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Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.
«Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.
Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.
Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.
Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.
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