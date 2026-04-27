  Путин согласился с предложением «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 14:12 • Новости дня

    Путин поздравил парламентариев с профессиональным праздником

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге и поздравил российских парламентариев с Днем российского парламентаризма.

    Глава государства подчеркнул, что сегодня отмечается особенно значимая историческая дата – 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента, передает РИА «Новости».

    В своей речи Путин напомнил, что 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце прошло первое заседание Государственной думы.

    «Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас и всех законодателей страны с Днем российского парламентаризма. Сегодня особенно значимая историческая дата – исполняется 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента, 27 апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной думы», – сказал он.

    Путин ежегодно принимает участие во встречах с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России и уделяет особое внимание вопросам развития российского парламентаризма.

    День российского парламентаризма отмечается в России 27 апреля. Эта дата связана с первым заседанием Государственной думы в 1906 году в Таврическом дворце.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал выступление Путина на Совете законодателей в Петербурге. Кроме того, в ходе визита в Северную столицу президент встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    @ Pjotr Mahhonin/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    27 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постоянно находится в курсе ситуации с нападениями на российские территории, получая оперативные данные в любое время суток, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил регулярность информирования руководителя страны, передает РИА «Новости». По его словам, актуальные сведения о происшествиях поступают в Кремль незамедлительно.

    «Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию», – подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков доложил главе государства об атаке украинских беспилотников на Московский регион.

    Российский лидер круглосуточно получает информацию по линии военных об обстановке в приграничных регионах.

    Представитель Кремля назвал удары ВСУ по гражданским объектам проявлением терроризма.

    27 апреля 2026, 02:01 • Новости дня
    В Москве умер ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

    @ Лев Шимелов/YouTube

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни, он был известен работой в Московском мюзик-холле и на телевидении.

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер на 97-м году жизни, сообщает kino-teatr.ru

    Лев Павлович Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку, ушёл из жизни 24 апреля 2026 года.

    Шимелов получил образование на физико-математическом факультете Бакинского университета, однако вскоре его творческий путь привёл на профессиональную эстраду, где он начал выступать с 1952 года.

    С 1965 по 1975 годы артист работал в Московском мюзик-холле, где проявил себя и как режиссёр, поставив популярные программы, включая «Москва улыбается вам» и «Он, она и спорт» с Любовью Полищук.

    С 1979 года Лев Шимелов стал известен широкой аудитории как ведущий детской передачи «Радионяня». В 1990 году артисту было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР за вклад в развитие отечественной культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    27 апреля 2026, 03:54 • Новости дня
    Эксперт сообщил о новой схеме мошенников с обратным переводом

    Tекст: Денис Тельманов

    В России появилась схема, при которой на карту поступают деньги от незнакомца с последующей просьбой вернуть перевод, что несет риск блокировки счетов.

    Мошенники стали применять новую схему «обратного перевода», при которой они переводят деньги на карты россиян, а затем просят вернуть средства на другой счет, сообщает РИА «Новости».

    Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава пояснил: «Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина »дропа«, то есть соучастника преступления.

    Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств».

    По словам эксперта, деньги, пришедшие якобы от неизвестного отправителя, почти всегда украдены у третьего лица. Если человек выполнит просьбу и переведёт средства обратно, он становится звеном в схеме по обналичиванию похищенных денег и попадает в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

    Кучава также отметил, что после подачи заявления в полицию отправителем похищенных денег, реквизиты получателя автоматически заносятся в черный список.

    В этом случае банки могут полностью заблокировать карты и счета клиента во всех организациях. Находящиеся на этих счетах средства не исчезают, но получить к ним доступ можно будет только в отделении банка при предъявлении паспорта.

    Эксперт подчеркнул, что при поступлении подозрительных переводов от незнакомцев нельзя возвращать деньги самостоятельно.

    Единственно верное действие – позвонить в свой банк по официальному номеру, сообщить о несанкционированном поступлении денег и инициировать официальный возврат по реквизитам отправителя. Такой подход защитит от возможной блокировки счетов и участия в мошеннических схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новой волне мошеннических звонков. Мошенники, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги», обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на сумму более 39,7 млн рублей в Москве.

    26 апреля 2026, 17:37 • Новости дня
    Путин в шутку посоветовал боксеру Шумкову продолжать кусаться на ринге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в шуточной форме посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову продолжать кусаться на ринге.

    Соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин». Отмечается, что инцидент произошел после церемонии вручения государственных наград чемпионам мира по боксу, где спортсмен сфотографировался с президентом в боксерской стойке, передает ТАСС.

    Старшие спортсмены предложили Шумкову не сжимать кулаки и «вести себя прилично». Они также пообещали, что боксер больше не будет кусать соперников за ухо на ринге, на что сам Шумков подтвердил: «Обещаю».

    В ответ Путин в шутку сказал: «Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся». Президент напомнил о нашумевшем эпизоде с участием бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, который однажды откусил ухо своему сопернику во время боя и выплюнул его на ринг.

    Ранее сообщалось, что во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.

    26 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.

    Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

    Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

    Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

    Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.

    27 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Он отметил важность гибкости и прогрессивности российского законодательства, заявив: «Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия – вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», передает ТАСС.

