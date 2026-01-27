  • Новость часаВ ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    27 января 2026, 18:22 • Новости дня

    Путин поприветствовал участников Международных Рождественских чтений в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России направил участникам XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений приветствие, подчеркнув реализацию уникальных совместных инициатив и проектов последних лет.

    Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что форум объединяет представителей Русской православной церкви, других традиционных религий, государственных органов, учёных, политиков и деятелей культуры. Путин отметил насыщенную повестку, открытые дискуссии и атмосферу взаимопонимания на мероприятии.

    «Ваш авторитетный форум – всегда большое, значимое событие в жизни страны. Объединяя представителей Русской православной церкви, других традиционных религий России, руководителей органов власти, учёных, политиков, деятелей культуры, он отличается насыщенной повесткой, открытыми и содержательными дискуссиями, атмосферой взаимопонимания и плодотворного, созидательного общения», – говорится в телеграмме президента.

    Путин отметил, что участники чтений обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием отечественных образовательных традиций и воспитанием молодежи на основах духовно-нравственных ценностей, патриотизма и гражданственности. Особое внимание, по словам главы государства, уделяется совершенствованию взаимодействия государства, церкви и гражданского общества.

    Он также отметил успехи в реализации совместных проектов, особо выделив создание Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», ставшего крупным международным просветительским и научным центром. Президент выразил уверенность, что нынешние чтения пройдут на высоком уровне и принесут значимые результаты, пожелав участникам удачи и всего доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России поприветствовал участников и гостей форума «Бессмертного полка России» и отметил уникальность этого движения.

    До этого во вторник Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге в годовщину полного освобождения города.

    Там же президент возложил букет темно-красных роз к безымянной братской могиле, где похоронен его брат Виктор, умерший в возрасте двух лет в блокаду Ленинграда.

    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    27 января 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил букет темно-красных роз к безымянной братской могиле на трехсотметровой аллее Пискаревского кладбища.

    Именно здесь похоронен его брат Виктор, который умер от голода в возрасте двух лет в период блокады Ленинграда, передает ТАСС.

    Глава государства пришел к мемориалу с непокрытой головой, несмотря на морозную и сырую погоду. На пальто президента была приколота оливково-зеленая лента медали за оборону Ленинграда – традиционный символ памяти в эти дни в Петербурге.

    Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Это место стало символом стойкости советских солдат в битве за Ленинград и сыграло ключевую роль в успехе операции «Искра» в январе 1943 года, передает ТАСС.

    Путина у мемориала встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава государства возложил к памятнику букет красных роз с черной траурной лентой. Во время церемонии горнист исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина», а президент почтил память погибших минутой молчания.

    Невский пятачок – одна из самых драматичных страниц в истории Ленинградской битвы, где советские войска упорно пытались прорвать блокаду. В сентябре 1941 года бойцы 115-й дивизии переправились через Неву и захватили небольшой плацдарм, ставший ареной ожесточенных боев вплоть до 1943 года. Защитники ежедневно отражали до 16 атак, переживая до 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб за сутки.

    Потери советских войск на этом участке были огромными – по разным данным, более 100 тыс. человек. Среди участников боев был и отец президента – Владимир Спиридонович Путин, который получил тяжелое ранение и был спасен своим соседом по дому, переправившим его под огнем на другой берег к госпиталю.

    В 1972 году на месте сражений был установлен памятник «Рубежный камень», ставший частью мемориального комплекса «Зеленый пояс Славы». На монументе высечены слова Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

    Ранее Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    26 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок снежного циклона, приближающегося к Москве.

    Снимки сделаны с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Напомним, метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 29 января, из-за снегопада.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды.

    26 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов, сообщили в Росавиации.

    Синоптики прогнозируют очень сильный снег, метель и гололедицу с полуночи 27 января до полудня 29 января. В период непогоды возможны задержки и отмены рейсов, а также корректировки расписания на прилет и вылет, передает ТАСС.

    В Росавиации пояснили, что подобные меры необходимы для соблюдения безопасности полетов. «Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб», – подчеркнули представители ведомства. Для обеспечения движения воздушных судов потребуется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработка самолетов противообледенительными жидкостями.

