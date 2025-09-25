Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.3 комментария
Россия приступила к испытаниям материала для термоядерного реактора будущего
Россия начала испытания уникального материала для термоядерного реактора будущего
Российские специалисты начали испытания нового материала, который станет ключевым элементом для международного термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции.
Россия начала испытания уникального материала для будущего термоядерного реактора, сообщил директор проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников, передает ТАСС.
«Мы эту программу [испытаний] начали, и международный проект ИТЭР придает этому настолько огромное значение, что заключил с нами финансируемый контракт на создание этого материала», – отметил он.
Проект ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor) – это первый международный экспериментальный термоядерный реактор, который строится в Провансе, недалеко от Марселя. Реактор основан на технологии токамак, разработанной еще в 1950-е годы советскими академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым.
Главная задача ИТЭР – доказать, что получение термоядерной энергии возможно для мирных нужд. В реализации проекта участвуют Европейский союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США и Япония. Европа финансирует 45% стоимости реактора, остальные страны, включая Россию, – по 9%.
На российских предприятиях изготавливается 25 уникальных систем для будущего реактора. Это подчеркивает значительную роль России в международном проекте, который может стать прорывом в энергетике.
