы украинские власти намерены задействовать против Израиля весь доступный арсенал дипломатических и международно-правовых мер.

    В 2025 году Владимир Зеленский ввел санкции против 56 иностранных морских судов.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Украина вызвала посла Израиля из-за судна с российским зерном

    Сибига сообщил о вызове посла Израиля в МИД Украины из-за судна с зерном

    Tекст: Антон Антонов

    Посол Израиля вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста из-за судна с российским зерном, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД Украины завтра утром, чтобы представить нашу ноту протеста», – приводит ТАСС слова главы украинской дипломатии.

    Поводом для демарша стало прибытие в израильский порт Хайфы второго коммерческого судна, перевозящего российское зерно. Ранее Киев уже направлял аналогичный запрос относительно первого сухогруза, однако тогда израильская сторона проигнорировала обращение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Корабль перевозит зерно с новых территорий России.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 01:03 • Новости дня
    Израильская армия нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана после распоряжения премьера.

    Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане, передает ТАСС. По данным пресс-службы армии, целью атаки стали объекты военной инфраструктуры шиитской организации.

    «Армия обороны Израиля продолжит решительно реагировать на угрозы, направленные против гражданского населения Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля в соответствии с указаниями израильского политического руководства», – говорится в сообщении.

    Вечером 25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии нанести «мощные удары» по объектам «Хезболла» в Ливане. После этого армия провела серию атак по южноливанским позициям организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля нанести мощные удары по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля ликвидировала за минувшие выходные на юге Ливана более 15 боевиков шиитского движения.

    Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на 3 недели не имеет смысла при продолжающихся израильских атаках.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Ушаков: Москва может передать США свои соображения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 23:29 • Новости дня
    Дрон «Хезболлы» взорвался возле вертолета ЦАХАЛ при эвакуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время спасательной операции на юге Ливана беспилотник «Хезболлы» взорвался рядом с израильским военным вертолетом, пострадавших не зафиксировано.

    Об атаке беспилотника «Хезболлы» на вертолет Армии обороны Израиля при эвакуации раненых солдат из южного Ливана сообщила газета Maariv, передает РИА «Новости».

    Беспилотник взорвался в нескольких метрах от военных, когда вертолет занимался эвакуацией пострадавших, в том числе после столкновения, при котором погиб сержант ЦАХАЛ Идан Фукс.

    Кадры атаки были опубликованы в социальных сетях: на видео показаны действия спасателей и момент взрыва дрона, после чего вертолет израильских сил срочно покинул место происшествия.

    Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели сержанта Идана Фукса и ранении еще нескольких военнослужащих в результате атаки «Хезболлах» на юге Ливана.

    С момента обострения конфликта общее число потерь израильских военных в Ливане достигло 16 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля уничтожила более 15 боевиков шиитского движения на юге Ливана за минувшие выходные.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана после этого распоряжения.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 20:39 • Новости дня
    Тысячи противников Нетаньяху вышли на масштабный митинг в Тель-Авиве

    Протестующие в Тель-Авиве потребовали досрочных выборов

    Tекст: Мария Иванова

    Массовая антиправительственная акция протеста состоялась на театральной площади Тель-Авива на фоне продолжающегося режима прекращения боевых действий.

    Крупная демонстрация сторонников левого политического спектра прошла в центре города, передает РИА «Новости».

    Активисты традиционно выразили несогласие с курсом правого кабинета министров под руководством Биньямина Нетаньяху. Мероприятие было официально согласовано с властями, поэтому дежурившие на месте крупные силы полиции не вмешивались в происходящее.

    Собравшиеся держали плакаты с призывами к мирной политике, защите демократии и проведению досрочных выборов. Протестующие также выступили против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

    Одно из главных требований либеральной общественности заключается в создании государственной комиссии. Она должна расследовать причины провала в предотвращении атаки движения ХАМАС седьмого октября 2023 года. Этот инцидент привел к затяжным военным конфликтам, продолжающимся уже два с половиной года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники многотысячной акции в Тель-Авиве рнеделю назад потребовали прекращения вооруженного конфликта.

    Ранее несколько сотен человек провели марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 18:21 • Новости дня
    Число жертв израильских ударов в Ливане с начала марта превысило 2,5 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала марта в результате атак со стороны Израиля на ливанскую территорию погибли свыше 2,5 тыс. граждан, еще несколько тысяч получили ранения.

    Более 2,5 тыс. человек стали жертвами израильских атак в Ливане, начиная с 2 марта текущего года, передает РИА «Новости».

    «С 2 марта по 26 апреля в ходе израильской войны против Ливана погибли 2509 человек, ранения получили 7755», – говорится в официальной сводке ливанского министерства здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки израильских беспилотников на юге Ливана погибли четыре человека.

    Власти ближневосточной республики выступили за продление режима прекращения огня.