    В понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    26 января 2026, 20:18 • Новости дня
    Названы темы встречи Путина с губернатором Ленинградской области

    Кремль: Путин обсудил с главой Ленобласти развитие региона и вопросы СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Эрмитаже глава Ленинградской области Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о проектах в различных отраслях хозяйства региона.

    Особое внимание губернатор уделил вопросам, связанным со спецоперацией на Украине, сообщает Кремль в Telegram-канале. В частности, значимым пунктом обсуждения стала программа по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, в понедельник Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области.

    27 января 2026, 00:39 • Новости дня
    Syria TV заявил о запланированном на среду визите президента Сирии в Москву

    Syria TV: Президент Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным в среду

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Syria TV.

    Визит ожидается в среду, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в октябре уже проходили переговоры Путина с аш-Шараа. В декабре президент России встретился с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.

    27 января 2026, 10:47 • Новости дня
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси и вызвали перебои в работе курьерских служб.

    Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса, передает ТАСС.

    Агрегаторы такси и навигационные сервисы рекомендуют горожанам воспользоваться метрополитеном из-за сложной дорожной ситуации.

    «Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте», – отмечается в рассылке одного из операторов.

    Сервисы доставки продуктов также предупреждают клиентов о возможных опозданиях курьеров. Представители компаний обещают привозить заказы максимально оперативно, однако просят учитывать погодные факторы.

    Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник в столице выпало девять мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Снегопады сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду.

    До этого синоптики предупреждали, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега.

    27 января 2026, 11:31 • Новости дня
    Пьяный москвич попытался зарезать жену и сына

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На севере столицы глава семейства в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Инцидент произошел вечером 26 января в квартире жилого дома, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, нетрезвый мужчина нанес не менее четырех ударов ножом жене и восемь – собственному ребенку. Пострадавших оперативно доставили в больницу, а нападавшего задержали правоохранители.

    Дело завели по статье «Покушение на убийство двух лиц».

    Также стало известно, что фигуранту назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

    В декабре в Казани 37-летний мужчина убил жену во время ссоры, их маленький сын получил травму головы.

    В мае в Казани иностранец убил бывшую супругу в день рождения сына.

    27 января 2026, 12:18 • Новости дня
    Москвичам пришлось идти пешком на работу из-за снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажиры общественного транспорта в столице массово покинули салоны автобусов и отправились пешком из-за крупного дорожного затора на магистрали.

    На снятых очевидцами кадрах заметно, как вереница автобусов и электробусов выстроилась в длинную очередь, а люди вынуждены продолжать путь самостоятельно, передает телеканал 360.

    «Дублер стоял из-за фур, которые не могли подняться после «Меги» на съезд на МКАД», – рассказала одна из женщин.

    При этом параллельная транспортная артерия функционирует нормально. В местных соцсетях пишут, что на Троицкой линии метрополитена пассажиропоток движется стандартно, скопления граждан не наблюдается.

    Ранее сообщалось, что за ночь в Москве выпало 11 мм осадков, этот показатель установил новый суточный рекорд для 27 января. Также такой объем составляет 21% месячной нормы осадков.

    27 января 2026, 14:06 • Новости дня
    Москвич напал на соседку с ложкой для обуви из-за доставки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пьяный житель столицы с ложкой в руках набросился на пожилую женщину, обвинив ее в создании неудобств из-за постоянных заказов товаров на дом, сообщили в главном управлении Росгвардии по городу.

    Инцидент произошел в одной из квартир на Медынской улице, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Пожилая женщина пожаловалась росгвардейцам на агрессивного нетрезвого соседа.

    Подозреваемому 53 года, он, по словам пострадавшей, бросился на нее с подвернувшимся под руку предметом быта. Причиной агрессии стало обвинение соседки в личных неудобствах из-за ее частых интернет-заказов с доставкой товара на дом.

    Отмечается, что мужчина напал с женщиной с ложкой для обуви. Он пнул сумку пострадавшей и вернулся домой. Правоохранители задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

    Ранее в одном из магазинов Ярославля мужчина атаковал посетительницу с ножницами, он ранил ее, нападавшего задержали очевидцы.