    Путин указал, что страна сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами, которые необходимо достойно преодолевать, не ограничиваясь только запретительными мерами.

    Глава государства также заявил, что попытки расколоть и расшатать российское общество обречены на провал.

    Он подчеркнул: «Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ».

    Ранее Путин заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    27 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин согласился с предложением «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.

    Российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

    Во время мероприятия обсуждалась финансовая нагрузка на субъекты страны. Президент отреагировал на идею партии власти об изменении графика выплат.

    «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», – сказал Путин.

    В завершение глава государства поручил сенаторам и депутатам оперативно проработать данный вопрос для скорейшей реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Ранее правительство России списало две трети кредитных долгов 16 субъектам страны на общую сумму 31 млрд рублей.

    26 апреля 2026, 22:12 • Новости дня
    Патрушев сообщил о планах увеличить морские перевозки с Египтом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Каире прошли консультации России и Египта по развитию морских грузоперевозок и сотрудничеству в транспортно-логистической сфере с акцентом на новые маршруты.

    Россия и Египет заинтересованы в увеличении объемов двусторонних морских грузоперевозок, заявил передает председатель Морской коллегии, помощник президента России Николай Патрушев, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что Патрушев посетил Каир с рабочей поездкой и провел консультации с министром транспорта Египта Камилем Вазиром по вопросам взаимодействия в морской сфере.

    В ходе встречи обсуждались углубление сотрудничества, обмен опытом по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, а также вопросы торгового судоходства.

    Участие во встрече приняли представители министерств, логистических компаний, судостроительных предприятий и научных организаций двух стран.

    «Россия и Египет в силу своего уникального географического положения являются важнейшими звеньями мировой логистической архитектуры. Наши страны контролируют уникальные морские коммуникации: Египет – Суэцкий канал, а Россия – Северный морской путь, на базе которого в настоящее время развивается Трансарктический транспортный коридор», – отметил Патрушев.

    По его словам, по Трансарктическому транспортному коридору планируется перевозить грузы большинства регионов России и других стран в государства Азии и Африки.

    Также отмечено, что расчеты российских специалистов подтверждают возможность эффективной работы Суэцкого канала и Трансарктического коридора в связке.

    Патрушев добавил, что есть и другие стратегические инициативы, включая создание зернового и энергетического хаба в Египте, о чем недавно объявил президент России Владимир Путин.

    Россия, как мировой лидер по поставкам продовольствия, направляет значительную часть продукции в Южную Азию и Африку именно через регион Египта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди иностранных туристов в египетском Шарм-эш-Шейхе больше всего россиян и итальянцев, они разделили первое место в этом рейтинге.

    Россия с начала 2026 года по 3 апреля экспортировала 17,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 52% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

    Москва и Каир обсуждают увеличение объемов поставок российских энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции в Египет.

    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    27 апреля 2026, 02:38 • Новости дня
    Трамп признался, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент рассказал, что во время инцидента со стрельбой на ужине корреспондентов Белого дома решил самостоятельно задержаться, чтобы понять ситуацию.

    Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью CBS, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, он хотел увидеть, что происходит, и поэтому не сразу покинул помещение, несмотря на рекомендации сотрудников секретной службы.

    «Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит», – заявил Трамп. Он отметил, что его решение затруднило действия охраны и, вероятно, замедлило их работу.

    Американский лидер уточнил, что был окружен профессионалами, но своим поступком заставил их действовать чуть медленнее.

    Трамп сообщил, что после инцидента он и члены его кабинета находятся в безопасности, а нападавший задержан. Власти опознали подозреваемого как Коула Томаса Аллена, 31-летнего жителя Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время стрельбы на ужине с Дональдом Трампом в Вашингтоне некоторые гости забирали бутылки с вином со столов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме были опубликованы в Сети.

    27 апреля 2026, 03:15 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал поддержку России в будущем

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с российским министром обороны Ким Чен Ын заверил в сохранении поддержки политики России по обеспечению безопасности и территориальной целостности.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны России Андрея Белоусова в намерении и дальше поддерживать Россию в политике по защите государственного суверенитета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    В ходе встречи 26 апреля в Пхеньяне глава российского оборонного ведомства вручил награды военнослужащим Корейской народной армии, проявившим героизм при выполнении задач в Курской области.

    Ким Чен Ын заявил: «Правительство КНДР и впредь будет полностью поддерживать политику РФ для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов». Лидер КНДР также выразил уверенность, что армия и народ России одержат победу в «справедливой и священной борьбе».

    По информации ЦТАК, Ким Чен Ын выразил признательность российскому руководству за усилия по развитию союзнических отношений между странами.

    В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что спецназ КНДР участвовал вместе с российскими военными в отражении украинского наступления в Курской области.

    Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области. По данным российского Генштаба, подразделения ВСУ 6 августа 2024 года предприняли попытку захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено, а операция по освобождению региона завершена к 26 апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

    Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян отметил государственными наградами бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм.

    Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном выразил глубокую благодарность Ким Чен Ыну, корейскому народу и руководству страны за поддержку в борьбе с неонацистскими захватчиками.


    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

