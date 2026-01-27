Путин поприветствовал участников Международных Рождественских чтений в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что форум объединяет представителей Русской православной церкви, других традиционных религий, государственных органов, учёных, политиков и деятелей культуры. Путин отметил насыщенную повестку, открытые дискуссии и атмосферу взаимопонимания на мероприятии.

«Ваш авторитетный форум – всегда большое, значимое событие в жизни страны. Объединяя представителей Русской православной церкви, других традиционных религий России, руководителей органов власти, учёных, политиков, деятелей культуры, он отличается насыщенной повесткой, открытыми и содержательными дискуссиями, атмосферой взаимопонимания и плодотворного, созидательного общения», – говорится в телеграмме президента.

Путин отметил, что участники чтений обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием отечественных образовательных традиций и воспитанием молодежи на основах духовно-нравственных ценностей, патриотизма и гражданственности. Особое внимание, по словам главы государства, уделяется совершенствованию взаимодействия государства, церкви и гражданского общества.

Он также отметил успехи в реализации совместных проектов, особо выделив создание Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», ставшего крупным международным просветительским и научным центром. Президент выразил уверенность, что нынешние чтения пройдут на высоком уровне и принесут значимые результаты, пожелав участникам удачи и всего доброго.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России поприветствовал участников и гостей форума «Бессмертного полка России» и отметил уникальность этого движения.

До этого во вторник Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге в годовщину полного освобождения города.

Там же президент возложил букет темно-красных роз к безымянной братской могиле, где похоронен его брат Виктор, умерший в возрасте двух лет в блокаду Ленинграда.