    В середине апреля количество жертв массированных атак превысило две тысячи человек.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 21:17 • Новости дня
    Нетаньяху приказал нанести удары по целям «Хезболлы» в Ливане

    Премьер Израиля Нетаньяху приказал нанести удары по целям «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Нетаньяху дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, передает РИА «Новости». Такое распоряжение поступило в субботу, о чём официально сообщила канцелярия главы правительства.

    Подробности по числу целей и характеру ударов на данный момент не раскрываются.

    Ранее израильская авиация поразила сотню командных пунктов ливанского движения.

    На юге Ливана военные ликвидировали более 15 боевиков шиитской организации.

    До этого Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по инфраструктуре группировки в Бейруте.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 18:29 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации свыше 15 членов «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие выходные на юге Ливана были ликвидированы более 15 боевиков шиитского движения, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля отчиталась о результатах операций против шиитского движения на юге Ливана за прошедшие выходные, передает РИА «Новости».

    «ЦАХАЛ ликвидировал более 15 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана в течение выходных... Ликвидированные боевики представляли угрозу для сил ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении армейской пресс-службы.

    Накануне израильские военные фиксировали пуск двух снарядов со стороны Ливана. Один из них удалось перехватить, другой упал на незаселенной территории.

    Ранее Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном. Однако позже иранская сторона заявила о срыве договоренностей из-за продолжающихся израильских ударов по Ливану. Такую же позицию выразил Пакистан, выступающий посредником. Трамп при этом подчеркнул, что ливанская территория не была включена в соглашение о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали огневую позицию на территории Ливана.

    Армия обороны Израиля точечным ударом уничтожила боевика возле ракетной пусковой площадки.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 15:57 • Новости дня
    При атаке израильских беспилотников в районе Набатии погибли четыре человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВВС Израиля по окрестностям города Набатия на юге Ливана погибли четыре человека.

    Жертвами ударов израильской авиации стали четверо граждан, передает ТАСС со ссылкой на сводку Минздрава Ливана.

    «Ракеты были выпущены по пикапу в населенном пункте Яхмур-эш-Шкиф и мотоциклу в районе Эль-Айн. Четыре человека, доставленные в больницу в Набатию, скончались от полученных ранений», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее поступала информация о трех пострадавших в результате атаки израильских дронов в этом же районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана.

    В середине марта обстрелы девяти южных поселений привели к гибели четырех человек.

    Ранее атака на жилой дом в провинции Набатия унесла жизни 19 мирных жителей.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 08:20 • Новости дня
    IH: Военные Израиля обвинили Нетаньяху в попытке переложить ответственность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильское командование считает заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о жестком ответе «Хезболле» попыткой снять с себя ответственность за неудачи на севере страны, пишут израильские СМИ.

    Высокопоставленные офицеры израильской армии заявили, что распоряжение Нетаньяху о мощном ответе на атаки «Хезболлы» является фикцией, пишет Israel Hayom.

    По словам источников, никаких реальных изменений в инструкциях для военных не произошло.

    «Заявление Нетаньяху призвано переложить вину на армию», – подчеркнули представители командования. Они отметили, что вооруженные силы продолжают действовать строго в рамках ранее установленных политическим руководством правил, избегая ударов по гражданским объектам и ключевым позициям группировки.

    Напряженность между военным и политическим руководством Израиля возрастает на фоне продолжающихся обстрелов севера страны. Из-за ограничений в действиях армии Израиля, продиктованных в том числе позицией Вашингтона, израильские силы несут потери. Недавно в результате атаки «Хезболлы» погиб сержант Идан Фукс.

    Командование опасается, что правительство пытается сделать армию козлом отпущения за отсутствие решительных результатов в Ливане. При этом, как отмечают военные, соблюдение текущего формата операций не позволяет обеспечить безопасность жителей северных приграничных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла». После этого израильские военные атаковали объекты инфраструктуры шиитской организации на юге Ливана.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Израиль заявил о нанесении ударов по позициям «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию атак по объектам шиитской организации «Хезболла» в долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана.

    В официальном заявлении армейской пресс-службы отмечается: «ЦАХАЛ начал серию ударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана», передает ТАСС.

    Ранее движение «Хезболла» выступило против прямых переговоров Ливана с Израилем, подчеркнув, что не признает достигнутые в их ходе договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по территории Ливана, в результате которых с марта погибли более 2,5 тыс. граждан и несколько тысяч были ранены.

    Комментарии (0)
    Главное
    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Перейти в раздел

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

    Всего лишь двадцать российских бойцов смогли сдержать атаку двухтысячной группировки противника. Таким стал один из главных итогов масштабных боев, произошедших в минувшие выходные в Мали. Какие ошибки местных правительственных войск спровоцировали атаку боевиков – и какую роль в ее отражении сыграл российский Африканский корпус? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации