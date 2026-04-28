Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.7 комментариев
Первый ускоренный поезд «Таврия» вышел из Москвы в Симферополь
Из Москвы на Крымский полуостров отправился первый ускоренный поезд «Таврия», который преодолеет путь до Симферополя за 29 часов 40 минут, сообщают информагентства.
Первый рейс ускоренного пассажирского поезда «Таврия» №17/18 отправился из Москвы в Симферополь. Поезд стартовал с Казанского вокзала, а до первой остановки на Крымском полуострове – в Керчи – доберется всего за сутки. Полный путь до Симферополя займет 29 часов 40 минут, а обратная дорога до Москвы – 29 часов 14 минут, сообщает РИА «Новости».
Как уточнили в компании-перевозчике, до конца мая поезд будет ходить ежедневно, после чего перейдет на график – три рейса в четыре дня. Маршрут проходит через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону, что делает поездку удобной для пассажиров из разных регионов.
В составе поезда – 18 вагонов собственного парка компании «Гранд Сервис Экспресс». Для пассажиров доступны 13 современных купейных вагонов, вагон класса СВ, штабной вагон с возможностью размещения маломобильных пассажиров, два плацкартных вагона и новый ресторанный вагон. Все купейные вагоны оборудованы душем.
Пассажиры могут воспользоваться дополнительными сервисами: арендовать настольные игры у проводника и подключить кинотеатр прямо в купе. Компания отмечает, что это второй ускоренный поезд в Крым – помимо него, курсирует ежедневный «Таврия Экспресс» №28/27, который доезжает до Симферополя за 27 часов 25 минут.
До этого движение поездов «Таврия» в сообщении с Крымом оказалось нарушено из-за временной остановки на Крымском мосту, были задержаны четыре состава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, завершение реконструкции и строительство второго железнодорожного пути на востоке Крыма позволят ежедневно пропускать 39 пар поездов вместо 28.
Ранее генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов сообщал о планах запустить ускоренный поезд по примеру флагманского экспресса и включить его в расписание летом 2026 года.