    27 января 2026, 09:11 • Новости дня
    В Шереметьево ограничили прием рейсов из-за снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильная метель вынудила закрыть прием воздушных судов в Шереметьево, сообщили в воздушной гавани, саму Москву сковали серьезные дорожные заторы.

    Воздушная гавань перестала принимать самолеты с 09.00 до 12.00 мск из-за сложных метеоусловий, передает ТАСС со ссылкой на сам аэропорт.

    Авиаперевозчики вынуждены оперативно корректировать расписание рейсов.

    Ситуация на дорогах осложнилась до восьми баллов, движение затруднено на центральных улицах, набережных и вылетных магистралях. В ЦОДД уточнили, что заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе, Третьем транспортном кольце и МКАД. Причиной транспортного коллапса стал непрекращающийся снегопад, накрывший столичный регион.

    Ранее сообщалось, что в столице с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого.

    27 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о вечной памяти России о преступлениях Освенцима

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения памяти о преступлениях Освенцима и подвиге бойцов Красной армии.

    Россия никогда не забудет чудовищных преступлений, совершенных в Освенциме, конец которым положила Красная армия, заявил Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что страна преклоняется перед героизмом бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения.

    «Преклоняемся перед героизмом бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, сражался в партизанских отрядах и подполье, трудился в тылу, внес вклад в разгром врага и достижение Великой Победы», – сказал он.

    Путин назвал 27 января скорбной датой, напоминающей о страданиях миллионов евреев, цыган, русских и представителей других наций, погибших от рук нацистов в концлагерях, во время карательных акций и этнических чисток. По его словам, мемориальные мероприятия, проводимые в этот день, способствуют сплочению для противодействия ксенофобии, русофобии и антисемитизму.

    Президент подчеркнул, что такие мероприятия будут способствовать продвижению в обществе, особенно среди молодежи, патриотических и гуманистических ценностей, идеалов согласия и гражданского мира.

    В России 27 января отмечают День снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста. Россия настаивает, чтобы власти Германии признали блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов геноцидом.

    Минобороны России запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    27 января 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Петербурге
    Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Петербурге
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В годовщину полного освобождения Ленинграда президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

    Путин в годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщает РИА «Новости». Президент также возложил букет красных роз к подножию памятника и склонил голову в знак уважения к памяти погибших.

    Пискаревское кладбище – один из самых значимых мемориалов Великой Отечественной войны, на его территории покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда и 70 тыс. воинов-защитников города. Здесь захоронены люди, погибшие в годы блокады от голода, холода, болезней и обстрелов.

    На мемориале также расположено около шести тысяч индивидуальных воинских захоронений. Ежегодно 27 января здесь проходят памятные мероприятия, посвященные подвигу защитников и жителей Ленинграда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

    27 января 2026, 14:15 • Новости дня
    На МЖД запустили снегоуборщик нового поколения

    МЖД: Новая универсальная снегоочистительная машина расчистит пути за два часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В парке техники Московской железной дороги появилась новейшая универсальная снегоочистительная машина с возможностью круглосуточной работы на заснеженных участках, сообщили в МЖД.

    Универсальная снегоочистительная машина нового поколения начала работу на путях Московской железной дороги. Как отмечают в МЖД, техника отечественного производства способна справляться с серьезными снежными заносами и значительно ускоряет процесс уборки, передает ТАСС.

    Машина оснащена отвальными устройствами, которые способны убирать снежный покров толщиной до 150 сантиметров. Встроенная пневмоочистительная установка позволяет эффективно удалять снег между рельсами и на стрелочных переводах с помощью мощного воздушного потока. Для комфортной работы персонала внутри предусмотрено отдельное помещение для отдыха.

    По словам представителя МЖД, «технические характеристики УСМн позволяют ей работать в круглосуточном режиме, в условиях сильных снегопадов машина за два часа может полностью расчистить от снега железнодорожный путь длиною более 40 км». Новая техника будет использоваться на всей территории Московской железной дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь в Москве выпало 9 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Синоптики также предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах из-за снежных заносов и гололедицы.

    Сильная метель уже вынудила закрыть прием воздушных судов в Шереметьево и вызвала серьезные дорожные заторы в Москве.

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана.

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

