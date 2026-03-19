Москвичка отсудила деньги у «бункера Сталина» за травму ноги

Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»

Эксперт Анпилогов: Удары по АЭС «Бушер» создают катастрофические риски для стран Персидского залива

Tекст: Андрей Резчиков

«Глава «Росатома» справедливо назвал это первым задокументированным случаем удара по действующей АЭС на Ближнем Востоке. Да, Запорожская АЭС пережила гораздо больше прямых попаданий, но для ближневосточного региона ситуация с АЭС «Бушер» действительно беспрецедентна», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«И здесь мы выходим на ключевой геополитический момент. Любая серьезная авария на «Бушере» – а в случае применения, скажем, тяжелых трех- или пятитонных бомб, способных разрушить не только контейнмент (пассивная система безопасности ядерного реактора), но и прочный корпус реактора, – приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива», – предупредил собеседник.

По его словам, это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива. «Их собственная экологическая и водная безопасность окажется под ударом. Нельзя исключать, что именно этот фактор – угроза их национальным интересам – способен изменить отношение монархий Залива к конфликту: когда под ударом не абстрактная политика, а конкретные опреснительные установки, от которых зависит выживание», – подчеркнул спикер.

Анпилогов уделил особое внимание конструктивным особенностям иранской АЭС. «Реактор ВВЭР-1000 на «Бушере» – это станция второго поколения, оснащенная внешней герметичной оболочкой – контейнментом. Это мощное железобетонное сооружение, спроектированное, чтобы выдерживать серьезные внешние воздействия, вплоть до падения легкомоторного самолета. Опыт Запорожской АЭС, по которой, к сожалению, неоднократно наносились удары, показывает: именно такая конструкция позволяет смотреть на случайные близкие попадания с определенной долей уверенности в том, что они не приведут к немедленной катастрофе», – пояснил эксперт.

Однако ключевое слово здесь – «случайные», «потому что помимо хорошо защищенного реактора, у любой АЭС есть масса жизненно важных, но гораздо более уязвимых систем». «И главная из них – система охлаждения. Атомная станция – это прежде всего мощнейший тепловой источник, и тепловыделение не прекращается мгновенно после остановки цепной реакции. Из-за распада осколков деления и минорных актинидов в активной зоне реактор продолжает выделять тепло. Это процесс не часов и даже не дней – реактор «застывает» неделями и месяцами, и все это время его нужно принудительно охлаждать. Прекращение охлаждения – это прямой путь к фукусимскому сценарию: перегреву активной зоны, неконтролируемой пароциркониевой реакции и взрыву водорода», – добавил собеседник.

По его словам, сейчас у иранских эксплуатантов есть несколько вариантов действий для снижения рисков, и каждый из них имеет свои последствия.

«Первый, наименее изменяющий штатную работу – перевод реактора в так называемый «теплый» или «горячий» останов. Реактор продолжает работать, но на минимальном уровне мощности, достаточном исключительно для питания собственных систем охлаждения. Похожим образом сегодня работает один из блоков Запорожской АЭС. Но для «Бушера» это сложнее: там всего один энергоблок. Фактически его придется держать в таком режиме, не выдавая энергию в сеть. Для Ирана это уже ощутимые последствия – выпадение генерации из энергосистемы», – рассказал Анпилогов.

Второй, более радикальный сценарий – «холодный» останов. «Реактор останавливается надолго, но охлаждение теперь зависит от внешних источников питания: либо от резервных дизель-генераторов, либо от внешней сети. Здесь мы возвращаемся к уроку Фукусимы: сначала землетрясение вывело из строя ЛЭП, а затем цунами уничтожило резервные дизели. Станция потеряла все источники питания. Для «Бушера», находящегося в зоне конфликта, такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов. Целенаправленные удары по трансформаторным подстанциям или по площадкам с дизель-генераторами рано или поздно приведут к тому, что эти системы перестанут выполнять свои функции», – рассказал собеседник.

Поэтому, если удары по станции будут продолжаться, у Ирана, скорее всего, не останется иного выбора, кроме как останавливать «Бушер» и переводить его в режим длительного расхолаживания, чтобы добиться минимального тепловыделения и сделать реактор условно безопасным.

Также нельзя забывать и о других уязвимых объектах на площадке АЭС. «Например, о бассейнах выдержки отработавшего ядерного топлива. Если будет потеряно охлаждение этих бассейнов, находящиеся там стержни начнут разогреваться, что также может привести к выбросу радиации», – пояснил Анпилогов.

В среду гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что одна из построек на площадке АЭС «Бушер» была разрушена в результате попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

«Хотя никакого ущерба самому реактору нанесено не было, равно как и персоналу, любая атака на АЭС или рядом с ней нарушает семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта и недопустима», – сказал Гросси.

Глава Росатома Алексей Лихачев назвал это первым задокументированным случаем удара по территории действующей АЭС на Ближнем Востоке. По его словам, атаки на действующие объекты ядерной энергетики представляют собой вопиющее нарушение фундаментальных основ глобальной безопасности.

Руководитель компании добавил, что Москва жестко осуждает случившийся инцидент. Он призвал всех участников конфликта приложить максимальные усилия для снижения напряженности вокруг этой АЭС.

В среду замминистра иностранных дел Георгий Борисенко принял посла в Израиля в Москве Одеда Йосефа. В ходе беседы российская сторона обратила внимание на то, что американо-израильские удары по промышленным объектам в Иране могут вызвать техногенную экологическую катастрофу и поэтому «должны быть прекращены» сообщили в российском ведомстве.