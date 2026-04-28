В ФНС назвали причины снижения прибыли компаний в 2025 году

В ФНС озвучили причины снижения прибыли российских компаний в 2025 году
Рост затрат на оплату труда и увеличение выплат по долгам заметно повлияли на прибыль российских компаний в 2025 году, отметили в ФНС.
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал об основных причинах снижения прибыли российских компаний в 2025 году, передает РИА «Новости».
По его словам, «максимально уменьшает финансовый результат две величины – расходы на оплату труда и выплаты по долговым обязательствам».
Егоров подчеркнул, что именно эти статьи расходов значительно выросли, что и сказалось на финансовом результате компаний по всей стране. Он отметил, что такие тенденции характерны для экономики в целом. По информации Росстата, сальдированный финансовый результат российских организаций за 2025 год в действующих ценах составил 27,1 трлн рублей, что на 3,9% ниже уровня 2024 года.
Ранее ФНС разъяснила порядок блокировки счетов россиян за долги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России начал работать закон о внесудебном взыскании налоговых долгов с граждан. Новый порядок позволяет списывать задолженности по транспортному и имущественному налогам.